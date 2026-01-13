Hai chủ đề đầu tư "hot" nhất năm 2026 xoay quanh tăng trưởng kinh tế

Đầu tư sẽ là điểm nhấn quan trọng năm 2026 trong bức tranh tăng trưởng kinh tế. Đầu tư toàn xã hội đã trở lại quỹ đạo phục hồi, dẫn dắt bởi giải ngân FDI ổn định và đà tăng tốc của đầu tư công- hai động lực nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong năm 2026.

Hầu hết các thị trường chứng khoán đều chứng kiến sự tăng trưởng tích cực kể từ đầu năm. Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực Đông Nam Á khi chỉ số VN-Index tăng 36,55% khi thị trường chứng khoán nâng hạng và bắt đầu“Đổi mới 2.0”.

Dự báo thị trường chứng khoán năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng mục tiêu từ 1.712 đến 2.032 điểm trong 12–14 tháng tới. Kịch bản dự phóng được neo bởi EPS 2026 đạt 137–140 đồng tăng 15–19% so với cùng kỳ và P/E mục tiêu 12,5x–14,5x. Đây là mức P/E thận trọng hơn so với cập nhật trước, phản ánh cân bằng giữa lực đẩy tăng trưởng và rủi ro vĩ mô/địa chính trị.

Trong đó, đầu tư sẽ là điểm nhấn quan trọng năm 2026 trong bức tranh tăng trưởng kinh tế. Đầu tư toàn xã hội đã trở lại quỹ đạo phục hồi, dẫn dắt bởi giải ngân FDI ổn định và đà tăng tốc của đầu tư công—hai động lực nhiều khả năng tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong năm 2026.

Đáng chú ý, khu vực tư nhân khoảng 53% tổng đầu tư và doanh nghiệp nhà nước khoảng 9% được kỳ vọng bứt phá rõ nét hơn khi các cải cách thể chế được đẩy mạnh và đi vào thực thi.

Các chủ trương cải cách lớn đã được cụ thể hóa bằng hệ thống chính sách và khung pháp lý. Nghị quyết 198/2025/QH15, cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW, đóng vai trò trụ cột trong cải thiện môi trường đầu tư của khu vực tư nhân. Song song, cải cách quản trị vốn nhà nước theo Luật 68/2025 và cải cách tiền lương Doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 248/2025 được kỳ vọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kỷ luật vận hành.

Năm 2026 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn bắt đầu ghi nhận kết quả thực chất từ các cải cách này. Đi theo dòng chảy đầu tư sẽ là cách tiếp cận phù hợp đề tìm ra các cơ hội

Ở góc nhìn trực tiếp, các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, đơn vị thi công và các chủ đầu tư dự án hạ tầng được hưởng lợi trực tiếp từ quy mô và tiến độ triển khai dự án.

Ở góc nhìn gián tiếp, sự gia tăng hoạt động đầu tư và dịch chuyển lao động tại các dự án mới sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực sang giá trị bất động sản dân cư, Khu công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng tại các khu vực lân cận.

VDSC lựa chọn doanh nghiệp có dòng doanh thu gắn trực tiếp với chu kỳ đầu tư và triển vọng kinh doanh cốt lõi vững vàng, bao gồm: Nguyên vật liệu xây dựng: HPG, HSG, THG, BMP, CTI. Thi công – xây lắp: PVS, PC1, TV2. Dịch vụ công nghiệp và năng lượng: PVD, PVT. Chủ đầu tư hạ tầng và năng lượng: GEG, POW, REE, ACV. Mở rộng năng lực sản xuất: HPG, THG. Bất động sản khu dân cư và khu công nghiệp: KBC, SIP, PHR, KDH, NLG, TCH.

Về thứ tự ưu tiên, tập trung vào các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn, chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng và khả năng tạo lợi tức từ hoạt động cốt lõi. Với các doanh nghiệp có nền tảng tốt nhưng định giá chưa đủ hấp dẫn, cơ hội đầu tư sẽ xuất hiện trong các nhịp điều chỉnh hoặc biến động mạnh của thị trường.

Chủ đề đầu tư thứ hai là tiêu dùng. Câu chuyện tiêu dùng trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn trong năm 2026. Tăng trưởng kinh tế ổn định đưa niềm tin tiêu dùng trở lại đúng kỳ vọng.

Câu chuyện tiêu dùng trở nên thuyết phục hơn do Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ sức mua giảm thuế giá trị gia tăng, tăng lương tối thiểu vùng, các chính sách giáo dục và y tế. Trong ngắn hạn, tác động lan tỏa từ đầu tư công sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước và tiêu dùng là động lực thúc đẩy sản xuất, đặc biệt nhóm tư nhân.

Dài hạn, Việt Nam có thị trường nội địa lớn với hơn 100 triệu dân và tầng lớp trung lưu liên tục mở rộng dự báo 75% dân số năm 2030.

Chính phủ đã đề ra chính sách cổ vũ chuyển đổi nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh tế chuyển đổi hộ kinh doanh nhỏ lẻ sang doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ khu vực phi chính thức (hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu) sang chính thức giúp người tiêu dùng an tâm khi tiêu dùng.

Các chính sách thúc đẩy và xu hướng tiêu dùng đã nêu cho thấy cơ hội đầu tư tại các công ty có mô hình kinh doanh được đóng gói tốt, minh bạch trong quy trình và vận hành sẽ giúp tiết giảm chi phí khi yêu cầu tuân thủ tăng và chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

Các công ty hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng quay trở lại khi tác động lan tỏa của các chính sách kích cầu của Chính phủ và đầu tư công giúp cầu nội địa trở lại mạnh mẽ.

VDSC lựa chọn doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh vững vàng cho khuyến nghị. Các doanh nghiệp có kênh bán hàng hiện đại: MWG, MSN, FRT. Các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng: DGW, PNJ.