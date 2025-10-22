Thúc đẩy hợp tác với UNODC trong phòng, chống tội phạm

Chiều 21/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC), nhân dịp dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng...

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để xử lý các thách thức toàn cầu. Đồng thời, đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc và UNODC trong hỗ trợ các nước phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, rửa tiền và mua bán người.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp thời gian qua, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường phối hợp thực chất hơn, tập trung vào các chương trình và dự án cụ thể; đồng thời cảm ơn UNODC đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai, đồng thời đề nghị tổ chức này tiếp tục hỗ trợ để Công ước sớm được các quốc gia ký kết, phê chuẩn và đi vào thực thi hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam ủng hộ các chương trình của UNODC nhằm giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực trong thực thi Công ước.

Phó Thủ tướng cũng hoan nghênh sáng kiến thành lập Trung tâm nâng cao năng lực an ninh mạng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, coi đây là bước đi phù hợp với xu thế hợp tác mới.

Bên cạnh lĩnh vực an ninh mạng, Phó Thủ tướng đánh giá cao hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai bên trong khuôn khổ song phương và tiểu vùng Mekong. Phó Thủ tướng đề nghị UNODC xem xét hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

Bà Ghada Waly đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, ma túy và rửa tiền; hoan nghênh Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng – một bước tiến quan trọng trong bảo vệ không gian mạng toàn cầu, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị.

Theo bà Ghada Waly, sau Lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy các quốc gia phê chuẩn, sớm đưa Công ước vào thực thi. Bà cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập Trung tâm đào tạo khu vực về chống tội phạm mạng và khẳng định UNODC sẵn sàng phối hợp trong quá trình triển khai.

Kết thúc buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định UNODC sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời mở rộng trao đổi với các nước trong khu vực để tăng hiệu quả các sáng kiến về phòng, chống tội phạm và phát triển các chương trình mới phù hợp với bối cảnh toàn cầu.