Thứ Tư, 28/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số y tế Việt Nam - Vương quốc Anh

Phúc Minh

28/01/2026, 09:10

Ngày 27/1, đại diện Chính phủ Anh và Bộ Y tế Việt Nam đã tham dự Hội thảo về chuyển đổi số y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về chuyển đổi số và hiện đại hoá hệ thống y tế...

Hội thảo về chuyển đổi số y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, ngày 27/1.
Hội thảo về chuyển đổi số y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, ngày 27/1.

Sự kiện quy tụ hơn 25 chuyên gia hàng đầu đến từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), tổ chức HealthcareUK, tổ chức Đầu tư Bắc Ai-Len, Hội đồng Thành phố Liverpool, Bệnh viện Nhi Alder Hey, Bệnh viện Mắt Moorfields, Phòng Thí nghiệm Đổi mới Sáng tạo Sức khỏe Cộng đồng - Đại học Liverpool, Đại học Nottingham, tổ chức Modality Partnership, cùng 7 doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu của Vương quốc Anh.

Với sự tham gia của hơn 250 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc, hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quy mô lớn để hai bên trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số hệ thống y tế, liên thông và quản trị dữ liệu y tế, cũng như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Sự kiện là một hoạt động trọng tâm được triển khai trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh, đồng thời hỗ trợ TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith, cho biết Vương quốc Anh và Việt Namnhững đối tác lâu dài trong lĩnh vực y tế, với hợp tác trải rộng từ giám sát và phòng ngừa y tế công cộng, đào tạo y khoa, nghiên cứu lâm sàng, dược phẩm, y tế số, cho đến tăng cường năng lực hệ thống y tế.

Cả hai quốc gia đều đang đối mặt với những thách thức quen thuộc: dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, áp lực về nhân lực y tế, và yêu cầu chuyển dịch từ điều trị sang phòng ngừa.

Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith.
Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith.

Theo bà Alexandra, y tế số không phải là “liều thuốc vạn năng”, nhưng nếu được thiết kế và triển khai đúng cách, đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để ứng phó với những thách thức này. Bà cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số y tế không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là về con người, hệ thống và các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia hàng đầu của Vương quốc Anh và Việt Nam cùng học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xây dựng nền tảng cho những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Trong khuôn khổ hội thảo, hai Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết, thể hiện những bước tiến cụ thể trong hợp tác y tế song phương: Bản ghi nhớ thứ nhất được ký kết giữa tập đoàn The Phoenix Partnership (TPP) và Hội Tin học Y tế Việt Nam, nhằm hợp tác phát triển và ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại Việt Nam giai đoạn 2026-2031.

Các Bản ghi nhớ được ký kết thể hiện những bước tiến cụ thể trong hợp tác y tế song phương Việt Nam - Vương quốc Anh.
Các Bản ghi nhớ được ký kết thể hiện những bước tiến cụ thể trong hợp tác y tế song phương Việt Nam - Vương quốc Anh.

Bản ghi nhớ thứ hai được ký kết giữa Phòng thí nghiệm Đổi mới Sáng tạo Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Liverpool và Đại học Y Dược TP.HCM, nhằm thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu khoa học, trao đổi kiến thức, và đào tạo y khoa. Đây cũng là một trong những hợp tác về y tế tiêu biểu, trong khuôn khổ chương trình hợp tác Thành phố Kết nghĩa giữa Liverpool và TP.HCM.

TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

17:38, 26/01/2026

TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

Năm 2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế

18:47, 16/01/2026

Năm 2026, có 11 nhóm đối tượng được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Từ khóa:

chuyển đổi số y tế công nghệ y tế hồ sơ bệnh án điện tử TP.HCM

Đọc thêm

Tình trạng doanh nghiệp

Tình trạng doanh nghiệp "chẻ" thu nhập của người lao động để không tính đóng bảo hiểm

Một số doanh nghiệp lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương thấp hơn để tối ưu chi phí lao động, giảm tổng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, hoặc duy trì tính cạnh tranh...

Xét xử sơ thẩm vụ đưa, nhận hối lộ hơn 71 tỷ để

Xét xử sơ thẩm vụ đưa, nhận hối lộ hơn 71 tỷ để "tuồn" thuốc vào bệnh viện

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và Công ty cổ phần dược Sơn Lâm.

Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho tăng trưởng bền vững tại Việt Nam

Nền kinh tế chăm sóc vốn lâu nay bị che khuất dưới danh nghĩa "nghĩa vụ gia đình" hiện đang dần lộ diện như một động lực mới cho tăng trưởng bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và mở ra cơ hội tỷ đô cho các doanh nghiệp...

Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm...

TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang đã trở thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

TP.HCM: Nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang đã trở thành công viên phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu đất từng là nhà thi đấu Phan Đình Phùng - một “điểm trống” kéo dài nhiều năm giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh - đã chính thức được đưa vào sử dụng như một công viên cảnh quan phục vụ cộng đồng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025: Xây dựng thế hệ công dân xanh

Thị trường

2

Thỏa thuận thương mại giữa EU và Ấn Độ có gì?

Thế giới

3

Cơ cấu lại thị trường và sản phẩm, xuất khẩu Nghệ An tìm dư địa tăng trưởng mới

Thị trường

4

Bị Tổng thống Trump dọa tăng thuế quan, Hàn Quốc gấp rút thông qua dự luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

Thế giới

5

Cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên 8 làn xe theo hình thức PPP

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy