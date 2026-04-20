Trang chủ Tiêu điểm

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Hà Lê

20/04/2026, 21:52

Chính phủ yêu cầu công khai các bộ, cơ quan ngang bộ chưa đạt chỉ tiêu phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận của Trung ương; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện nếu không bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

3 BỘ ĐẠT ĐẦY ĐỦ CHỈ TIÊU, NHIỀU BỘ CHƯA ĐẠT YÊU CẦU

Theo yêu cầu, cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Các phương án phải hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20/4/2026.

Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 18/4/2026, 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, 3 bộ đề xuất phương án đạt đầy đủ tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu, gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thanh tra Chính phủ.

Một số bộ chưa đạt yêu cầu ở từng tiêu chí cụ thể. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chí cấp bộ thực hiện không quá 30% thủ tục hành chính. Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt yêu cầu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024.

Đối với tiêu chí cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, các bộ chưa đạt gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu đánh giá. Ở tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHỊU TRÁCH NHIỆM TOÀN DIỆN NẾU CHẬM TIẾN ĐỘ

Để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai quyết liệt, thực chất việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt, đề xuất phương án bảo đảm đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu được giao.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện phương án theo đúng chỉ tiêu, tiến độ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20/4/2026; phương án cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, rà soát độc lập, đề xuất phương án và xây dựng các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thường trực Chính phủ nếu không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu.

Làm rõ ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

15:36, 20/04/2026

Làm rõ ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

Quốc hội xem xét Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam

11:40, 20/04/2026

Quốc hội xem xét Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam

Hôm nay Quốc hội thảo luận nhiều nội dung lớn về thể chế, kinh tế - xã hội

07:16, 20/04/2026

Hôm nay Quốc hội thảo luận nhiều nội dung lớn về thể chế, kinh tế - xã hội

Trong buổi cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất giao Chính phru quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế thay vì chốt con số cố định trong luật...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được HĐND TP. Hải Phòng khoá XVII bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 20/4, các đại biểu nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, với nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm huy động nguồn lực và khơi thông đầu tư cho lĩnh vực này.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 20/4, Quốc hội xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và thảo luận về kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các mục tiêu quốc gia.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Doanh nghiệp bán lẻ trong làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thị trường

2

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

3

Yêu cầu các bộ, ngành ban hành danh mục công nghệ chiến lược trong tháng 4/2026

Kinh tế số

4

Cú sốc năng lượng khiến châu Á và châu Phi tìm đến điện hạt nhân

Thế giới

5

Đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu thuế thu nhập cá nhân

Tài chính

