ThuDuc House tiếp tục thắng kiện hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH-HOSE) thông báo nhận được Bản án Phúc thẩm khiếu kiện hành chính về thuế.

Cụ thể: ngày 29/10/2025, TDH cho biết đã nhận được Bản án phúc thẩm số 332/2025/HC-PT đề ngày 23/9/2025 về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh đối với vụ án hành chính “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế” thụ lý sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh và thụ lý phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Bên khởi kiện là TDH và bên bị kiện là Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Thuế TP Hồ Chí Minh); Cục Trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Trường Thuế TP Hồ Chí Minh) và Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Đội trưởng Hải quan Khu công nghệ cao).

Trước đó, trong vụ án hình sự liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 của ThuDuc House, từ tháng 02/2018 đến tháng 6/2019, các bị cáo là nhân sự cấp cao của ThuDuc House gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng Kinh doanh, Kế toán trưởng...đã lập 17 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế tương ứng với 17 kỳ hoàn thuế và được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho ThuDuc House với tổng số tiền là hơn 365 tỷ đồng.

Đối với hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng của Thuế TP Hồ Chí Minh thông qua ThuDuc House thì cả Tòa án hình sự cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định ThuDuc House là bị hại của các bị cáo và các bị cáo đã lợi dụng ThuDuc House để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 26/6/2021, ThuDuc House đã nộp hơn 365 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho các bị cáo.

Ngày 09/8/2024, Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh (nay là Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh) đã chuyển toàn bộ số tiền hơn 365 tỷ đồng vào tài khoản của Thuế TP Hồ Chí Minh, hậu quả đã được khắc phục.

Liên quan đến vụ án hình sự với số tiền thuế giá trị gia tăng trên, ThuDuc House đã bị Thuế TP Hồ Chí Minh ra các quyết định hành chính như: Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể: Một là, công ty phải có trách nhiệm đóng tiền chậm nộp liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng;

Hai là, cưỡng chế thi hành bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phong toả tài khoản ngân hàng.

TDH cho biết việc này đã khiến ThuDuc House gián đoạn, đình trệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty không thể sử dụng tài khoản ngân hàng, ảnh hưởng đến người lao động và mất niềm tin với các đối tác, cổ đông trong thời gian dài...

Đến ngày 03/5/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm hình sự vụ án linh kiện điện tử, trong đó có số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp của ThuDuc House.



Theo đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Tòa án hình sự cấp phúc thẩm) không chấp nhận yêu cầu xem xét lại trách nhiệm phải nộp số tiền chậm nộp phát sinh trên số tiền thuế giá trị gia tăng của ThuDuc House và đề nghị công ty khởi kiện bằng vụ án hành chính.

Đến ngày 27/5/2024, ThuDuc House đã có đơn khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh và được Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thông báo thụ lý số 220/2024/TLST-HC ngày 14/6/2024 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính”.

Trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, ThuDuc House khởi kiện yêu cầu Hội đồng xét xử tuyên gồm:

Một là, hủy 03 quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyết định số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020, Quyet định số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Thuế TP Hồ Chí Minh);

Hai là, hủy các thông báo nợ thuế, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đã ban hành có liên quan đến 03 quyết định trên:

+ Quyết định 621/QĐ-ĐT ngày 02/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (nay là Đội trưởng Hải quan Khu công nghệ cao) về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Quyết định 8270/QĐ-CCTK02-KĐT ngày 22/4/2025 của Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực II (nay là Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh) về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngưng sử dụng hóa đơn;

+ Thông báo tiền nợ thuế từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2025 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Thuế TP Hồ Chí Minh) liên quan đến phần tiền chậm nộp của khoản tiền hơn 365 tỷ đồng.

Tại ngày 24/4/2025, sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh (Tòa án cấp sơ thẩm) đã chấp nhận yêu cầu khỏi kiện của ThuDuc House và ThuDuc House được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Đến ngày ngày 12/6/2025, không đồng ý với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, Thuế TP Hồ Chí Minh và Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh có đơn kháng cáo đề ngày 11/6/2025 đến Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm: kháng cáo toàn bộ Bản án số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính” của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 23/9/2025, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hành chính. Theo đó, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh (Tòa án cấp phúc thẩm) đã không chấp nhận kháng cáo của người bị kiện: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Thuế TP Hồ Chí Minh) và Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Trưởng Thuế TP Hồ Chí Minh);

Đồng thời, giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính” của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, theo quy định của pháp luật và mục 9 phần Quyết định của bản án phúc thẩm, bản án số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 về việc “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế” của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày tuyên án, tức ngày 23/9/2025.

Như vậy, cả bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của Tòa án đối với vụ án “khiếu kiện" quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế” đều đã khẳng định rõ: "quyền và lợi ích hợp pháp của TDH là không liên quan và không chịu trách nhiệm đối với số tiền lãi chậm nộp có liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng".

Lãnh đạo TDH nhấn mạnh rằng "phán quyết của Tòa án không chi bảo vệ quyền lợi chính đáng của ThuDuc House, mà còn thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng, giúp ThuDuc House xóa bỏ được những rào cản và hạn chế từ các quyết định hành chính của Thuế TP Hồ Chí Minh; góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn đọng đồng thời mở ra nhiều cơ hội để ThuDuc House từng bước phục hồi và phát triển kinh doanh trong thời gian tới".

Hiện, HOSE đã chuyển cổ phiếu TDH từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.