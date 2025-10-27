Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Hai, 27/10/2025
Hà Lê
27/10/2025, 00:01
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, sớm ký Hiệp định Thương mại Đối ứng và mở rộng hợp tác đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng giữa hai nước.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hoa Kỳ thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.
Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.
Theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.
Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN – Hoa Kỳ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Cũng trong ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer để thảo luận định hướng triển khai Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại Đối ứng công bằng và cân bằng; đồng thời gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg để thảo luận về quan hệ thương mại giữa hai nước và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đối tác chuỗi cung ứng, cũng như khả năng ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.
17:53, 26/10/2025
Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC).
Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.
Chiều 26/10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo Campuchia, Canada và Brazil, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
