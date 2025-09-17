Dư nợ tín dụng Đồng Nai 8 tháng đầu năm đạt hơn 571.000 tỷ đồng

Mặc dù tín dụng tháng 8 tỉnh Đồng Nai giảm nhẹ do đặc thù mùa vụ và dòng tiền trả nợ, song các ngân hàng vẫn duy trì tốt vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; 8 tháng 2025, dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 571.000 tỷ đồng…

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 8/2025 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 571.400 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cuối năm 2024.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tín dụng tháng 8/2025 trên địa bàn tỉnh giảm 0,61% so với tháng trước.

Nếu phân tích theo địa bàn thì dư nợ tín dụng tại tỉnh Đồng Nai (cũ) đạt 443.500 tỷ đồng, chiếm 77,6% so với tổng dư nợ và giảm 0,33% so với tháng trước; dư nợ tín dụng tại tỉnh Bình Phước (cũ) đạt 127.900 tỷ đồng, chiếm 22,4% so với tổng dư nợ và giảm 1,55% so với tháng trước.

Ông Lệnh cho biết nguyên nhân tín dụng giảm, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn giảm (do tính chất mùa vụ, đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dòng tiền trả nợ trong kỳ). Theo đó, dư nợ tín dụng ngắn hạn trên địa bàn giảm 1,71%. Trong khi đó, tín dụng trung và dài hạn tăng 1,3%.

Mặc dù giảm, song tín dụng trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn liền với cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tỷ giá cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi.

Theo đó, cho vay bằng ngoại tệ cùng với các hoạt động dịch vụ ngoại hối khác tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến cuối tháng 8/2025 tổng dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ trên địa bàn đạt 57.200 tỷ đồng, tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cuối năm.

“Trong vai trò đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự điều chỉnh tín dụng trên địa bàn tháng 8/2025 mang tính chất thời điểm”, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Lệnh cho rằng để mở rộng và tăng trưởng tín dụng một cách hiệu quả, đồng thời thực hiện các chính sách do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiếp tục giải ngân các gói tín dụng ưu đãi, các tổ chức tín dụng cần đặc biệt chú trọng đến các chương trình tín dụng chính sách, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Việc này có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, các tổ chức tín dụng cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm tháo gỡ khó khăn, tổ chức đối thoại và kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng và phát triển các dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả trong những tháng còn lại của năm.