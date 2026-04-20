Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu công khai các bộ, cơ quan ngang bộ chưa đạt chỉ tiêu phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận của Trung ương; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện nếu không bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

3 BỘ ĐẠT ĐẦY ĐỦ CHỈ TIÊU, NHIỀU BỘ CHƯA ĐẠT YÊU CẦU

Theo yêu cầu, cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; cắt giảm 50% thời gian giải quyết, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết. Các phương án phải hoàn thiện, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20/4/2026.

Theo Bộ Tư pháp, đến ngày 18/4/2026, 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trong đó, 3 bộ đề xuất phương án đạt đầy đủ tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu, gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thanh tra Chính phủ.

Một số bộ chưa đạt yêu cầu ở từng tiêu chí cụ thể. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chí cấp bộ thực hiện không quá 30% thủ tục hành chính. Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt yêu cầu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024.

Đối với tiêu chí cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, các bộ chưa đạt gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu đánh giá. Ở tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHỊU TRÁCH NHIỆM TOÀN DIỆN NẾU CHẬM TIẾN ĐỘ

Để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai quyết liệt, thực chất việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Kết luận số 18-KL/TW và Thông báo số 185/TB-VPCP ngày 14/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt, đề xuất phương án bảo đảm đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu được giao.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện phương án theo đúng chỉ tiêu, tiến độ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20/4/2026; phương án cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, rà soát độc lập, đề xuất phương án và xây dựng các nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thường trực Chính phủ nếu không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu.