Thủ tướng kiểm tra tiến độ Cảng hàng không Đồng Hới

Ngày 27/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến kiểm tra công trình xây dựng Nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Đồng Hới. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 19/4/2025, với tổng mức đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Nhà ga T2 có công suất khai thác 3 triệu lượt hành khách mỗi năm và sẽ được mở rộng lên 5 triệu lượt sau năm 2030. Cùng với đó, sân đỗ máy bay được mở rộng thêm 4 vị trí, nâng tổng số vị trí đỗ lên 8. Hiện sân bay Đồng Hới đang khai thác vượt công suất thiết kế hơn 50%, với lưu lượng hành khách khoảng 500.000 lượt/năm và dự kiến đạt 1 triệu lượt vào năm 2025.

Tại công trường, Thủ tướng đã tặng quà và động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công. Thủ tướng ghi nhận tinh thần làm việc khẩn trương, kể cả vào ngày nghỉ, và đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “3 ca 4 kíp”, “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ vào ngày 30/4/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, hoàn chỉnh thiết kế Nhà ga T2 để bảo đảm tốt công năng và thẩm mỹ; đồng thời chuẩn bị phương án kéo dài đường băng và mở rộng sân bay nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh.

Theo quyết định mới ban hành của Cục Hàng không Việt Nam, công trình mở rộng sân đỗ tàu bay Cảng hàng không Đồng Hới sẽ được đưa vào khai thác từ 6h ngày 5/9/2025. Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ có 8 vị trí đỗ, đủ khả năng khai thác các loại tàu bay A321 với sải cánh đến dưới 36m và các loại tàu bay có tính năng kỹ thuật, tải trọng tương đương trở xuống.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không Đồng Hới có trách nhiệm duy trì hoạt động khai thác các hạng mục của công trình này đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác có liên quan; cập nhật các nội dung nêu trên vào tài liệu khai thác sân bay và hệ thống tài liệu khai thác liên quan tại Cảng.

Đồng thời, Cảng thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động bay tại Cảng hàng không Đồng Hới đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, Cảng hàng không Đồng Hới cũng được yêu cầu cung cấp thông tin cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại Cảng hàng không Đồng Hới theo quy định.

Hạng mục "Mở rộng sân đỗ tàu bay - Cảng hàng không Đồng Hới" thuộc dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Đồng Hới" do Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) làm Chủ đầu tư và đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận phương án bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.