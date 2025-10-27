Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Hà Lê

27/10/2025, 00:01

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, sớm ký Hiệp định Thương mại Đối ứng và mở rộng hợp tác đầu tư, công nghệ, chuỗi cung ứng giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam.

Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, đồng thời cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hoa Kỳ thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại Đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc thúc đẩy giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN – Hoa Kỳ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp song phương với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer để thảo luận định hướng triển khai Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại Đối ứng công bằng và cân bằng; đồng thời gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg để thảo luận về quan hệ thương mại giữa hai nước và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và đối tác chuỗi cung ứng, cũng như khả năng ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

21:26, 26/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN

17:53, 26/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghi Cấp cao ASEAN 47

23:21, 25/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Malaysia dự Hội nghi Cấp cao ASEAN 47

Từ khóa:

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN 2025

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0 (AZEC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 định hướng lớn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 4 định hướng lớn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13

Chiều 26/10 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 13.

Tăng cường hợp tác chiến lược Việt Nam – Lào

Tăng cường hợp tác chiến lược Việt Nam – Lào

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Campuchia, Canada và Brazil

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp lãnh đạo Campuchia, Canada và Brazil, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế căng mình ứng phó mưa lũ

Dân sinh

2

Huế công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Phú Lộc

Dân sinh

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao lần 3 Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0

Tiêu điểm

4

Tìm lời giải cho bài toán giá nhà

eMagazine

5

Chủ động phòng ngừa, hạn chế rủi ro thiệt hại trước thiên tai ngày càng phức tạp

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy