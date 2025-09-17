Dư nợ tín dụng Đồng Nai 8 tháng đầu năm đạt hơn 571.000 tỷ đồng

Theo Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 8/2025 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai đạt 571.400 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cuối năm 2024.
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh,
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tín dụng tháng 8/2025 trên
địa bàn tỉnh giảm 0,61% so với tháng trước.
Nếu phân tích theo địa
bàn thì dư nợ tín dụng tại tỉnh Đồng Nai (cũ) đạt 443.500 tỷ đồng, chiếm 77,6%
so với tổng dư nợ và giảm 0,33% so với tháng trước; dư nợ tín dụng tại tỉnh
Bình Phước (cũ) đạt 127.900 tỷ đồng, chiếm 22,4% so với tổng dư nợ và giảm
1,55% so với tháng trước.
Ông Lệnh cho biết nguyên
nhân tín dụng giảm, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn giảm (do tính chất mùa vụ,
đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dòng tiền trả nợ trong kỳ). Theo đó,
dư nợ tín dụng ngắn hạn trên địa bàn giảm 1,71%. Trong khi đó, tín dụng trung và dài hạn tăng 1,3%.
Mặc dù giảm, song tín dụng
trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp và
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn liền với cơ chế chính sách của Ngân hàng Nhà
nước về lãi suất, tỷ giá cũng như các chương trình tín dụng ưu đãi.
Theo đó, cho vay bằng ngoại
tệ cùng với các hoạt động dịch vụ ngoại hối khác tiếp tục đáp ứng tốt nhất nhu
cầu ngoại tệ hợp pháp cho doanh nghiệp mở rộng và tăng trưởng hoạt động sản xuất
kinh doanh xuất nhập khẩu. Đến cuối tháng 8/2025 tổng dư nợ tín dụng bằng ngoại
tệ trên địa bàn đạt 57.200 tỷ đồng, tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 10,4%
so với cuối năm.
“Trong vai trò đáp ứng
nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ sản xuất và hợp tác xã để mở rộng và phát triển
sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự điều chỉnh tín dụng trên
địa bàn tháng 8/2025 mang tính chất thời điểm”, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh Khu vực 2 nhấn mạnh.
Tuy nhiên, ông Lệnh cho rằng
để mở rộng và tăng trưởng tín dụng một cách hiệu quả, đồng thời thực hiện các
chính sách do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiếp tục giải ngân các gói tín dụng
ưu đãi, các tổ chức tín dụng cần đặc biệt chú trọng đến các chương trình tín dụng chính sách, cũng
như các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Việc này có vai trò
quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh, nhằm đạt các mục
tiêu kế hoạch đề ra.
Trong đó, các tổ chức tín
dụng cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm tháo gỡ khó khăn, tổ chức đối
thoại và kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng và phát triển
các dịch vụ ngân hàng một cách hiệu quả trong những tháng còn lại của năm.
Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tính đến
cuối tháng 8/2025, tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Đồng
Nai đạt 454.000 tỷ đồng, tăng 8,77% so với cuối năm 2024.
Trong 8 tháng đầu năm, huy động vốn có một số điểm
tích cực. Cụ thể, sau khi giảm 0,7% tháng trước, tháng 8/2025 huy động vốn tăng
1,2%, đưa mức tăng so với cuối năm lên 8,77%. Vốn huy động là nguồn chủ yếu để
các NHTM cho vay nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng huy động (8,77%) cao hơn tín dụng
(8,05%), giúp các ngân hàng khai thác và sử dụng vốn hiệu quả hơn.
Đồng thời, tiền gửi của khách hàng cá nhân và hộ kinh
doanh duy trì tăng trưởng, tháng 8/2025 tăng 1,2%. Đây là nền tảng để mở rộng
tín dụng trung dài hạn, phát triển dịch vụ tài khoản và thanh toán không dùng
tiền mặt.