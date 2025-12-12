Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đẩy mạnh y tế số để hỗ trợ các nhóm yếu thế tại Việt Nam

Bảo Châu

12/12/2025, 14:18

Bộ Y tế khẳng định sẽ tập trung hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực y tế số để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh từ xa được triển khai một cách hiệu quả và bền vững...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại Hội thảo

Sáng 11/12/2025, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp với UNDP, KOFIH và Bệnh viện Kangbuk Samsung - Hàn Quốc tổ chức hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về y tế từ xa lần thứ 2.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh y tế từ xa không chỉ dừng lại ở giải pháp công nghệ, mà là phương thức tái tổ chức dịch vụ y tế nhằm hướng đến người bệnh, thu hẹp khoảng cách địa lý, đồng thời nâng cao năng lực của mạng lưới y tế gần dân nhất.

Song song với các hoạt động triển khai, Việt Nam đã thực hiện bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa. Sự ra đời của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã chính thức điều chỉnh hoạt động này, thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đưa công nghệ vào phục vụ người dân, hướng tới sự công bằng và an toàn trong chăm sóc sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng niềm tin số và thiết kế cơ chế vận hành dài hạn. Chính vì vậy, các nội dung trọng tâm của Hội thảo tập trung giải quyết những vấn đề này, từ chuẩn hóa thuật ngữ lâm sàng, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, cho rằng việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý là điều kiện tiên quyết để quản lý và sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế. Theo đó, Bộ Y tế sẽ tập trung xây dựng các quy định chi tiết về kiểm định, cấp phép và giám sát chất lượng AI trong khám, chữa bệnh, nhằm đảm bảo chỉ những hệ thống đạt tiêu chuẩn mới được ứng dụng trong lâm sàng.

Đồng thời, để bảo vệ dữ liệu người bệnh, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo mật thông tin, phòng tránh nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Qua đó, Bộ Y tế sẽ ban hành các hướng dẫn đạo đức về AI trong y tế, quy định rõ ràng trách nhiệm của các bên liên quan. Theo đó, mọi quyết định điều trị cuối cùng phải được giám sát và xác nhận bởi bác sĩ, nhằm đảm bảo trách nhiệm chuyên môn và quyền lợi tối cao của người bệnh.

Bộ Y tế cũng cam kết nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh chính sách liên quan đến AI một cách liên tục, để đảm bảo các giải pháp công nghệ mới được ứng dụng hiệu quả, an toàn, phù hợp với hệ thống y tế Việt Nam và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức trong khám, chữa bệnh.

Để phục vụ mục tiêu này, Bộ Y tế sẽ sử dụng các bộ tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng bộ dữ liệu chuẩn hóa cho y tế. Song song đó, việc phát triển chương trình giáo dục và đào tạo cho bác sĩ và nhân viên y tế là rất cần thiết, giúp họ hiểu và sử dụng AI một cách hiệu quả trong công việc.

Đặc biệt, theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), việc chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đóng vai trò cực kỳ quan trọng để ứng dụng bệnh án điện tử, phục vụ hiệu quả cho khám chữa bệnh từ xa.

Thực hiện nghiêm việc đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe với sinh viên nước ngoài

10:16, 12/12/2025

Thực hiện nghiêm việc đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe với sinh viên nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

17:57, 11/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

17:56, 11/12/2025

Đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Từ khóa:

Bệnh viện Kangbuk Samsung Bộ Y tế Việt Nam chuẩn hóa dữ liệu y tế hội thảo y tế Việt Nam - Hàn Quốc KOFIH Luật Khám bệnh, chữa bệnh thách thức trong y tế từ xa trí tuệ nhân tạo trong y tế UNDP y tế từ xa

Đọc thêm

Hà Nội: Xem xét nâng lương trước thời hạn với công chức điều động, biệt phái về xã, phường

Hà Nội: Xem xét nâng lương trước thời hạn với công chức điều động, biệt phái về xã, phường

Công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được điều động, biệt phái về công tác ở các xã, phường, được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh...

Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Bất ổn kinh tế ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự tại hàng loạt quốc gia

Khảo sát mới của ManpowerGroup cho thấy sự bất ổn kinh tế trên toàn cầu tiếp tục tác động đến kế hoạch nhân sự tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông (APME). Thách thức từ tình hình bất ổn kinh tế là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giảm nhân sự...

Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ 15/12/2025 đến 16/3/2026

Cục Cảnh sát giao thông triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và cao điểm Tết Nguyên đán, với mục tiêu kiểm soát vi phạm, phòng ngừa tai nạn và giữ vững an ninh.

Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự

Ngày 12/12, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm Giám sát, Điều hành thông minh Hệ thống thi hành án dân sự.

Lào công bố dịch bại liệt, WHO cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam là rất cao và hiện hữu

Lào công bố dịch bại liệt, WHO cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập Việt Nam là rất cao và hiện hữu

Tổ chức WHO coi ổ dịch tại Lào là ổ dịch của khu vực và khuyến cáo các nước có chuyên biên giới với Lào cùng triển khai các biện pháp đáp ứng chống dịch. Tổ chức này cũng cảnh báo nguy cơ xâm nhập bại liệt vào Việt Nam là rất cao và hiện hữu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Đầu tư

2

VUSTA trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị cho Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

Pháp lý

3

SHS dự kiến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

4

MCH sẽ lên sàn HOSE vào ngày 25/12 tới

Doanh nghiệp niêm yết

5

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy