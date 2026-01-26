TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

Giá vàng trong nước và thế giới
Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...
Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc sắp xếp hệ thống trung tâm y tế khu vực, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, không để gián đoạn trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo đó, từ ngày 1/1/2026, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục, trong đó có các trường hợp bệnh mạn tính, bệnh cần điều trị dài hạn.
Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã triển khai rà soát, thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ bảo hiểm y tế trước đây đăng ký tại một số trung tâm y tế khu vực.
Cụ thể, người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện An Bình (mã 79012), Bệnh viện Nguyễn Trãi (mã 79014) đối với các trường hợp trên 16 tuổi.
Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương (mã 79026); riêng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (mã 79028).
Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (mã 79001); người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (mã 79831).
Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có nguyện vọng đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, Bảo hiểm xã hội TP.HCM tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31/3/2026.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục tiếp nhận, thực hiện khám, chữa bệnh đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc Trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1/1/2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.
Trong thời gian này, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế về khám chữa bệnh như quy định.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần duy trì sự ổn định, liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.
Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ xuống còn 1-2 điểm thay vì mức tối đa là 3 điểm như trước đây...
Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...
Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…
Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2. Người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ nhận từ ngày 2/2, chi bằng tiền mặt từ ngày 10/2...
