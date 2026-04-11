Thúc đẩy dự án hồ Ô Lâu Thượng hơn 4.500 tỷ đồng tại Huế

Dự án hồ chứa nước Ô Lâu Thượng và nâng cấp đập Cửa Lác tại thành phố Huế đang được hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai, với mục tiêu tăng cường phòng chống lũ, cấp nước sản xuất và ứng phó biến đổi khí hậu...

Chiều 10/4, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã làm việc với UBND Huế về việc triển khai Kết luận của Tổng Bí thư liên quan đến dự án hồ chứa nước Ô Lâu Thượng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự án đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, xác định rõ mục tiêu, quy mô và giải pháp kỹ thuật. Công trình được đánh giá phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tiễn, do đó cần sớm hoàn thiện thủ tục để triển khai.

Dự án gồm hai hợp phần: xây dựng hồ chứa nước Ô Lâu Thượng và nâng cấp đập Cửa Lác, với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 716 ha.

Hồ Ô Lâu Thượng có dung tích thiết kế khoảng 70–78,6 triệu m3, có nhiệm vụ cắt giảm lũ thượng nguồn sông Ô Lâu, giảm ngập cho hạ du; cấp nước trực tiếp cho khoảng 760 ha đất sản xuất và bổ sung nguồn nước cho hệ thống thủy lợi, công nghiệp và sinh hoạt. Công trình cũng góp phần duy trì dòng chảy mùa kiệt, kết hợp với đập Cửa Lác phục vụ tưới tiêu.

Trong khi đó, đập Cửa Lác sẽ được nâng cấp nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ với tần suất 1%, đồng thời ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ khoảng 5.255 ha đất nông nghiệp hai bên sông Ô Lâu.

Ban Quản lý dự án cho biết, mục tiêu là trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý II/2026, khởi công năm 2027 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2029. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn do diện tích giải phóng mặt bằng lớn, trong đó có đất rừng đặc dụng, cần sớm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo điều kiện triển khai.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày các phương án kỹ thuật, nhấn mạnh mục tiêu tăng cường phòng chống lũ trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và sinh hoạt khu vực hạ du.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phương án theo hướng tối ưu, trong đó nghiên cứu khả năng cắt giảm lũ khoảng 5% và phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn tất hồ sơ.

Đối với hệ thống hồ Tả Trạch, Thứ trưởng đề nghị rà soát nâng cao năng lực điều tiết, sửa chữa hệ thống cửa van, nghiên cứu xây dựng tràn sự cố hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và nâng cao hiệu quả giảm lũ cho sông Hương.

Nhấn mạnh tính chất chiến lược của các dự án, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Huế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục và tháo gỡ vướng mắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp giảm ngập, đồng thời đề xuất nạo vét hệ thống sông nhằm nâng cao khả năng thoát lũ. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ để sớm triển khai dự án theo chỉ đạo.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra dự án sửa chữa đập Thảo Long, yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.