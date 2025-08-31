Thủ tướng Phạm Minh Chính: đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt – doanh nhân thông minh”…

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (1945 - 2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945 – 13/10/2025), chiều 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cùng với 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

ƯU TIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LỚN, TIÊN PHONG DẪN DẮT NGÀNH, LĨNH VỰC THEN CHỐT

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cả khu vực nhà nước, tư nhân và FDI bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp; là động lực to lớn để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thương trường, giành được những thành tựu mới trong hoạt động kinh thương của mình.

Các doanh nghiệp cam kết sẽ làm tốt hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên. Doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến và kiến quốc, đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh sau gần 40 năm Đổi mới, số lượng doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ. Từ khoảng 12 nghìn xí nghiệp quốc doanh và gần 40 nghìn hợp tác xã nông nghiệp vào năm 1986, đến nay cả nước có gần một triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân. Điều này cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covd-19, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn. Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Chính phủ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt. Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 để tập trung phát triển doanh nghiệp tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

CHÍNH PHỦ CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Theo Thủ tướng, chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động; tăng năng suất lao động từ 8,5-9,5%/năm; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động. Các doanh nghiệp cần khơi thông mọi nguồn lực, động lực cho phát triển đất nước, đồng thời đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công tư, mô hình “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”…

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn mới của các thị trường xuất khẩu; tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp và làm tốt công tác tư vấn, phản biện hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FDI cần liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng thị trường.

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt sắp xếp lại tổ chức bộ máy; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tinh thần là nhanh chóng chuyển trạng thái từ “tập trung quản lý - không quản được thì cấm” sang trạng thái “chủ động, tích cực kiến tạo và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp”.

Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hết sức mình để viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm doanh nghiệp Việt Nam, tất cả vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.