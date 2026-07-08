Thương hiệu điện mặt trời Việt Nam JA Solar củng cố vị thế tại Đông Nam Á với hệ sinh thái Điện mặt trời - Lưu trữ năng lượng - X

Hội nghị Điện mặt trời - Lưu trữ năng lượng - X của JA Việt Nam 2026 đã diễn ra tại khách sạn New World Saigon, TP. HCM. Tại sự kiện, JA chính thức giới thiệu mô hình thương hiệu hợp nhất “One JA” tới thị trường Việt Nam.

Theo đó, JA được định vị là thương hiệu chủ đạo với bốn thương hiệu thành viên gồm JA Solar (điện mặt trời), JA ESS (giải pháp lưu trữ năng lượng), JA Green (năng lượng thông minh) và JA Capital (nền tảng đầu tư). Bốn thương hiệu này tạo thành hệ sinh thái năng lượng xanh khép kín, đồng thời là nền tảng cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của JA.

Tại hội nghị, JA Solar giới thiệu mô-đun quang điện TOPCon loại N DeepBlue 5.0. Đây là dòng sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp với công suất tối đa lên tới 670W và hiệu suất chuyển đổi đạt 24,8%.

Sản phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Taiyang News về hiệu suất mô-đun TOPCon sản xuất hàng loạt trong ba tháng liên tiếp. DeepBlue 5.0 sở hữu nhiều cải tiến nổi bật, bao gồm thiết kế toàn màn hình giúp tăng diện tích hấp thụ ánh sáng hiệu quả thêm 1,82%, nâng hệ số thu nhận năng lượng mặt trời hai mặt (bifaciality) lên 85%, qua đó tăng tổng công suất mô-đun thêm 0,61%.

JA Solar giới thiệu mô-đun quang điện TOPCon loại N DeepBlue 5.0. Ảnh: JA Solar.

Hệ số nhiệt được tối ưu xuống 0,26% trên mỗi độ °C, góp phần tăng thêm 0,9% sản lượng điện, trong khi tỷ lệ suy giảm công suất dài hạn chỉ còn 0,35% mỗi năm sau năm đầu tiên. Bên cạnh đó, thiết kế cắt đa phần (multi-cut cell) cũng giúp nâng cao khả năng phát điện trong điều kiện ánh sáng yếu cao hơn khoảng 0,3% và cải thiện hiệu suất khi mô-đun bị che bóng.

Theo chứng nhận của TÜV NORD, mô-đun TOPCon của JA Solar tạo ra sản lượng điện cao hơn 3,58% so với các mô-đun sử dụng công nghệ BC. Trong điều kiện bức xạ thấp vào sáng sớm và chiều tối, mức chênh lệch có thể đạt trên 9,18%, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án điện mặt trời.

Tại sự kiện, JA ESS cũng đồng thời ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng công suất 125kW và dung lượng 261kWh, hướng đến đối tượng khách hàng thương mại và công nghiệp. Hệ thống này sở hữu những ưu thế toàn diện về độ an toàn, tính hiệu quả kinh tế và độ tin cậy.

JA ESS ra mắt hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng công suất 125kW và dung lượng 261kWh, hướng đến đối tượng khách hàng thương mại và công nghiệp. Ảnh: JA Solar.

Giải pháp được trang bị công nghệ giám sát cách điện theo thời gian thực (ở cấp độ mili giây) cùng hệ thống bảo vệ toàn diện TripleGuard với ba lớp phòng cháy, kết cấu chống cháy nổ, giám sát cấp PACK và cơ chế cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn của pin.

Theo doanh nghiệp, hệ thống sử dụng pin LFP có tuổi thọ cao, đạt hiệu suất chu trình sạc/xả lên tới 88%, đồng thời được trang bị công nghệ làm mát bằng chất lỏng giúp giảm 10% điện năng tiêu thụ của hệ thống phụ trợ. Đặc biệt, công nghệ bảo trì dự đoán bằng AI giúp giảm tới 90% thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và có thể xử lý từ xa hơn 90% các sự cố hệ thống. Thiết kế dạng mô-đun của hệ thống cũng góp phần đơn giản hóa công tác bảo trì và thay thế linh kiện, góp phần giảm chi phí vận hành dài hạn.

Ông Steven Chen, Chủ tịch Kinh doanh Toàn cầu JA, cho biết: “Hội nghị hôm nay tại TP. HCM không chỉ là một cột mốc trong hành trình phát triển của JA mà còn khẳng định cam kết thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.”

Ông Baldesh Singh, chuyên gia phân tích cấp cao S&P Global nhấn mạnh ngành điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện chính sách sang triển khai trên quy mô lớn. Ông cho rằng, cùng với quá trình quy hoạch phát triển điện lực mới cũng như các cơ chế giá ưu đãi, nhiều dự án điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ (PV-plus-storage) đang được đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và xây dựng. Động lực tăng trưởng đến từ cả các chính sách hỗ trợ và nhu cầu tối ưu chi phí điện của khối khách hàng thương mại và công nghiệp (C&I). Thị trường đang dần hội tụ đầy đủ điều kiện để tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Baldesh Singh, chuyên gia phân tích cấp cao S&P Global phát biểu tại sự kiện. Ảnh: JA Solar.

Với nền tảng công nghệ tích hợp điện mặt trời và lưu trữ năng lượng, mạng lưới dịch vụ toàn cầu và năng lực tích hợp hệ thống hiệu suất cao, JA cung cấp các giải pháp Điện mặt trời - Lưu trữ năng lượng - X toàn diện. Danh mục sản phẩm và dịch vụ của công ty được thiết kế an toàn, hiệu quả, thông minh và có khả năng tùy biến cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu nguồn điện, lưới điện và phụ tải cũng như trong thương mại, công nghiệp và dân dụng.

Về JA

Được thành lập năm 2005, JA Solar Technology Co., Ltd. (“JA”) là nhà cung cấp giải pháp năng lượng xanh uy tín trên toàn cầu.

Công ty xây dựng chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc, bao gồm sản xuất đĩa bán dẫn, pin mặt trời, mô-đun quang điện, hệ thống lưu trữ năng lượng, đầu tư và vận hành nhà máy điện mặt trời cùng các vật liệu và thiết bị hỗ trợ ngành quang điện.

Hiện nay JA sở hữu nhiều cơ sở sản xuất trên toàn cầu và 16 công ty con kinh doanh ở nước ngoài, cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến quý 1/2026, tổng sản lượng pin mặt trời và mô-đun quang điện xuất xưởng của JA đạt 346GW, duy trì vị thế doanh nghiệp dẫn đầu ngành trên toàn cầu.

Đến cuối năm 2025, JA sở hữu 2.286 bằng sáng chế, trong đó có 1.249 bằng sáng chế phát minh, tạo nền tảng cho đổi mới công nghệ và tăng trưởng chất lượng cao.

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website chính thức của JA.