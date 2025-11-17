Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Chu Khôi
17/11/2025, 16:59
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa…
Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Công điện nêu: Được tin do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16/11/2025, làm vùi lấp, biến dạng 01 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (06 người chết, 19 người bị thương). Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.
Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18/11/2025, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.
Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan để nhanh chóng khắc phục hậu quả, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ.
Khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.
Chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.
Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, địa phương có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế và huy động lực lượng y bác sỹ để tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương, tạo điều kiện tốt nhất cho những người bị thương sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình.
Thủ tướng yêu cầu các các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ. Đặc biệt, Bộ Xây dựng cần rà soát, kiểm tra và cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong ngày và đêm 16/11, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa từ 150-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: La Tó (Quảng Trị) 517mm; Bình Tiến (Huế) 647mm; Bình Điền (Huế) 587mm; Rào Trăng 3 (Huế) 578mm; Sông Trà (Đà Nẵng) 483mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 332mm; Ea Bar (Đắk Lắk) 384mm.
Dự báo ngày 17-18/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700m; khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Thủ tướng Việt Nam và Algeria nhấn mạnh sự kết nối lịch sử và hiện tại, sự đoàn kết trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi trong tương lai chính là nền tảng để xây dựng hai đất nước hùng cường...
Bộ Chính trị và Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 208-KL/TW về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, xác định mô hình, cơ cấu, quyền hạn và lộ trình chuyển giao tổ chức đảng về các cấp phù hợp...
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 212-KL/TW (ngày 18/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các đơn vị đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng...
Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: