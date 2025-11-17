Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa…

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Được tin do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16/11/2025, làm vùi lấp, biến dạng 01 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (06 người chết, 19 người bị thương). Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18/11/2025, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan để nhanh chóng khắc phục hậu quả, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ.

Khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, địa phương có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế và huy động lực lượng y bác sỹ để tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương, tạo điều kiện tốt nhất cho những người bị thương sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình.

Thủ tướng yêu cầu các các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ. Đặc biệt, Bộ Xây dựng cần rà soát, kiểm tra và cảnh báo kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.