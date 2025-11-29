Thuốc giảm cân GLP-1 có nguy cơ gây rụng tóc?

Việc sử dụng các loại thuốc tiêm giảm cân đã tăng vọt, kéo theo những tác dụng phụ kỳ lạ. Mối lo mới nhất chính là tình trạng rụng tóc.

Thuốc giảm cân GLP-1 đang trở thành xu hướng và được ca ngợi vì khả năng giảm cân nhanh, thay đổi vóc dáng và cải thiện sự tự tin của người dùng. Khi “cuộc cách mạng GLP-1” lan rộng trong y học và văn hoá đại chúng, một tác dụng phụ khác đang xuất hiện trong phòng khám lẫn trên các diễn đàn trực tuyến: rụng tóc.

Hàng nghìn người sử dụng các loại thuốc giảm cân như Ozempic, Wegovy hay Mounjaro cho biết họ bị tóc thưa dần trong khi giảm cân, khiến nhiều người lo ngại rằng những mũi tiêm “kỳ diệu” này có thể đi kèm một cái giá làm tổn hại nhan sắc.

GLP-1 LÀ GÌ?

Các chất glucagon-like peptide-1 (GLP-1), vốn được phát triển để điều trị tiểu đường tuýp 2, nay đã trở thành “con cưng” của giới giàu có và thượng lưu trong việc quản lý cân nặng.

Những loại thuốc này mô phỏng một hormone đường ruột giúp giảm cảm giác thèm ăn và điều hòa đường huyết. Tính đến đầu năm 2025, có hơn 11 loại thuốc GLP-1 đang lưu hành và hơn 40 loại khác đang được phát triển.

Nhờ GLP-1, bệnh nhân có thể giảm 15–20% trọng lượng cơ thể trong vòng một năm - tương đương 0,5 đến 1 kg mỗi tuần tùy theo BMI - đồng thời cải thiện rõ rệt sức khỏe chuyển hóa và cả ngoại hình.

Sự tăng trưởng của ngành dược này phản ánh đúng sự “kịch tính” của hành trình giảm cân. Toàn cầu, thị trường thuốc GLP-1 được định giá 62,86 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến tăng vọt với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 17,5% đến năm 2034, nhờ phạm vi điều trị ngày càng mở rộng: béo phì, lợi ích tim mạch, thậm chí cả khả năng bảo vệ thần kinh.

Riêng tại Mỹ, doanh số của các dòng thuốc điều trị nổi tiếng như Wegovy dự kiến vượt 3,1 tỷ USD trong quý III/2025, tăng 18% so với cùng kỳ, dù thị trường đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung và áp lực giá.

Tuy nhiên, khi mức độ sử dụng tăng vọt - đạt hàng triệu đơn thuốc mỗi quý - những dòng chữ nhỏ trên nhãn về tác dụng phụ như rụng tóc đang trở thành chủ đề cần được phân tích kỹ lưỡng.

PHÍA SAU HIỆN TƯỢNG RỤNG TÓC

Sự thật là các thuốc GLP-1 không trực tiếp “tấn công” vào nang tóc để gây rụng tóc. Các bác sĩ da liễu và nội tiết cho rằng thủ phạm thực sự là telogen effluvium (TE) - hiện tượng rụng tóc tạm thời do cơ thể chịu căng thẳng chuyển hoá.

Việc giảm cân quá nhanh - thường 4,5 đến 9 kg mỗi tháng khi sử dụng thuốc - khiến cơ thể bị “sốc”, đẩy nhiều nang tóc vào giai đoạn nghỉ (telogen) sớm hơn bình thường. Kết quả là tình trạng tóc thưa rõ rệt bắt đầu xuất hiện sau 2–3 tháng.

Tình trạng này dễ xảy ra ở những người giảm cân theo phác đồ mạnh, người không mắc tiểu đường nhưng dùng thuốc để giảm cân nhanh, hoặc những trường hợp vốn đã thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.

Các nghiên cứu cho thấy hiện tượng này gắn liền với những đặc trưng của chế độ giảm cân khắc nghiệt: thiếu hụt calo dẫn tới thiếu sắt, protein, kẽm và biotin, cùng những biến đổi hormone như tăng cortisol và/hoặc dao động insulin.

Một bài viết tổng quan đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism mô tả tình trạng rụng tóc tạm thời ở người sử dụng GLP-1 là “tự hồi phục”, với tóc bắt đầu mọc trở lại sau khoảng 3-6 tháng khi cân nặng ổn định và dinh dưỡng được cải thiện.

Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy các thuốc này gây tổn thương vĩnh viễn đến nang tóc. Tuy nhiên, tác động tâm lý - đặc biệt với phụ nữ vốn chịu nhiều áp lực về hình thể - có thể khiến mức độ căng thẳng gia tăng đáng kể.

HIỂU LẦM PHỔ BIẾN

Như hầu hết các vấn đề liên quan đến làm đẹp, mạng xã hội là nơi đầu tiên dấy lên hồi chuông cảnh báo. TikTok tràn ngập những dòng mô tả như “những câu chuyện kinh hoàng về rụng tóc vì Ozempic”, nhưng các chuyên gia khuyến nghị cần nhìn nhận tỉnh táo.

“Không phải do mũi tiêm, mà là do tốc độ thay đổi cân nặng quá nhanh,” bác sĩ Jesse Smith, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt và phục hồi tóc, nhấn mạnh.

Nhiều người dùng thuốc như một giải pháp giảm cân nhanh, thay vì mục đích điều trị béo phì nặng hoặc ngăn ngừa tiểu đường như ban đầu. Việc ngăn ngừa rụng tóc bắt đầu từ chế độ giảm cân điều độ - giảm 0,5 đến 1 kg mỗi tuần - và xây dựng hệ thống hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp.

Chế độ ăn giàu dưỡng chất, nhiều Omega-3 và vitamin, hoặc bổ sung thêm biotin theo hướng dẫn y khoa, đều được khuyến nghị. Các giải pháp tại chỗ không xâm lấn, như serum OneSkin OS-01 Hair Peptide Scalp Serum, cũng có thể hỗ trợ cải thiện mật độ tóc và thúc đẩy mọc lại ở những người gặp tình trạng tóc thưa.

Các loại thuốc giảm cân GLP-1 vẫn đang tạo ra sức ảnh hưởng mang tính chuyển đổi, mang đến hy vọng cho 42% người trưởng thành tại Mỹ đang vật lộn với bệnh béo phì, đồng thời giúp cải thiện sự tự tin cho những ai có điều kiện tài chính và muốn giảm cân thật nhanh.

Cơn sốt xoay quanh tình trạng rụng tóc do tiêm GLP-1 một lần nữa nhắc nhở rằng cơ thể không phải lúc nào chúng ta cũng có thể “thon gọn” mà không có tác dụng phụ.

Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho tình trạng rụng tóc do thuốc GLP-1 là giảm tốc độ sử dụng thuốc lại.