Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào về tổ chức bộ máy và đào tạo cán bộ

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, phát triển nền công vụ hiện đại và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng chúc mừng đồng chí Sisay Leudetmounsone tiếp tục được Bộ Chính trị Lào tín nhiệm phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ mới; đánh giá chuyến thăm góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, làm sâu sắc quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Sisay Leudetmounsone thông báo về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kết quả công tác tổ chức thời gian qua và nội dung làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Nội vụ Việt Nam.

Theo đồng chí Sisay Leudetmounsone, các cuộc hội đàm giữa cơ quan tổ chức của hai Đảng, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam, đã đạt kết quả thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; kiện toàn bộ máy lãnh đạo, triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và từng bước nâng cao vị thế quốc tế.

Đánh giá quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện, Thủ tướng ghi nhận kết quả hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp trong xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đồng thời ủng hộ lẫn nhau tại các hội nghị, diễn đàn hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ.

Thủ tướng đánh giá cao việc hai cơ quan ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, qua đó hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan liên quan.

Trao đổi về quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại Việt Nam và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương, Thủ tướng đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ hợp tác.

Hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; giới thiệu các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại.

Thủ tướng cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ.

Bộ Nội vụ Việt Nam được đề nghị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Lào và khả năng hỗ trợ của Việt Nam.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone mong muốn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với các cơ quan tương ứng của Việt Nam đạt kết quả thiết thực.

Trọng tâm hợp tác gồm công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ, tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng và kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.