Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa
Tuệ Mỹ
12/05/2026, 14:10
Trong năm 2025, tiêu dùng văn hóa đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hoạt động trên quy mô toàn quốc. Năm nay, các chuyên gia đang kỳ vọng tiêu dùng văn hóa sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam…
Những thống kê gần đây tại Việt Nam về chỉ số tiêu dùng văn hóa, như số lượng sách đọc mỗi năm, số lượng phim xem hàng năm của mỗi người
dân, đều ghi nhận sự tăng trưởng. Doanh thu phim Việt ở rạp tăng mạnh
theo năm. Tỷ lệ người
Việt tham dự concert trong 12 tháng qua ở mức cao trong khu vực. Thị trường nội địa trẻ và sức mua của khán giả tăng mạnh trong lĩnh vực merchandise, fan meeting...
Theo PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục của Quốc hội, dự báo chỉ số này sẽ tăng trong năm 2026, nhưng
không tăng đều mà tăng theo 3 đường dốc khác nhau. Đường dốc thứ nhất: âm nhạc
- biểu diễn trực tiếp - kinh tế sự kiện. Đây có thể là mảng tăng nhanh nhất
trong ngắn hạn, vì hội tụ đúng "khẩu vị" của thời đại trải nghiệm.
Đường dốc thứ hai: điện ảnh và hệ sinh thái xem nội dung
nghe - nhìn. Đường dốc thứ ba: xuất bản, nhưng sẽ tăng chủ yếu ở "nhánh số"
(ebook, audiobook, nền tảng). Dữ liệu từ các nền tảng và truyền thông cho thấy
giới trẻ đang kéo văn hóa đọc sang không gian số, với thời lượng và tần suất
tăng lên theo cách mới.
Tuy nhiên, nạn xem lậu, sao chép và khai thác nội dung trái
phép cũng đang gây thất thu cho thị trường phim, nhạc, sách, game và truyền hình. Các hành vi
này thường bị xem nhẹ vì người dùng không trực tiếp nhìn thấy thiệt hại. Nhưng
mỗi lượt xem lậu, nghe lậu, đọc lậu đều làm suy yếu thị trường hợp pháp. Vấn đề
lớn hơn là thói quen tiêu dùng nội dung không trả tiền.
Ngày 5/5/2026, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện
38/CĐ-TTg về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Công điện yêu cầu lực lượng chức năng ra quân trên toàn quốc từ ngày 7 đến
30/5/2026, xử lý nghiêm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại
lệ". Trọng tâm là vi phạm bản quyền số.
Thực tế, người dùng Việt Nam có thời gian dài tiếp cận nội
dung miễn phí trên internet. Thói quen này xuất hiện khi dịch vụ hợp pháp còn
ít, thanh toán số chưa thuận tiện và kho nội dung trả tiền chưa đủ hấp dẫn. Nay
thị trường đã có thêm nhiều lựa chọn chính thức, việc tiếp tục dùng lậu không
còn chỉ xuất phát từ thiếu lựa chọn.
Tại Hội nghị Cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng
cáo Việt Nam 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Lâm Thị Phương
Thanh đánh giá nếu phim vừa ra rạp đã bị quay lén, nhà sản xuất giảm khả năng
tái đầu tư. Nếu ca khúc bị khai thác ngoài hệ thống, nhạc sĩ và ca sĩ mất nguồn
thu. Nếu sách mới bị chia sẻ miễn phí, nhà xuất bản khó duy trì chất lượng biên
tập và mua bản quyền…
Thiệt hại cuối cùng không chỉ
thuộc về người sáng tạo. Công chúng cũng mất dần cơ hội tiếp cận sản phẩm chất
lượng, được đầu tư nghiêm túc và có khả năng đi xa. Bản quyền số vì thế là yêu
cầu trực tiếp của công nghiệp văn hóa. Bảo vệ bản quyền số là bảo vệ nguồn lực
sản xuất văn hóa, bảo vệ doanh nghiệp nội dung và bảo vệ quyền lợi lâu dài của
công chúng.
Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, Cục phó Cục Bản quyền tác giả, Việt
Nam hiện đã xây dựng được nền tảng pháp lý tương đối toàn diện về bản quyền và
quyền liên quan. Hiện Việt Nam đã tham gia 8/9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và
quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 hiệp định thương mại tự do
(FTA) có cam kết liên quan đến bản quyền.
Theo bà Oanh, việc tham gia các điều ước quốc tế không chỉ
giúp bảo vệ tác phẩm của Việt Nam ở nước ngoài mà còn đặt ra nghĩa vụ bảo vệ
quyền của các chủ thể quyền quốc tế tại Việt Nam. "Việt Nam muốn hội nhập,
muốn đưa tác phẩm ra thế giới phải tham gia sân chơi chung", bà nhấn mạnh.
“Một tín hiệu đáng mừng là thời gian gần đây, nhiều bạn Gen Z sẵn sàng bớt tiền
ăn sáng, cà phê để mua tài khoản Netflix hoặc nghe nhạc có bản quyền".
Dù vậy, tình trạng hồn nhiên xem phim lậu, tải nhạc lậu vẫn
còn phổ biến. Theo bà Oanh, cần xây dựng một chiếc kiềng ba chân để hình thành
văn hóa tôn trọng bản quyền. Trong đó, giáo dục về bản quyền cần được đưa vào
trường học; truyền thông phải hướng đến xây dựng ý thức tôn trọng giá trị sáng
tạo thay vì chỉ nhấn mạnh mức xử phạt; đồng thời các chủ thể quyền cần cung cấp
dịch vụ nội dung hợp pháp với chi phí phù hợp để người trẻ dễ tiếp cận.
Tại Đại hội Đại biểu Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả
Việt Nam (VCCA) nhiệm kỳ II (2026-2031) diễn ra ngày 10/5, của ông Bùi Nguyên
Hùng, Chủ tịch Hiệp hội, cho biết VCCA trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ ban
hành Công điện 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải
pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp hội
sẽ có những sáng kiến nhằm thúc đẩy sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của
tác giả, nghệ sỹ và các bên liên quan.
Theo đó, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm
kỳ II đề xuất 3 nhóm giải pháp bổ sung cho Công điện 38.
Trước tiên là thúc đẩy tiêu dùng văn hóa hợp pháp. Cụ thể là
nghiên cứu cơ chế khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận sản phẩm văn hóa có bản quyền. Đó có thể là tín dụng văn hóa
qua nền tảng định danh số, các chương trình khuyến khích mua sách, vé biểu diễn,
gói nhạc, gói phim hợp pháp, hoặc chính sách ưu đãi phù hợp cho chi tiêu văn
hóa. Mục tiêu là hình thành một chuẩn
mực xã hội mới: sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh, có trách nhiệm với
người sáng tạo.
Tiếp đó là biến quyền tác giả thành tài sản có thể đầu tư. Cần chuẩn hóa thông tin về chủ sở hữu, tác phẩm, quyền
khai thác, thời hạn, phạm vi lãnh thổ, lịch sử cấp phép và doanh thu. Khi dữ liệu
đủ rõ, kho phim, thư viện hình ảnh hay
tài sản sáng tạo khác mới có thể được định giá, góp vốn, chuyển nhượng, thế chấp
hoặc đưa vào các cấu trúc đầu tư chuyên nghiệp.
Ba là thiết lập môi trường công bằng giữa doanh nghiệp trong
nước và nền tảng xuyên biên giới. Nội dung Việt Nam tạo ra giá trị rất lớn trên
các nền tảng số, nhưng giá trị đó phải được ghi nhận đúng, phân bổ đúng và dẫn
về đúng chủ sở hữu quyền. Nếu doanh nghiệp trong nước phải tuân thủ nghiêm túc, thì các nền tảng nước ngoài cũng cần đáp ứng chuẩn mực tương xứng khi khai thác thị
trường Việt Nam.
