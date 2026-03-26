Quảng Ninh: Du lịch quý 1 thành công, tiếp tục “tung” 15 sự kiện chào hè
Tường Bách
26/03/2026, 09:49
Nhằm đẩy mạnh gắn kết giữa văn hóa nghệ thuật với phát triển du lịch, Quảng Ninh đang nghiên cứu thu hút đầu tư Dự án biểu diễn thực cảnh bên bờ vịnh Hạ Long, cũng như sản phẩm du lịch cộng đồng tại Ba Chẽ, Bình Liêu, Yên Tử...
Du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận đà phục hồi và tăng trưởng
rõ nét ngay từ những tháng đầu năm 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, riêng tháng 3, địa phương
đón khoảng 2,12 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó,
khách nội địa ước đạt 1,64 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 480.000 lượt. Tổng
thu từ du lịch trong tháng ước đạt 5.300 tỷ đồng.
Lũy kế quý 1/2026, Quảng Ninh ước đón 6,275 triệu lượt
khách, vượt 5% kế hoạch quý và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
khách nội địa đạt khoảng 4,895 triệu lượt, khách quốc tế đạt 1,38 triệu lượt.
Lượng khách lưu trú đạt 1,4 triệu lượt, duy trì mức tăng quanh ngưỡng hai con số.
Tổng thu du lịch 3 tháng ước đạt 15.687 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2025.
Một điểm sáng đáng chú ý là phân khúc du lịch tàu biển, dòng
khách có mức chi tiêu cao. Trong hai tháng đầu năm, Cảng tàu khách quốc tế Hạ
Long đã đón 6 chuyến tàu với hơn chục nghìn du khách. Riêng tháng 3, dự kiến có
16 chuyến tàu biển quốc tế cập cảng, đưa 16.000 - 20.000 lượt du khách cao cấp từ
thị trường Á - Âu đến Quảng Ninh.
Tại vịnh Hạ Long, tâm điểm du lịch của tỉnh, cơ cấu khách
đang nghiêng mạnh về thị trường quốc tế. Tính từ đầu năm đến ngày 15/3, vịnh di
sản đã đón hơn 649.000 lượt khách, trong đó khách Việt Nam chỉ chiếm hơn 50.000
lượt, còn lại gần 599.000 lượt là khách nước ngoài. Thu phí tham quan đạt trên
200,86 tỷ đồng.
Những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm được xem là nền tảng
để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón 22 triệu lượt khách trong năm 2026, trong
đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế.
Dù vậy, những ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu và căng thẳng
tại Trung Đông đến du lịch Quảng Ninh đang ở mức gián tiếp. Một số tour quốc tế
bị hủy hoặc giãn lịch, chi phí đầu vào tăng khiến doanh nghiệp gặp khó trong
cân đối vận hành. Đặc biệt, lượng khách từ các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ
có dấu hiệu giảm nhẹ do chi phí di chuyển tăng cao và tâm lý e ngại trước biến
động toàn cầu.
Để ứng phó với tình hình, một số đơn vị du lịch
trên địa bàn đang nỗ lực thu hút nguồn khách, giữ mức giá ổn định. Theo bà
Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Vietravel chi nhánh Quảng Ninh, trước mắt đơn vị sẽ
phát triển các tour ngắn ngày, liên kết vùng miền, địa phương để giảm tối đa
chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp hướng đến các đơn vị đối tác vận chuyển sử dụng nhiên liệu tiết kiệm,
nhiên liệu xanh để giảm bớt phần nào chi phí.
Để thích ứng với diễn biến phức tạp của thế giới và biến động
giá nhiên liệu, một trong những hướng đi trọng tâm của du lịch Quảng Ninh là tăng cường khai thác các
thị trường gần, ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển.
Ngay từ đầu tháng
3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với các doanh nghiệp lữ
hành chuyên khai thác thị trường Trung Quốc để thống nhất giải pháp thu hút
khách. Dự báo, lượng khách Trung Quốc đến Quảng Ninh trong năm 2026 có thể đạt
từ 850.000 đến 1 triệu lượt, tăng 15 - 20% so với năm trước.
