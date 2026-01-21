Đề xuất các giải pháp chiến lược bảo đảm tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030

Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn làm rõ cơ sở thực tiễn và đề xuất hệ giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tập trung phân tích các giải pháp chiến lược nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

DƯ ĐỊA, TIỀM NĂNG CHO TĂNG TRƯỞNG ĐỘT PHÁ

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới mang tính cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Phân tích cơ sở thực tiễn cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trên nền tảng đã được xây dựng trong những năm qua cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và sự tự tin để thực hiện mục tiêu này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, trình bày tham luận tại Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, hiệu quả chung của nền kinh tế hiện vẫn còn dư địa cải thiện. Nếu khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đồng thời khắc phục hiệu quả các điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực, nền kinh tế có thể tạo ra bước tăng trưởng đột phá.

Các khu vực kinh tế đều cho thấy còn nhiều dư địa phát triển, trong khi nhiều nguồn lực, động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác, phát huy một cách đầy đủ và mạnh mẽ.

Bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới tiếp tục đặt ra không ít thách thức, song cũng mở ra nhiều cơ hội thuận lợi để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên. Trên cơ sở đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một hệ giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

NĂM NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CHO TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Thứ nhất, bảo đảm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, giữ vững tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong ngắn hạn và dài hạn. Cùng với đó, thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Trọng tâm là phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác hiệu quả không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp, không gian vũ trụ và không gian trong lòng đất.

Các đại biểu tham dự Đại hội XIV, sáng 21-1. Ảnh: Lê Thoa

Đồng thời, phát huy cao nhất vai trò của các khu vực kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững; tiếp tục nâng cao chất lượng thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo các chuẩn mực mới. Vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng cũng được nhấn mạnh.

Thứ ba, khai thác hiệu quả hơn các thị trường quốc tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa để thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững. Tái cấu trúc chiến lược xuất khẩu theo hướng chuyển từ cạnh tranh bằng giá rẻ sang xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và sản phẩm có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng lớn; tận dụng sâu các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường mới nổi.

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn, thông qua ba kênh chủ yếu: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Theo đó, thúc đẩy đầu tư tư nhân, phát triển thị trường vốn đa dạng để huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế; khuyến khích phát triển các mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ tài chính nhằm khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng.

Thứ năm, đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hệ thống kết cấu hạ tầng, coi đây là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp trên, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn cho rằng cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung xử lý hiệu quả các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích và phát huy mạnh mẽ các động lực có tính lan tỏa đối với toàn nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, xác lập và triển khai mô hình tăng trưởng mới dựa chủ yếu vào nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, với nền tảng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Nhận thức rõ yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tham mưu kịp thời trong hoạch định đường lối, chủ trương và chính sách chiến lược, các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.