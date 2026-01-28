Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số y tế Việt Nam - Vương quốc Anh

Giá vàng trong nước và thế giới
Ngày 27/1, đại diện Chính phủ Anh và Bộ Y tế Việt Nam đã tham dự Hội thảo về chuyển đổi số y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy hợp tác song phương về chuyển đổi số và hiện đại hoá hệ thống y tế...
Sự kiện quy tụ hơn 25 chuyên gia hàng đầu đến từ Bộ Y tế và Chăm sóc xã hội Anh, Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), tổ chức HealthcareUK, tổ chức Đầu tư Bắc Ai-Len, Hội đồng Thành phố Liverpool, Bệnh viện Nhi Alder Hey, Bệnh viện Mắt Moorfields, Phòng Thí nghiệm Đổi mới Sáng tạo Sức khỏe Cộng đồng - Đại học Liverpool, Đại học Nottingham, tổ chức Modality Partnership, cùng 7 doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu của Vương quốc Anh.
Với sự tham gia của hơn 250 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc, hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quy mô lớn để hai bên trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số hệ thống y tế, liên thông và quản trị dữ liệu y tế, cũng như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Sự kiện là một hoạt động trọng tâm được triển khai trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh, đồng thời hỗ trợ TP.HCM hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith, cho biết Vương quốc Anh và Việt Nam là những đối tác lâu dài trong lĩnh vực y tế, với hợp tác trải rộng từ giám sát và phòng ngừa y tế công cộng, đào tạo y khoa, nghiên cứu lâm sàng, dược phẩm, y tế số, cho đến tăng cường năng lực hệ thống y tế.
Cả hai quốc gia đều đang đối mặt với những thách thức quen thuộc: dân số già hóa, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, áp lực về nhân lực y tế, và yêu cầu chuyển dịch từ điều trị sang phòng ngừa.
Theo bà Alexandra, y tế số không phải là “liều thuốc vạn năng”, nhưng nếu được thiết kế và triển khai đúng cách, đây là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để ứng phó với những thách thức này. Bà cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số y tế không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là về con người, hệ thống và các mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia hàng đầu của Vương quốc Anh và Việt Nam cùng học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và xây dựng nền tảng cho những hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.
Trong khuôn khổ hội thảo, hai Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết, thể hiện những bước tiến cụ thể trong hợp tác y tế song phương: Bản ghi nhớ thứ nhất được ký kết giữa tập đoàn The Phoenix Partnership (TPP) và Hội Tin học Y tế Việt Nam, nhằm hợp tác phát triển và ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại Việt Nam giai đoạn 2026-2031.
Bản ghi nhớ thứ hai được ký kết giữa Phòng thí nghiệm Đổi mới Sáng tạo Sức khỏe Cộng đồng, Đại học Liverpool và Đại học Y Dược TP.HCM, nhằm thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu khoa học, trao đổi kiến thức, và đào tạo y khoa. Đây cũng là một trong những hợp tác về y tế tiêu biểu, trong khuôn khổ chương trình hợp tác Thành phố Kết nghĩa giữa Liverpool và TP.HCM.
Một số doanh nghiệp lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương thấp hơn để tối ưu chi phí lao động, giảm tổng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, hoặc duy trì tính cạnh tranh...
Ngày 27/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và Công ty cổ phần dược Sơn Lâm.
Nền kinh tế chăm sóc vốn lâu nay bị che khuất dưới danh nghĩa "nghĩa vụ gia đình" hiện đang dần lộ diện như một động lực mới cho tăng trưởng bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và mở ra cơ hội tỷ đô cho các doanh nghiệp...
Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm...
Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu đất từng là nhà thi đấu Phan Đình Phùng - một “điểm trống” kéo dài nhiều năm giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh - đã chính thức được đưa vào sử dụng như một công viên cảnh quan phục vụ cộng đồng.
