Thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ với Timor Leste, Thụy Sĩ và Phần Lan

Tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp lãnh đạo Timor Leste, Thụy Sĩ và Phần Lan, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và phối hợp đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Việt Nam - Timor Leste tiếp tục phát triển tích cực, với tin cậy chính trị được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngày càng mở rộng.

Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao quá trình phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, cho rằng hành trình phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Timor Leste; đồng thời cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ, đồng hành cùng Timor Leste trong quá trình phát triển và hội nhập khu vực, quốc tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả; trước mắt tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác. Trong đó, hai nước sẽ xem xét những lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor Leste tăng cường tự chủ kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển cơ sở hạ tầng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor Leste; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor Leste phát huy vai trò thành viên ASEAN, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029 và hội nhập khu vực ngày càng hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Gặp Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ hai nước. Tổng thống Guy Parmelin cho biết chuyến thăm Việt Nam sắp tới sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời mong muốn Thụy Sĩ trở thành đối tác kinh tế, thương mại quan trọng của Việt Nam.

Tổng thống Thụy Sĩ đề nghị hai bên sớm triển khai các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp sinh học, năng lượng xanh và kinh tế số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thụy Sĩ khuyến khích, tạo điều kiện để các tập đoàn nước này tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh như tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, đổi mới sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ tài chính, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, tài chính số, blockchain và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác toàn diện bằng các dự án hợp tác cụ thể, khai thác dư địa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hơn 2 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, hai nhà lãnh đạo trao đổi về việc cụ thể hóa kết quả chuyến thăm Phần Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2025 và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược.

Tổng thống Alexander Stubb mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghệ cao, chuyển đổi số, đặc biệt là 5G/6G, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vệ tinh quan sát Trái đất, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng Phần Lan đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh hợp tác thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, chuyển đổi số, công nghệ vệ tinh, an ninh mạng, xử lý nước thải và hạ tầng xanh.

Về thương mại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng kim ngạch khoảng 200 triệu USD hiện nay chưa phản ánh đúng tiềm năng hợp tác giữa hai nước và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời tiếp tục phối hợp tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế