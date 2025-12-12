Đẩy mạnh y tế số để hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Bộ Y tế khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực y tế số để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh từ xa được triển khai một cách hiệu quả và bền vững...

Sáng 11/12/2025, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với UNDP, KOFIH và Bệnh viện Kangbuk Samsung - Hàn Quốc tổ chức hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về y tế từ xa lần thứ 2.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh y tế từ xa không chỉ dừng lại ở giải pháp công nghệ, mà là phương thức tái tổ chức dịch vụ y tế nhằm hướng đến người bệnh, thu hẹp khoảng cách địa lý, đồng thời nâng cao năng lực của mạng lưới y tế gần dân nhất.

Song song với các hoạt động triển khai, Việt Nam đã thực hiện bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa. Sự ra đời của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã chính thức điều chỉnh hoạt động này, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đưa công nghệ vào phục vụ người dân, hướng tới sự công bằng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng niềm tin số và thiết kế cơ chế vận hành dài hạn. Chính vì vậy, các nội dung trọng tâm của Hội thảo tập trung giải quyết những vấn đề này, từ chuẩn hóa thuật ngữ lâm sàng, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, cho rằng việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý là điều kiện tiên quyết để quản lý và sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế. Theo đó, Bộ Y tế sẽ tập trung xây dựng các quy định chi tiết về kiểm định, cấp phép và giám sát chất lượng AI trong khám, chữa bệnh, nhằm đảm bảo chỉ những hệ thống đạt tiêu chuẩn mới được ứng dụng trong lâm sàng.

Đồng thời, để bảo vệ dữ liệu người bệnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo mật thông tin, phòng tránh nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Qua đó, Bộ Y tế sẽ ban hành các hướng dẫn đạo đức về AI trong y tế, quy định rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan. Theo đó, mọi quyết định điều trị cuối cùng phải được giám sát và xác nhận bởi bác sĩ, nhằm đảm bảo trách nhiệm chuyên môn và quyền lợi tối cao của người bệnh.

Bộ Y tế cũng cam kết nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh chính sách liên quan đến AI một cách liên tục, để đảm bảo các giải pháp công nghệ mới được ứng dụng hiệu quả, an toàn, phù hợp với hệ thống y tế Việt Nam và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức trong khám, chữa bệnh.

Để phục vụ mục tiêu này, Bộ Y tế sẽ sử dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng bộ dữ liệu chuẩn hóa cho y tế. Song song đó, việc phát triển chương trình giáo dục và đào tạo cho bác sĩ và nhân viên y tế là rất cần thiết, giúp họ hiểu và sử dụng AI một cách hiệu quả trong công việc.

Đặc biệt, theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), việc chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đóng vai trò cực kỳ quan trọng để ứng dụng bệnh án điện tử, phục vụ hiệu quả cho khám chữa bệnh từ xa.