Thủ tướng yêu cầu Hà Nội xử lý ngay bất cập trong việc cấp giấy đi đường

Để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội theo Công điện số 1099/CĐ-TTg và Công điện số 1102/CĐ-TTg, tạo thuận lợi trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6263/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 - yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP. Hà Nội triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét, có hướng dẫn cụ thể đối với kiến nghị của Hiệp hội vận tải TPHCM về việc thực hiện xét nghiệm đối với tài xế đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương về việc trang bị phương tiện học tập, sách giáo khoa phục vụ việc học tập theo hình thức trực tuyến.

Liên quan đến việc cấp giấy đi đường, Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội có hướng dẫn cụ thể, kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành, không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài; không để tập trung đông người và ùn tắc giao thông, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch.

Trước đó, sáng 5/9, Công an thành phố Hà Nội thông báo về trình tự cấp Giấy đi đường theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong vùng đỏ từ ngày 6/9. Theo đó, có 6 nhóm thuộc diện được cấp giấy, tuỳ theo nhóm, thẩm quyền cấp giấy được quy định rõ. Tuy nhiên, xuất hiện nhiều bất cập và vướng mắc trong giấy tờ và hồ sơ cần thiết khi nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân liên hệ công an thành phố, công an xã, phường, thị trấn để làm giấy đi đường, khiến không thể kịp cấp giấy đi đường trong thời gian ngắn.

Việc này gây ra tình trạng ùn ứ phương tiện qua các chốt kiểm soát đi vào vùng 1 trong ngày 6/9. Nhiều phản ánh cho thấy không ít doanh nghiệp phải cho nhân viên nghỉ việc vì không kịp xin giấy đi đường.

Trước thực trạng này, ngày 7/9, trao đổi về tình hình những ngày đầu tổ chức phân vùng phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để kịp thời điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tiễn. Tất cả phải nhằm bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch và an toàn của người dân.

Trước mắt, Hà Nội tiếp tục cho phép sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn sau đó mới nhập hai loại giấy thành một. Bên cạnh đó, chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16/CT-TTg; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành. Người dân được cấp giấy đi đường được phép đi xuyên vùng, nhưng phải đúng điểm đến.