Quảng Ninh: Du lịch quý 1 thành công, tiếp tục “tung” 15 sự kiện chào hè

Nhằm đẩy mạnh gắn kết giữa văn hóa nghệ thuật với phát triển du lịch, Quảng Ninh đang nghiên cứu thu hút đầu tư Dự án biểu diễn thực cảnh bên bờ vịnh Hạ Long, cũng như sản phẩm du lịch cộng đồng tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Yên Tử...

Du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét ngay từ những tháng đầu năm 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, riêng tháng 3, địa phương đón khoảng 2,12 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa ước đạt 1,64 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 480.000 lượt. Tổng thu từ du lịch trong tháng ước đạt 5.300 tỷ đồng.

Lũy kế quý 1/2026, Quảng Ninh ước đón 6,275 triệu lượt khách, vượt 5% kế hoạch quý và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 4,895 triệu lượt, khách quốc tế đạt 1,38 triệu lượt. Lượng khách lưu trú đạt 1,4 triệu lượt, duy trì mức tăng quanh ngưỡng hai con số. Tổng thu du lịch 3 tháng ước đạt 15.687 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2025.

Một điểm sáng đáng chú ý là phân khúc du lịch tàu biển, dòng khách có mức chi tiêu cao. Trong hai tháng đầu năm, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 6 chuyến tàu với hơn chục nghìn du khách. Riêng tháng 3, dự kiến có 16 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng, đưa 16.000 - 20.000 lượt du khách cao cấp từ thị trường Á - Âu đến Quảng Ninh.

Tại vịnh Hạ Long, tâm điểm du lịch của tỉnh, cơ cấu khách đang nghiêng mạnh về thị trường quốc tế. Tính từ đầu năm đến ngày 15/3, vịnh di sản đã đón hơn 649.000 lượt khách, trong đó khách Việt Nam chỉ chiếm hơn 50.000 lượt, còn lại gần 599.000 lượt là khách nước ngoài. Thu phí tham quan đạt trên 200,86 tỷ đồng.

Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm được xem là nền tảng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế.

Dù vậy, những ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu và căng thẳng tại Trung Đông đến du lịch Quảng Ninh đang ở mức gián tiếp. Một số tour quốc tế bị hủy hoặc giãn lịch, chi phí đầu vào tăng khiến doanh nghiệp gặp khó trong cân đối vận hành. Đặc biệt, lượng khách từ các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ có dấu hiệu giảm nhẹ do chi phí di chuyển tăng cao và tâm lý e ngại trước biến động toàn cầu.

Để ứng phó với tình hình, một số đơn vị du lịch trên địa bàn đang nỗ lực thu hút nguồn khách, giữ mức giá ổn định. Theo bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Vietravel chi nhánh Quảng Ninh, trước mắt đơn vị sẽ phát triển các tour ngắn ngày, liên kết vùng miền, địa phương để giảm tối đa chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hướng đến các đơn vị đối tác vận chuyển sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, nhiên liệu xanh để giảm bớt phần nào chi phí.

Để thích ứng với diễn biến phức tạp của thế giới và biến động giá nhiên liệu, một trong những hướng đi trọng tâm của du lịch Quảng Ninh là tăng cường khai thác các thị trường gần, ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển.

Ngay từ đầu tháng 3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các doanh nghiệp lữ hành chuyên khai thác thị trường Trung Quốc để thống nhất giải pháp thu hút khách. Dự báo, lượng khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trong năm 2026 có thể đạt từ 850.000 đến 1 triệu lượt, tăng 15 - 20% so với năm trước.

Song song với đó, ngành Du lịch tỉnh đẩy mạnh xúc tiến tại nhiều thị trường tiềm năng như: Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga. Các hoạt động xúc tiến đều tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh như: Du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, kết nối hành trình di sản giữa Vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Bên cạnh các giải pháp ứng phó dài hạn, Quảng Ninh cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa cao điểm du lịch hè với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.

Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5, mang đến 15 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và trải nghiệm du lịch đặc sắc tại các phường Hạ Long, Bãi Cháy, Hồng Gai và Yên Tử.

Những năm qua, Carnaval Hạ Long được coi là đặc sản của Quảng Ninh. Năm nay, sự kiện này được nâng tầm quy mô với sự xuất hiện của 64 xe mô hình diễu hành hoành tráng cùng sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục.

Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long năm 2026, là màn trình diễn "Sóng hội ánh sáng" với sự tham gia của hàng chục tàu du lịch trên vịnh sẽ biến mặt nước di sản thành một sân khấu khổng lồ, mang đến trải nghiệm chưa từng có cho du khách.

Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa – tâm linh tại Yên Tử, lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, tuần phim Quảng Ninh, triển lãm văn học nghệ thuật vùng Mỏ cùng nhiều giải thể thao và chương trình nghệ thuật quốc tế sẽ góp phần tạo nên một mùa lễ hội đa sắc màu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong thời gian diễn ra Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè, nhiều cơ sở lưu trú tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn dự kiến đạt công suất phòng từ 80 - 90%. Hàng trăm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long cũng sẽ tăng tần suất hoạt động phục vụ du khách tham quan, nghỉ đêm và trải nghiệm dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, với mục tiêu giữ an toàn cho du khách và bảo vệ hình ảnh điểm đến.

Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Quảng Ninh), Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Cảng vụ đường thủy nội địa duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp kiểm tra đột xuất các phương tiện đang hoạt động.

Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kỹ thuật của tàu, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, cũng như chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên. Các tàu được yêu cầu duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.