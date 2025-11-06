Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 13, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Thủ tướng Chính phủ điện các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, di chuyển nhanh với vận tốc 30-35 km/giờ, hướng vào khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Dự báo, bão duy trì cường độ rất mạnh khi tiến gần bờ, vùng ảnh hưởng kéo dài từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, gây gió giật mạnh cấp 14-15 trên biển và cấp 12-13 trên đất liền, sóng ven bờ cao từ 3-8m, kết hợp triều cường và nước dâng, đe dọa các khu vực nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp và ven biển.
Hoàn lưu bão dự kiến gây mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk; các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng có thể xuất hiện mưa to 150-300mm. Nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt đô thị ở mức rất cao, đặc biệt tại các khu vực đã bị mưa lớn kéo dài.
Trước tình hình đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo ứng phó, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên hàng đầu.
Theo Công điện, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa phải đình hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cho công tác phòng, chống bão và mưa lũ.
Các địa phương có tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, phải khẩn trương thông tin về diễn biến bão đến từng tàu, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức neo đậu an toàn, cấm biển sớm từ sáng 6/11 để phòng giông lốc, sét trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích được yêu cầu hỗ trợ Nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình công cộng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập, cột tháp và lưới điện. Các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thu hoạch hoa màu, nuôi trồng thủy sản đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Đặc biệt, công tác sơ tán dân được yêu cầu hoàn thành trước 15 giờ ngày 6/11, di dời toàn bộ người dân khỏi khu vực nguy hiểm như vùng trũng thấp, sạt lở, ven sông, ven biển, nơi có khả năng bị ngập sâu hoặc sóng lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ; nếu cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng.
Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi phải được vận hành chủ động hạ thấp mực nước, sẵn sàng đón lũ, không để xảy ra “lũ chồng lũ”, góp phần giảm áp lực cho hạ du. Chính quyền địa phương cần bố trí lực lượng ứng trực tại các địa bàn trọng điểm, chủ động cứu hộ, cứu nạn, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu vực dễ bị chia cắt.
Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó.
Đường đi và vị trí dự báo đổ bộ của bão Kalmaegi - Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam
Các bộ, ngành cần đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho dân cư, học sinh, người yếu thế, an toàn cho tàu thuyền, hồ đập, công trình hạ tầng, đồng thời duy trì ổn định cung cấp điện, thông tin liên lạc, hạn chế gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia được giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình, điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách về những vấn đề phát sinh.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương, đảm bảo mọi biện pháp ứng phó bão, mưa lũ được triển khai khẩn trương, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Công điện số 210/CĐ-TTg là chỉ đạo khẩn cấp, nối tiếp các công điện số 208 và 209 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm huy động toàn hệ thống chính trị và lực lượng chức năng vào cuộc, ứng phó kịp thời với bão số 13 – cơn bão được dự báo có sức tàn phá rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên.
Dự báo tác động của bão số 13
Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng:
Trên biển:
- Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-12; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão cao 9,0-11,0m;biển động dữ dội.
- Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4,0-7,0m; vùng bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.
Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển:
Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1,0m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hoà (1,1m).
Cảnh báo: Từ chiều 06/11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị- Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.
Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền:
- Từ chiều ngày 06/11, trên đất liền từ Nam Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16; khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Tp. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 06/11.
- Từ chiều tối 06/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Mưa lớn có nơi trên 600mm:
- Từ ngày 06-07/11, khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổbiến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộcó nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
- Từ ngày 07-08/11 khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượngmưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)
Dông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
VnEconomy xin trân trọng giới toàn văn Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm!
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.
Chiều 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục và dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.
Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, thể chế lại trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển ngay cả khi nguồn lực sẵn có, như thực trạng giải ngân đầu tư công. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà là “mệnh lệnh sống còn”, là chìa khóa để kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: