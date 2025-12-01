Thúc đẩy hợp tác truyền thông, củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba

Trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso tại Trụ sở Chính phủ, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt và đề nghị hai hãng thông tấn tăng cường hợp tác, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong tình hình mới.

Sáng 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Prensa Latina của Cuba Jorge Legañoa Alonso đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng gửi lời chào mừng và lời thăm hỏi tới các lãnh đạo cấp cao Cuba nhân dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Cuba trong sự nghiệp giành độc lập và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba được gây dựng và bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, phát triển sâu rộng trên ba trụ cột: chính trị – ngoại giao, kinh tế – thương mại – đầu tư và giao lưu nhân dân.

Trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước thời gian qua, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2024 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez tháng 9/2025, tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và nhà đầu tư lớn nhất của Cuba từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với các dự án hỗ trợ an ninh lương thực, sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba” đã nhận được hơn 650 tỷ đồng đóng góp từ nhân dân Việt Nam; trong đại dịch Covid-19, Cuba đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina luôn gắn bó, chân thành, hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo nhân lực, trao đổi thông tin và bảo đảm điều kiện tác nghiệp. Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ Prensa Latina về kỹ thuật và điều kiện hoạt động tại Hà Nội; Prensa Latina tích cực đưa tin về Việt Nam và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Thông tin về tình hình và định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Cuba, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong các lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông. Trước bối cảnh truyền thông toàn cầu thay đổi nhanh chóng, Thủ tướng đề nghị Thông tấn xã Việt Nam và Prensa Latina tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ và hạ tầng truyền thông.

Hai hãng được đề nghị cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Cuba; phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng; xử lý thông tin sai lệch và cùng triển khai các tuyến thông tin trọng điểm. Chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi để Thông tấn xã Việt Nam tăng cường hợp tác với Prensa Latina.

Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, chia sẻ với những mất mát tại Việt Nam do bão lũ. Ông bày tỏ tự hào về quan hệ hai nước và nhấn mạnh nghĩa tình đặc biệt, thể hiện qua nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Prensa Latina sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thông tấn xã Việt Nam để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu và Đoàn đại biểu Prensa Latina do Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.