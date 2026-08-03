Hà Nội: Hỗ trợ chuyển đổi phương tiện năng lượng sạch, miễn vé xe buýt trong Vành đai 1

Hà Nội triển khai loạt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, thúc đẩy giao thông xanh. Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện chính sách miễn tiền vé với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 đến hết ngày 30/6/2027...

Hà Nội khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, tăng tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí. Ảnh: Diệu Anh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất và hiệu quả các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không chồng chéo chính sách; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu, kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa thất thoát, trục lợi ngân sách.

Thành phố đặt mục tiêu khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, tăng tỷ lệ sử dụng vận tải hành khách công cộng, qua đó góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí, nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông đô thị và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, tổ chức tín dụng, đại lý phân phối phương tiện giao thông xanh và người dân, trong đó ưu tiên nhóm hộ nghèo, lái xe taxi, xe hợp đồng điện tử và người thường xuyên sử dụng giao thông công cộng.

Thành phố sẽ xây dựng bộ tài liệu truyền thông thống nhất về hỏi- đáp chính sách; đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ; quy trình nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết cũng như các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; hướng dẫn miễn tiền vé giao thông công cộng.

Đối với chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh.

Hướng dẫn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và hỗ trợ 30% lãi suất vay đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc diện được hưởng chính sách... Thành phố cũng nghiên cứu chính sách ưu đãi đối với xe điện trung chuyển hoặc kết hợp dịch vụ vận chuyển.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát, thống kê doanh nghiệp vận tải thuộc diện chuyển đổi xe taxi và xe hợp đồng điện tử; hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, tổ chức thẩm định, giải ngân và thiết lập cơ chế đối soát giữa Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Sở Tài chính, ngân hàng thương mại, Sở Xây dựng và doanh nghiệp vận tải.

Đối với hộ nghèo, thành phố sẽ rà soát danh sách theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2027, xác định chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực. Dữ liệu cư trú trên VNeID sẽ được đối chiếu với dữ liệu đăng ký phương tiện, hóa đơn mua phương tiện mới và tình trạng xử lý phương tiện cũ để bảo đảm việc hỗ trợ đúng quy định.

Theo nguyên tắc, mỗi cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Mức hỗ trợ căn cứ theo giá trị phương tiện giao thông xanh trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa do Nghị quyết quy định. Danh sách các trường hợp được hỗ trợ sẽ được công khai tại cấp xã và trên hệ thống điện tử phù hợp.

Kế hoạch cũng nêu rõ việc tổ chức thực hiện chính sách miễn tiền vé đối với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách Thành phố trợ giá khi di chuyển trong phạm vi khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Các cơ quan chức năng sẽ xác định và công bố cụ thể phạm vi tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, phương thức nhận diện hành trình xe buýt thuộc diện miễn vé; đồng thời cập nhật hệ thống vé và hướng dẫn lái xe, nhân viên phục vụ cũng như hành khách trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, thành phố sẽ xem xét miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về thời gian, phạm vi và số ngày áp dụng.

Song song với các chính sách hỗ trợ, Hà Nội sẽ xây dựng lộ trình phát triển nền tảng phần mềm quản lý phương tiện và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải xanh trong khu vực Vành đai 1 và vùng đệm, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan...