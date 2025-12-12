Thực hiện nghiêm việc đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe với sinh viên nước ngoài

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam khi triển khai tiếp nhận và đào tạo sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo ngành y khoa, cần thực hiện nghiêm các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, bảo đảm chất lượng...

Bộ Y tế cho biết trong thời gian gần đây, một số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam triển khai tiếp nhận và đào tạo sinh viên quốc tế theo học chương trình đào tạo ngành y khoa (bác sĩ y khoa).

Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đào tạo thực hành lâm sàng đối với sinh viên ngành y khoa là hoạt động cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và uy tín của cơ sở đào tạo.

Qua công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, Bộ Y tế nhận thấy một số cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành còn chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, đặc biệt khi tổ chức cho lưu học sinh, sinh viên nước ngoài thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Vì vậy, để bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, duy trì chất lượng đào tạo và an toàn cho người bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các điều kiện tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; các quy định pháp luật hiện hành về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành có trách nhiệm rà soát và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

Trong đó, đối với cơ sở đào tạo thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cần thực hiện công bố bằng văn bản và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở danh sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể tiếp nhận, số lượng người học thực hành đang thực hành tại cơ sở.

Bảo đảm tại cùng một thời điểm, mỗi khoa, phòng có không quá 3 người học thực hành trên 1 giường bệnh hoặc 1 ghế răng. Người giảng dạy thực hành phải đáp ứng điều kiện về thời gian hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định và đã được bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người học thực hành phù hợp với năng lực, quy mô giảng dạy, tránh tình trạng quá tải ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Đối vố cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành khi tổ chức đào tạo thực hành cho sinh viên nước ngoài, cần bảo đảm các yêu cầu như: Sinh viên đáp ứng yêu cầu về học lực, trình độ tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo yêu cầu của chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo thực hành; sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về văn hóa, quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở Việt Nam. Đặc biệt, không bố trí sinh viên nước ngoài tham gia các hoạt động chuyên môn vượt quá quy định hoặc chưa được đào tạo.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo thực hành. Theo đó, các cơ sở giáo dục và cơ sở đào tạo thực hành cần tổ chức kiểm tra nội bộ định kỳ, kịp thời chấn chỉnh sai sót (nếu có). Đồng thời, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đối tượng bệnh nhân phục vụ giảng dạy thực hành. Bảo đảm môi trường thực hành an toàn, văn minh, tôn trọng văn hóa và quyền của người học.

Bộ Y tế sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.