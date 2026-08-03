Thứ Hai, 03/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Hà Nội: Hỗ trợ chuyển đổi phương tiện năng lượng sạch, miễn vé xe buýt trong Vành đai 1

H Hằng Anh

Hà Nội triển khai loạt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, thúc đẩy giao thông xanh. Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện chính sách miễn tiền vé với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 đến hết ngày 30/6/2027...

Hà Nội khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, tăng tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí. Ảnh: Diệu Anh
Hà Nội khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, tăng tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí. Ảnh: Diệu Anh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất và hiệu quả các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không chồng chéo chính sách; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa thất thoát, trục lợi ngân sách.

Thành phố đặt mục tiêu khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, tăng tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí, nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông đô thị và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, tổ chức tín dụng, đại lý phân phối phương tiện giao thông xanh và người dân, trong đó ưu tiên nhóm hộ nghèo, lái xe taxi, xe hợp đồng điện tử và người thường xuyên sử dụng giao thông công cộng.

Thành phố sẽ xây dựng bộ tài liệu truyền thông thống nhất về hỏi- đáp chính sách; đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ; quy trình nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết cũng như các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn miễn tiền vé giao thông công cộng.

Đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh. 

Hướng dẫn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và hỗ trợ 30% lãi suất vay đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc diện được hưởng chính sách... Thành phố cũng nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với xe điện trung chuyển hoặc kết hợp dịch vụ vận chuyển.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát, thống kê doanh nghiệp vận tải thuộc diện chuyển đổi xe taxi và xe hợp đồng điện tử; hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, tổ chức thẩm định, giải ngân và thiết lập cơ chế đối soát giữa Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Sở Tài chính, ngân hàng thương mại, Sở Xây dựng và doanh nghiệp vận tải.

Đối với hộ nghèo, thành phố sẽ rà soát danh sách theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2027, xác định chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực. Dữ liệu cư trú trên VNeID sẽ được đối chiếu với dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn mua phương tiện mới và tình trạng xử lý phương tiện cũ để bảo đảm việc hỗ trợ đúng quy định.

Theo nguyên tắc, mỗi cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Mức hỗ trợ căn cứ theo giá trị phương tiện giao thông xanh trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa do Nghị quyết quy định. Danh sách các trường hợp được hỗ trợ sẽ được công khai tại cấp xã và trên hệ thống điện tử phù hợp.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện chính sách miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách Thành phố trợ giá khi di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Các cơ quan chức năng sẽ xác định và công bố cụ thể phạm vi tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, phương thức nhận diện hành trình xe buýt thuộc diện miễn vé; đồng thời cập nhật hệ thống vé và hướng dẫn lái xe, nhân viên phục vụ cũng như hành khách trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, thành phố sẽ xem xét miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về thời gian, phạm vi và số ngày áp dụng.

Song song với các chính sách hỗ trợ, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình phát triển nền tảng phần mềm quản lý phương tiện và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải xanh trong khu vực Vành đai 1 và vùng đệm, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan...

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chính sách hỗ trợ giao thông xanh VnEconomy chuyển đổi phương tiện VnEconomy giao thông xanh VnEconomy Hà Nội VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy năng lượng sạch VnEconomy nhiên liệu hóa thạch VnEconomy ô nhiễm không khí VnEconomy vành đai 1 VnEconomy vé xe buýt VnEconomy vùng phát thải thấp VnEconomy xe điện VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hơn một nửa các loài chim di cư trên thế giới đang suy giảm

Hơn một nửa các loài chim di cư trên thế giới đang suy giảm

Sự suy giảm của các loài chim di cư không chỉ là vấn đề đa dạng sinh học mà còn phản ánh "sức khỏe" của các hệ sinh thái đang nâng đỡ nền kinh tế. Một nghiên cứu quốc tế cho thấy hơn một nửa số loài chim di cư trên thế giới đang suy giảm, đồng thời kêu gọi triển khai các chiến lược bảo tồn trên toàn bộ hành trình di cư nhằm tăng cường khả năng chống chịu của tự nhiên trước biến đổi khí hậu và sức ép phát triển…

Chuyên gia hạ dự báo giá carbon EU giai đoạn 2026-2027

Chuyên gia hạ dự báo giá carbon EU giai đoạn 2026-2027

Các cải cách đối với Hệ thống mua bán phát thải (ETS) của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm chi phí carbon cho ngành công nghiệp được dự báo sẽ làm chậm đà tăng của giá carbon, dù xu hướng tăng trong dài hạn vẫn được duy trì...

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

196 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy