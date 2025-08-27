Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế trở thành động lực để nâng cao nội lực
Như Nguyệt
27/08/2025, 14:06
Sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác; đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38...
Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban
Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) và Nghị quyết
59-NQ/TW của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị ra mắt Ban Chỉ đạo và đánh giá tình
hình triển khai hội nhập quốc tế thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ hội nhập
quốc tế thời gian tới.
BA BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG TRIỂN KHAI HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo
cho biết trước đây có Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, sau khi Bộ
Chính trị ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới,
thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ có Quyết định kiện toàn Ban
Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ như trước đây đồng thời thực hiện Nghị quyết
59-NQ/TW.
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao nhất
tinh thần, trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, góp phần để Ban Chỉ đạo
đạt được các mục tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về hội nhập quốc tế.
Đánh giá về kết quả của công tác hội nhập quốc tế và triển
khai Nghị quyết số 59 thời gian qua, Thủ tướng cho rằng hội nhập quốc tế đã góp
phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất
là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay.
Thủ tướng nêu rõ sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã
tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song
phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan
xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước; đưa tổng số đối tác mà nước ta có
quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38.
Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng
để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước.
Theo Thủ tướng Chính phủ, hội nhập quốc tế đã tạo động lực để
đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế trong nước, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận
quốc tế đã ký kết, giúp nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên
trường quốc tế.
Trên nền tảng của những kết quả đã đạt được và đánh giá khó
khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, Thủ tướng quán triệt 3 bài học kinh nghiệm
cho việc triển khai hội nhập quốc tế thời gian tới.
Đó là: Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại;
“hiệp đồng tác chiến” giữa các trụ cột đối ngoại và các trụ cột hội nhập quốc tế;
phát triển con người là nhân tố then chốt bảo đảm hội nhập quốc tế thành công.
KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT
HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới cần
tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59, nhất
là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của
hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết
của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế.
Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo
quốc gia về hội nhập quốc tế trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, Thủ
tướng chỉ rõ Cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo liên ngành là Bộ Ngoại
giao, Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ, khẩn trương phối hợp với các thành viên của
Ban Chỉ đạo để xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể trong phạm vi lĩnh vực phụ
trách.
Kế hoạch công tác phải bám sát với các nhiệm vụ đã đề ra
trong Chương trình hành động của Chính phủ.
Lãnh đạo các bộ,
ngành và địa phương trong Ban Chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu,
dự báo và tham mưu chiến lược để kịp thời nhận diện các vấn đề phát sinh, xu hướng
mới nổi lên trong hội nhập quốc tế, để từ đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo
Đảng, Nhà nước có các biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo lợi ích quốc gia –
dân tộc.
Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc,
khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo ngay để Ban Chỉ đạo giải quyết.
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai các cam kết, thỏa
thuận đã ký trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao. Thủ tướng cho
biết từ đầu năm đến nay, trong dịp lãnh đạo cấp cao của nước ta tham gia các hoạt
động đối ngoại đã ký kết, tham gia 267 cam kết, thỏa thuận quốc tế, gấp đôi so
với số lượng cam kết, thỏa thuận của năm 2024.
“Đây là trách nhiệm lớn mà chúng ta phải hoàn thành để giữ
chữ “tín” với bạn bè quốc tế, thực sự khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy,
thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế đôn đốc,
rà soát triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết trong dịp các hoạt
động đối ngoại cấp cao; tích cực thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai
các cam kết, thỏa thuận, có ý thức cao hơn trong việc nhận diện và tháo gỡ các
nút thắt, điểm nghẽn trong thực thi cam kết quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm
2025 và thời gian tới đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là rất nặng
nề, vô cùng thử thách nhưng cũng rất vẻ vang.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng,
các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần
"đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải
có hiệu quả", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; cùng phấn đấu, nỗ lực
vượt qua khó khăn, thách thức để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành nhiệm vụ
của toàn thể hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần thần mà Nghị quyết 59 đã đề
ra “hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân”.
Trong đó người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể,
là động lực, lực lượng chủ công và đối tượng chính thụ hưởng các lợi ích của hội
nhập quốc tế; để đất nước ta thực sự “vươn mình trong hội nhập quốc tế”, vững
bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn
minh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Đọc thêm
[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt
Lễ sơ duyệt là lần luyện tập thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 sáng ngày Quốc khánh 2/9…
Cảnh báo mạo danh các sự kiện, fanpage du lịch để lừa đảo dịp 2/9
Trong dịp 2/9, nhiều đối tượng tạo dựng các trang web giả mạo khách sạn, nhà nghỉ; thậm chí mạo danh các tổ chức uy tín như Đài Truyền hình Việt Nam, tạo ra các sự kiện giả mạo như "Duyệt binh nhí", "Lễ hội áo dài", giải chạy... nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân...
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế trở thành động lực để nâng cao nội lực
Sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác; đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội - trụ cột nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia, hoạt động đối ngoại của Quốc hội không chỉ là một kênh quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước mà còn là cầu nối giữa nhân dân và các đối tác quốc tế.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: