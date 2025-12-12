Thứ Sáu, 12/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thực hiện nghiêm việc đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe với sinh viên nước ngoài

Nhật Dương

12/12/2025, 10:16

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam khi triển khai tiếp nhận và đào tạo sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo ngành y khoa, cần thực hiện nghiêm các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, bảo đảm chất lượng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế cho biết trong thời gian gần đây, một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam triển khai tiếp nhận và đào tạo sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo ngành y khoa (bác sĩ y khoa).

Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đào tạo thực hành lâm sàng đối với sinh viên ngành y khoa là hoạt động cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và uy tín của cơ sở đào tạo.

Qua công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế nhận thấy một số cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành còn chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, đặc biệt khi tổ chức cho lưu học sinh, sinh viên nước ngoài thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Vì vậy, để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, duy trì chất lượng đào tạo và an toàn cho người bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; các quy định pháp luật hiện hành về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành có trách nhiệm rà soát và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trong đó, đối với cơ sở đào tạo thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cần thực hiện công bố bằng văn bản và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở danh sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể tiếp nhận, số lượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở.

Bảo đảm tại cùng một thời điểm, mỗi khoa, phòng có không quá 3 người học thực hành trên 1 giường bệnh hoặc 1 ghế răng. Người giảng dạy thực hành phải đáp ứng điều kiện về thời gian hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định và đã được bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người học thực hành phù hợp với năng lực, quy mô giảng dạy, tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Đối vố cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành khi tổ chức đào tạo thực hành cho sinh viên nước ngoài, cần bảo đảm các yêu cầu như: Sinh viên đáp ứng yêu cầu về học lực, trình độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo thực hành; sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về văn hóa, quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam. Đặc biệt, không bố trí sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt động chuyên môn vượt quá quy định hoặc chưa được đào tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo thực hành. Theo đó, các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành cần tổ chức kiểm tra nội bộ định kỳ, kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đồng thời, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đối tượng bệnh nhân phục vụ giảng dạy thực hành. Bảo đảm môi trường thực hành an toàn, văn minh, tôn trọng văn hóa và quyền của người học.

Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

11:33, 11/12/2025

Dành hơn 88.600 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026 - 2030

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

14:02, 25/11/2025

Chính phủ đề xuất dành hơn 125.000 tỷ đồng để nâng cao sức khỏe nhân dân

Từ khóa:

đào tạo y khoa sinh viên nước ngoài sức khỏe

Đọc thêm

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026

Chính phủ quyết định bãi bỏ toàn bộ lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg. Thay vào đó, Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới, yêu cầu áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ tháng 6/2026…

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Theo quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí toàn diện, bao gồm tiền ăn trưa, đồng phục, chi phí học tập và các dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa...

Đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Đến năm 2030, cả nước sẽ có hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho từng địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước đạt hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu đạt trên 2,4 triệu người...

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng trong vùng phát thải thấp

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng trong vùng phát thải thấp

Hà Nội khẳng định việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp sẽ triển khai theo lộ trình, chỉ áp dụng với phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau 1/7/2026, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ và hạ tầng để giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp...

Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác cũng được tăng mức hưởng...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục dù cổ phiếu Oracle giảm 11%, giá dầu sụt hơn 1%

Thế giới

2

Giá vàng nhảy lên đỉnh gần 2 tháng, giá bạc lập kỷ lục mới

Thế giới

3

Thiên Long khẳng định cam kết trong thương vụ với Kokuyo

Thị trường

4

MMA: “Kiến trúc sư” của hệ sinh thái Marketing toàn cầu trong kỷ nguyên tăng trưởng

Thị trường

5

Sống tĩnh giữa phố động - chuẩn sống mới của giới thượng lưu Hà Thành

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy