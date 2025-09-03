Thứ Tư, 03/09/2025

Tiêu điểm

Thủ tướng Slovakia mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới

Hà Lê

03/09/2025, 17:05

Chiều 3/9 tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Fico và các nhà lãnh đạo Slovakia.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam trân trọng quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Slovakia.

Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đồng hành Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay, đặc biệt đã giúp đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ Việt Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng Robert Fico về tình hình thế giới, khu vực và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Slovakia phát triển rất tích cực thời gian qua; các cơ chế hợp tác, tham vấn chính trị giữa hai nước thời gian qua được duy trì hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu và thực chất.

Bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết cá nhân ông đã từng đến thăm Việt Nam nhiều lần, lần đầu tiên kể từ những năm 1990 của thế kỷ trước; tận mắt chứng kiến và rất ấn tượng trước tốc độ phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Slovakia đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực; mong muốn tiếp tục thúc đẩy, nâng quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới; đồng thời cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia đã hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Slovakia, được Chính phủ Slovakia ghi nhận, đánh giá cao và chính thức công nhận là dân tộc thiểu số của Slovakia, được hưởng những quyền lợi mà Hiến pháp Slovakia quy định.

Trong không khí hữu nghị và tin cậy, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát triển quan hệ sâu rộng trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, đến du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân... ; tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Slovakia hỗ trợ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, vận động các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Thủ tướng Robert Fico và các nhà lãnh đạo Slovakia sớm thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Robert Fico cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm Slovakia vào thời điểm thích hợp.

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

23:51, 02/09/2025

Chủ tịch nước lên đường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc

Từ khóa:

Chủ tịch nước Lương Cường

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực...

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba thăm chính thức Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng...

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026

Đại hội là dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Có một sự kiện diễn ra cách đây đã 80 năm tròn, nhưng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn vẫn không thể nào quên...

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

