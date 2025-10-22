Thúc đẩy hợp tác với UNODC trong phòng, chống tội phạm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều 21/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), nhân dịp dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng...
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để xử lý các thách thức toàn cầu. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc và UNODC trong hỗ trợ các nước phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, rửa tiền và mua bán người.
Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp thời gian qua, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường phối hợp thực chất hơn, tập trung vào các chương trình và dự án cụ thể; đồng thời cảm ơn UNODC đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai, đồng thời đề nghị tổ chức này tiếp tục hỗ trợ để Công ước sớm được các quốc gia ký kết, phê chuẩn và đi vào thực thi hiệu quả.
Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam ủng hộ các chương trình của UNODC nhằm giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực trong thực thi Công ước.
Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh sáng kiến thành lập Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, coi đây là bước đi phù hợp với xu thế hợp tác mới.
Bên cạnh lĩnh vực an ninh mạng, Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai bên trong khuôn khổ song phương và tiểu vùng Mekong. Phó Thủ tướng đề nghị UNODC xem xét hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.
Bà Ghada Waly đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, ma túy và rửa tiền; hoan nghênh Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – một bước tiến quan trọng trong bảo vệ không gian mạng toàn cầu, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị.
Theo bà Ghada Waly, sau Lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy các quốc gia phê chuẩn, sớm đưa Công ước vào thực thi. Bà cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Trung tâm đào tạo khu vực về chống tội phạm mạng và khẳng định UNODC sẵn sàng phối hợp trong quá trình triển khai.
Kết thúc buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định UNODC sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời mở rộng trao đổi với các nước trong khu vực để tăng hiệu quả các sáng kiến về phòng, chống tội phạm và phát triển các chương trình mới phù hợp với bối cảnh toàn cầu.
Tối 22/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú dự và trao giải A cho các tác giả đoạt giải tại Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm – năm 2025.
Nghị định 275/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ hạn mức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời làm rõ thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục phối hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo nền tảng cho việc hình thành khung pháp lý đồng bộ…
Nghị định số 275/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP theo hướng làm rõ hạn mức cân đối vốn giữa các giai đoạn và trao thêm thẩm quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công…
Chính phủ cho biết các chỉ tiêu nợ công đến cuối năm 2025 vẫn duy trì trong ngưỡng an toàn, với tỷ lệ 35–36% GDP, thấp xa so với mức trần. Sang 2026, tổng nhu cầu vay của Chính phủ dự kiến tăng lên 970.000 tỷ đồng, chủ yếu để bù đắp bội chi và trả nợ gốc, song vẫn trong khả năng kiểm soát...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: