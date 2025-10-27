Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

* Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng bà Takaichi Sanae vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thực chất.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản và những tiến triển thực chất sau hai năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trao đổi về các định hướng và biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các địa phương hai nước và đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhất trí và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, tin cậy, hiệu quả và thực chất hơn. Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillo - Ảnh: VGP

* Tiếp Phó Chủ tịch WB Carlos Felipe Jaramillo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Jaramillo được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (từ tháng 9/2025) và tin tưởng với năng lực và bề dày kinh nghiệm của mình, ông Jaramillo sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của WB cũng như mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa định chế này và Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội gần đây, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam ước đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 510 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD.

Để góp phần đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số những năm tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị WB đẩy mạnh tham vấn, kết nối kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, tăng cường huy động nguồn lực, nhất là cho Việt Nam vay vốn với lãi suất ưu đãi hơn và thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn WB đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả hỗ trợ Việt Nam trong những dự án trọng điểm như trồng 1 triệu ha lúa phát thải thấp, chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như các lĩnh vực quan trọng với Việt Nam như chuyển đổi xanh, tham gia lưới điện sạch của ASEAN, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sụt lún, thiên tai…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời ông Jaramillo sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể các biện pháp hợp tác với các cơ quan chuyên môn.

Phó Chủ tịch WB chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng về những nỗ lực cũng như thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thời gian qua.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Jaramillo khẳng định WB sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với Việt Nam, đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Ông bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam để làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan nhằm cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi và thống nhất với Thủ tướng Chính phủ.

* Tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của Ban Thư ký ASEAN và cá nhân Tổng Thư ký Kao Kim Hourn trong việc điều phối tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, kết nối và hỗ trợ các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, tham gia hợp tác ASEAN thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn Ban Thư ký ASEAN sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới của ASEAN, cùng các nước thành viên thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược.

Ông Kao Kim Hourn cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Chính phủ dành cho Ban Thư ký và cá nhân Tổng Thư ký, khẳng định Việt Nam là “một trong những nước thành viên chủ chốt nổi bật” của ASEAN với vai trò, đóng góp ngày càng quan trọng, tích cực.

Tổng Thư ký chia sẻ ASEAN đang bước sang giai đoạn mới của tiến trình xây dựng Cộng đồng với nhiều kết quả tích cực trong hợp tác nội khối, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, hợp tác lưới điện, được các đối tác ngày càng coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài liên quan đến hoà bình, an ninh và phát triển ở khu vực.

Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Kao Kim Hourn nhất trí ASEAN cần nỗ lực hơn nữa để duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm trong giải quyết các vấn đề chung của khu vực; gia tăng tự chủ chiến lược, kết nối giữa các nền kinh tế, đa dạng hoá thị trường, đối tác, mở ra không gian phát triển và hợp tác mới ở khu vực Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Âu; tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn để tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cảm ơn sự quan tâm của cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đối với Ban Thư ký, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam và các nước thành viên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng và bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện cho nhân lực chất lượng cao của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký ASEAN.

* Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định luôn đánh giá cao và ủng hộ sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ông Infantino nhận định trong thời gian qua, nền bóng đá Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực, các cầu thủ bóng đá Việt Nam ngày càng tiến bộ cả về thể lực và kỹ thuật. Ông mong muốn xây dựng Học viện Bóng đá FIFA tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa năng lực nền bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch FIFA đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn ông Gianni Infantino sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển bóng đá Việt Nam, kết nối bóng đá Việt Nam với bóng đá Italy, một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Thủ tướng Chính phủ cũng mời Chủ tịch FIFA sớm thăm Việt Nam và tham dự một số hoạt động liên quan tới Việt Nam. Ông Gianni Infantino vui vẻ nhận lời.