Song song với đó, ngành Du lịch tỉnh đẩy mạnh xúc tiến tại
nhiều thị trường tiềm năng như: Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài
Loan (Trung Quốc) và Nga. Các hoạt động xúc tiến đều tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng
của Quảng Ninh như: Du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, kết nối hành trình di
sản giữa Vịnh Hạ Long và Yên Tử.
Bên cạnh các giải pháp ứng phó dài hạn, Quảng Ninh cũng chuẩn
bị kỹ lưỡng cho mùa cao điểm du lịch hè với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Theo đó,
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch
chào hè “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”.
Sự kiện dự
kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5, mang đến 15 hoạt động văn hóa, nghệ thuật,
thể thao, lễ hội và trải nghiệm du lịch đặc sắc tại các phường Hạ Long, Bãi
Cháy, Hồng Gai và Yên Tử.
Những năm qua, Carnaval Hạ Long được coi là đặc sản của Quảng
Ninh. Năm nay, sự kiện này được nâng tầm quy mô với sự xuất hiện của 64 xe mô
hình diễu hành hoành tráng cùng sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ 5
châu lục.
Điểm nhấn của Carnaval Hạ Long năm 2026, là màn trình diễn "Sóng
hội ánh sáng" với sự tham gia của hàng chục tàu du lịch trên vịnh sẽ biến
mặt nước di sản thành một sân khấu khổng lồ, mang đến trải nghiệm chưa từng có
cho du khách.
Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa – tâm linh tại Yên Tử, lễ hội
Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, tuần phim Quảng Ninh, triển lãm văn học nghệ thuật
vùng Mỏ cùng nhiều giải thể thao và chương trình nghệ thuật quốc tế sẽ góp phần
tạo nên một mùa lễ hội đa sắc màu, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc
tế.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong thời
gian diễn ra Tuần văn hóa, thể thao, du lịch chào hè, nhiều cơ sở lưu trú tại Hạ
Long, Cẩm Phả, Vân Đồn dự kiến đạt công suất phòng từ 80 - 90%. Hàng trăm tàu
du lịch trên vịnh Hạ Long cũng sẽ tăng tần suất hoạt động phục vụ du khách tham
quan, nghỉ đêm và trải nghiệm dịch vụ.
Trong bối cảnh đó, Quảng Ninh đang đồng loạt tăng cường kiểm
tra, giám sát hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, với mục tiêu giữ an toàn
cho du khách và bảo vệ hình ảnh điểm đến.
Theo đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho du khách, Tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh Quảng
Ninh), Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và Cảng vụ đường thủy
nội địa duy trì tuần tra thường xuyên, kết hợp kiểm tra đột xuất các phương tiện
đang hoạt động.
Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện kỹ thuật của tàu,
hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, cũng như chứng
chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên. Các tàu được yêu cầu duy trì
thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
10:27, 25/03/2026
Hơn 600 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
Gia Lai: Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026
Với chương trình nghệ thuật được cấu trúc như một Mega Concert hoành tráng, ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 cho biết Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra tối ngày 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai…
Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026
Nhờ chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, du lịch Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh.
Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững
Trong dòng chảy hội nhập, các làng nghề của Hà Nội không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà đang chuyển mình theo hướng “xanh hóa” để phát triển bền vững.
Tiếp tục gỡ “nút thắt” xe du lịch cho phố cổ Hà Nội
Dừng đỗ xe đón/trả khách trong các khu phố cổ Hà Nội luôn là bài toán khó với doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông chật hẹp, phương tiện đông đúc và đặc biệt là “khu vực lõi” của Thủ đô thiếu các điểm trông giữ xe phù hợp…
TP. Hồ Chí Minh đón gần 20 triệu lượt khách du lịch trong quý 1/2026
Trong bối cảnh du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ và thị trường quốc tế dần ổn định, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch hàng đầu cả nước khi ghi nhận gần 20 triệu lượt khách trong quý 1/2026...
