Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào trong năm 2026 và giai đoạn 2027-2030; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế và đời sống Nhân dân...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.

Chỉ thị nêu rõ: Trong năm 2025, nước ta phải đối mặt với các hình thái thời tiết cực đoan như bão lũ, sạt lở đất và những đợt nắng nóng kỷ lục khiến công suất tiêu thụ cực đại toàn quốc lên tới 54.370 MW (tăng 11,1% so với cùng công suất cực đại kỷ lục năm 2024), riêng hệ thống điện miền Bắc đạt 28.187 MW (tăng 10,7% so với cùng công suất cực đại kỷ lục năm 2024).

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực vượt khó của các tập đoàn năng lượng, tình hình cung cấp điện trong năm 2025 được bảo đảm, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, không xảy ra tình trạng thiếu hụt điện.

BẢO ĐẢM TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ THIẾU ĐIỆN TỪ NĂM 2026

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện được dự báo tiếp tục tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, khó dự đoán, việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống Nhân dân trong năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030 đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành hệ thống điện quốc gia.

Đặc biệt, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đồng thời là năm bắt đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2026 - 2035. Trong năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Do vậy, để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch và Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tư lệnh Binh đoàn 19 (Tổng công ty Đông Bắc), Chủ đầu tư các nhà máy điện và các dự án nguồn điện chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án lưới điện truyền tải quan trọng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc, chậm tiến độ do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Trong ngắn hạn cho năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến nhu cầu và giám sát chặt chẽ việc vận hành hệ thống. Trọng tâm là hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, đặc biệt là các công trình đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc. Đó là các dự án nâng công suất trạm biến áp 500 kV Phố Nối, Hòa Bình; trạm biến áp 500 kV Điện Biên, Sơn La 1, Sơn Tây, Bắc Ninh, Thái Bình và đấu nối; đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220 kV Biên giới Việt Nam - Trung Quốc - Móng Cái; trạm biến áp 220 kV Hải Hà và đường dây 220 kV Hải Hà - Móng Cái; các dự án nguồn điện, như: Nhà máy Thủy điện Yên Sơn, Đăk Mi, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, Quảng Trạch I, Na Dương II và các dự án nguồn - lưới điện khác dự kiến vào vận hành trong năm 2026 nhằm bảo đảm các dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2026 và các năm sau.

TKV có nhiệm vụ đảm bảo đủ than cho sản xuất điện.

Đối với EVN, Thủ tướng chỉ đạo phải xây dựng các phương án vận hành hệ thống điện dự phòng cả các tình huống cực đoan. Đáng chú ý, EVN cần khẩn trương nghiên cứu triển khai đầu tư, lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS) trên lưới điện phân phối để đảm bảo khả năng cung ứng điện cho năm 2026 và các năm tiếp theo, đặc biệt là khu vực miền Bắc…

Các tập đoàn như PVN và TKV có nhiệm vụ bảo đảm nguồn nhiên liệu sơ cấp gồm than, khí, dầu cho sản xuất điện một cách ổn định, liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu dẫn đến ngừng máy bất khả dụng.

Thủ tướng yêu cầu Chủ đầu tư các dự án, công trình điện tập trung nguồn lực, nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thành dự án, công trình có kế hoạch vận hành trong năm 2026, bảo đảm đáp ứng cao nhất khả năng sẵn sàng vận hành an toàn, tin cậy theo yêu cầu của hệ thống điện.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN

Về nhiệm vụ, giải pháp trung và dài hạn bảo đảm cung cấp điện giai đoạn 2027-2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về giá điện, phí truyền tải để tạo động lực đầu tư. Danh mục các dự án trọng điểm cần được đặc biệt quan tâm gồm chuỗi các nhà máy nhiệt điện LNG như Quảng Ninh, Hải Phòng giai đoạn 1, Thái Bình, Nghi Sơn, Quỳnh Lập, Quảng Trạch II, Hải Lăng giai đoạn 1, Cà Ná, Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2, Bạc Liêu, Long An I; Nhà máy nhiệt điện Long Phú I; các nhà máy thủy điện: Trị An mở rộng, tích năng Bác Ái, tích năng Đơn Dương tổ máy 1, tích năng Phước Hòa, Tuyên Quang mở rộng, Bản Chát mở rộng; Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.1, 1.2 và 1.3; phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành sớm hơn từ 1-2 năm so với kế hoạch.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 5/1/2026.

Đồng thời, chủ động, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2, phấn đấu đạt tiến độ theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2025, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia

Thủ tướng yêu cầu EVN tiếp tục thúc đẩy triển khai các công trình nguồn điện để sớm đưa vào vận hành, như: nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II vận hành vào năm 2028, các dự án mở rộng nhà máy thủy điện Trị An vào vận hành năm 2027, các dự án Tuyên Quang, Bản Chát, nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái vào vận hành sớm hơn 1-2 năm so với kế hoạch,...); bảo đảm tiến độ các theo quy định đối với các công trình tăng cường khả năng cấp điện các trạm biến áp 500 kV khu vực miền Bắc và các công trình tăng cường khả năng cấp điện các trạm biến áp 500 kV khu vực miền Nam.

Đẩy nhanh tiến độ một số công trình để tăng khả năng truyền tải liên miền, như: Đường dây 500 kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2, cải tạo đường dây 500 kV Vũng Áng - Nho Quan, đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - LNG Quỳnh Lập - LNG Nghi Sơn - Hưng Yên; đường dây 500 kV Ninh Sơn - Chơn Thành, đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Dung Quất - Bình Định - Krong Buk - Tây Ninh 1, Vân Phong - Bình Định.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giải tỏa các nguồn điện nhập khẩu Lào (đồng bộ với tiến độ nguồn điện Lào): trạm biến áp 500 kV Lao Bảo và đấu nối, trạm cắt Hòa Bình 2 và đấu nối, Đường dây 500 kV trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; công trình mua điện Trung Quốc qua trạm Back to Back 500 kV về Lào Cai qua đường dây 220 kV hướng về trạm biến áp 220 kV Móng Cái.

Thủ tướng yêu cầu PVN khẩn trương triển khai các dự án thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn, bảo đảm tiến độ dòng khí đầu tiên đạt được vào năm 2027, cung cấp cho các nhà máy điện thuộc trung tâm nhiệt điện Ô Môn bảo đảm đồng bộ tiến độ chuỗi khí - điện, phấn đấu sớm hơn so với kế hoạch từ 1-2 năm; chủ động, tích cực xử lý ngay các khó khăn vướng mắc Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh để sớm triển khai các dự án nhà máy điện theo quy hoạch. Khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa Dự án nhà máy điện Long Phú I vào vận hành trong năm 2027.

Tích cực xử lý ngay các khó khăn vướng mắc Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh để sớm triển khai các dự án nhà máy điện theo quy hoạch.

TKV và Tư lệnh Binh đoàn 19 (Tổng công ty Đông Bắc) chủ động lập kế hoạch điều hành khai thác than linh hoạt, phù hợp, bảo đảm cung ứng đủ và ổn định than cho các nhà máy điện theo cam kết/hợp đồng đã ký.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh). Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, trách nhiệm của UBND các xã nơi có dự án để tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án điện đã được phê duyệt.

Triển khai ngay trong quý 1/2026 việc cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án theo Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh đối với các dự án chưa cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai (nếu có) và đề xuất giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong trường hợp các dự án không kịp tiến độ theo quy hoạch được duyệt.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hỗ trợ EVN, PVN, TKV và Chủ đầu tư các dự án nguồn điện thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, các thủ tục liên quan đến đất rừng, đất lúa, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.