Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng gặp Tổng Thư ký Đảng ANC

Thái Bình

22/11/2025, 15:29

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Đảng ANC Mbalula thể hiện quyết tâm của hai bên trong củng cố quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và phối hợp tại các cơ chế đa phương...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula. Ảnh: TTXVN.

Chiều 21/11 theo giờ địa phương, tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) Fikile Mbalula.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, lời thăm hỏi đoàn kết, hữu nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới đồng chí Chủ tịch, Tổng Thư ký và toàn thể Ban lãnh đạo và đảng viên Đảng ANC.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Nam Phi tươi đẹp và chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm làm việc tại Nam Phi tháng 7/2019 theo lời mời của Đảng ANC.

Đánh giá cao bề dày lịch sử hào hùng, vai trò của Đảng ANC trong việc lãnh đạo các lực lượng dân chủ và yêu nước xoá bỏ mọi hình thức phân biệt và áp bức dân tộc, xây dựng một nước Nam Phi dân chủ, thống nhất, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lý tưởng, mục tiêu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chống phân biệt chủng tộc.

Trong không khí thân tình, đoàn kết anh em, Thủ tướng gợi nhắc lại những cuộc tiếp xúc hữu nghị đầu tiên giữa hai đảng tại Hội nghị Đoàn kết Á - Phi tại Bandung, Indonesia năm 1955, coi đây là nền móng tốt đẹp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng nhận thấy, Đảng ANC vẫn đang tiếp tục giữ vị trí dẫn dắt Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) của Nam Phi, khẳng định vai trò chèo lái đất nước trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Thủ tướng cũng chia sẻ về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước, hai Đảng trong thời gian vừa qua với các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn thường xuyên giữa lãnh đạo hai bên, nổi bật là cuộc điện đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Chủ tịch Đảng ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tháng 4/2025 đưa ra những định hướng lớn cho quan hệ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cyril Ramaphosa tới Việt Nam tháng 10/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi lần này là lời khẳng định vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, lâu dài và tin cậy giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra một giai đoạn mới trong việc phát triển quan hệ song phương giữa hai nước; đề nghị Đảng ANC với vai trò của mình thúc đẩy các bộ, ngành, cơ quan của Nam Phi hiện thức hoá khuôn khổ hợp tác này.

Trao đổi về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp tốt, tạo nền tảng chính trị vững chắc, góp phần định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai Đảng tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tập trung triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC ký tháng 5/2025 vừa qua, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các kênh, các cấp, nhất là cấp cao, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng đảng, giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của đất nước, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả, phát huy nguồn lực, thế mạnh, bổ sung cho nhau để phát triển.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC sẽ tiếp tục phối hợp tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ANC sẽ tiếp tục phối hợp tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN.

Thông tin về chiến lược phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng ANC và Nam Phi nói chung hợp tác, ủng hộ Việt Nam đạt các mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau nhiều hơn nữa tại các cơ chế đa phương quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định trên thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế đối phó với các thách thức chung, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển.

Tổng Thư ký Đảng Đại hội Dân tộc Phi Fikile Mbalula chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng bền vững, giảm nghèo hiệu quả và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Tổng Thư ký Đảng ANC nhấn mạnh Việt Nam là mô hình đáng học hỏi cho các quốc gia đang phát triển, đồng thời nhất trí với các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa và hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Tổng Thư ký Fikile Mbalula bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh việc hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; khẳng định, Đảng ANC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam thúc đẩy triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác mới, góp phần vào hòa bình và phát triển khu vực.

Tổng Thư ký Fikile Mbalula cho rằng cùng với duy trì và thúc đẩy quan hệ chính trị tốt đẹp, hai đảng lãnh đạo để thúc đẩy quan hệ thực chất trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế; ANC cam kết cùng Đảng Cộng sản Việt nam tiếp tục xây dựng những cây cầu đoàn kết, với lòng tin lâu dài, cùng nhau vượt qua thách thức để hai Đảng ngày càng vững mạnh, hai nước ngày càng thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế

09:54, 20/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria cùng dự Diễn đàn kinh tế

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

15:29, 19/11/2025

Thủ tướng Chính phủ làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Algeria

09:51, 19/11/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Algeria

đối tác chiến lược Fikile Mbalula quan hệ Việt Nam - Nam Phi Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng cho biết trong các cuộc làm việc, Thủ tướng đề nghị phía Nam Phi tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, làm việc ổn định, hội nhập tốt vào xã hội Nam Phi...

Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Việt Nam - Nam Phi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược

Lãnh đạo Việt Nam - Nam Phi nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ mới được thiết lập, cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành giúp hoạch định chính sách kinh tế

Bổ sung chỉ tiêu thống kê liên ngành nhằm tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho công tác thống kê liên ngành; giúp tăng tính thống nhất, đồng bộ. Qua đó phục vụ tốt hơn cho hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc

Trong các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik chiều ngày 21/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả, mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực và tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ

Chiều 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

