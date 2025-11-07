Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp bán dẫn đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững

Làm việc với đoàn Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam xác định công nghiệp bán dẫn là ngành chiến lược, cam kết hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nhân lực, và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư hiệu quả, cùng phát triển bền vững.

Chiều tối 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với đoàn lãnh đạo Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) và các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn đang thăm, làm việc tại Việt Nam, dự Triển lãm quốc tế về Bán dẫn (SEMI Expo Việt Nam 2025).

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar; Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á Linda Tan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng 32 lãnh đạo doanh nghiệp đại diện cho hơn 3.700 công ty trong chuỗi công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÁN DẪN

Chào mừng các đại biểu đến Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về mục tiêu phát triển đất nước: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam phải phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – trong đó có công nghiệp bán dẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu buổi làm việc - Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết ngay trong năm 2025, Việt Nam phấn đấu đạt tăng trưởng 8% trở lên và duy trì mức tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Cùng với nội lực, Việt Nam cần sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế về tài chính, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị – nhất là trong lĩnh vực bán dẫn.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Hà Lan Kees Van Bar, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á và đại diện các doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt là định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn phù hợp xu thế toàn cầu. Các doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào chính sách phát triển bán dẫn của Việt Nam và mong muốn tham gia sâu hơn vào thị trường năng động này.

Các đại biểu quốc tế cho rằng để hiện thực hóa khát vọng phát triển, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng cơ chế “một cửa” sử dụng tiếng Anh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tham gia chuỗi giá trị; đầu tư hạ tầng năng lượng sạch, công nghệ thông tin; và phát triển đồng bộ các khâu trong chuỗi bán dẫn như nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, đóng gói, trí tuệ nhân tạo...

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất Việt Nam sớm thành lập Hiệp hội Bán dẫn Việt Nam để làm cầu nối giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trong việc xây dựng thể chế, phát triển nhân lực, thúc đẩy chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư. Đây sẽ là nền tảng hình thành hệ sinh thái bán dẫn trong nước, gắn kết với chuỗi cung ứng toàn cầu, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn của khu vực.

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BÁN DẪN TOÀN DIỆN, CAM KẾT TẠO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH

Cảm ơn những ý kiến và đề xuất của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam xác định công nghiệp bán dẫn là lĩnh vực chiến lược. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần chỉ đạo, phải phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ – trong đó bán dẫn là trụ cột quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị SEMI và các doanh nghiệp bán dẫn thế giới tin tưởng vào môi trường đầu tư và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam; tiếp tục đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển ngành bán dẫn Việt Nam trên tinh thần hai bên cùng có lợi... - Ảnh: VGP

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050; cùng Danh mục 11 công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn. Việt Nam đặt mục tiêu trong năm tới sẽ có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo giá trị gia tăng”, đồng thời kêu gọi Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu và các doanh nghiệp quốc tế tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam. Chính phủ mong muốn nhận được thêm các đề xuất về cơ chế, chính sách và hợp tác thực chất để cùng phát triển ngành bán dẫn Việt Nam trên cơ sở “hai bên cùng có lợi”.

Thủ tướng đề nghị các đối tác hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái bán dẫn toàn diện – từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất đến thử nghiệm, đóng gói; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao và giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Giải đáp các đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải cách thủ tục hành chính, trong đó có việc thành lập Bộ phận một cửa đầu tư – Cổng đầu tư quốc gia một cửa; đồng thời tạo chuỗi giá trị mở để doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước có cơ hội tham gia và phát triển.

Thủ tướng nêu rõ: “Tại Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, trong - ngoài hợp tác, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.” Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm ổn định, kiến tạo cho phát triển và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả.

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng nhấn mạnh triết lý 3 cùng: Cùng lắng nghe và thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và tự hào. Đây là nền tảng hợp tác để Việt Nam cùng các đối tác quốc tế phát triển ngành bán dẫn – lĩnh vực được xem là chìa khóa cho tương lai kinh tế số và đổi mới sáng tạo của đất nước.