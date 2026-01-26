TP.HCM chuyển người đăng ký bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế về các bệnh viện

Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc sắp xếp hệ thống trung tâm y tế khu vực, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, không để gián đoạn trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh sẽ chấm dứt hoạt động. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục, trong đó có các trường hợp bệnh mạn tính, bệnh cần điều trị dài hạn.

Để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã triển khai rà soát, thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu đối với các thẻ bảo hiểm y tế trước đây đăng ký tại một số trung tâm y tế khu vực.

Cụ thể, người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Chợ Lớn (mã 79015) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện An Bình (mã 79012), Bệnh viện Nguyễn Trãi (mã 79014) đối với các trường hợp trên 16 tuổi.

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng (mã 79027) được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Trưng Vương (mã 79026); riêng đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng (mã 79028).

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (mã 79009) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (mã 79001); người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (mã 79831).

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có nguyện vọng đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận, Bảo hiểm xã hội TP.HCM tạo điều kiện giải quyết đến hết ngày 31/3/2026.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục tiếp nhận, thực hiện khám, chữa bệnh đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc Trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1/1/2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.

Trong thời gian này, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế về khám chữa bệnh như quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần duy trì sự ổn định, liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.