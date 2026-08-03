EAAIF cam kết tài trợ 50 triệu USD cho các dự án năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á

Khi đi vào vận hành, các dự án năng lượng tái tạo được Quỹ Hạ tầng mới nổi Châu Phi & Châu Á (EAAIF) cam kết tài trợ dự kiến sẽ giúp tránh phát thải khoảng 2,2 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm, đồng thời cung cấp điện cho hơn 2,8 triệu người sử dụng...

Ukko Renewable đang phát triển nhiều loại hình năng lượng tái tạo. (Ảnh minh hoạ). Nguồn: Groupe Duval

Quỹ Hạ tầng mới nổi Châu Phi & Châu Á (EAAIF) (Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund - EAAIF) vừa ký kết thỏa thuận tài trợ trị giá lên tới 50 triệu USD với Ukko Renewable nhằm thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực Đông Nam Á.

Theo thỏa thuận, EAAIF – đơn vị thuộc Private Infrastructure Development Group (PIDG) do Ninety One quản lý – sẽ cung cấp khoản vay có bảo đảm cấp cao (senior secured debt facility) cho Ukko Renewable, nền tảng phát triển năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á của Groupe Duval. Công ty tư vấn tài chính Finergreen đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho Ukko Renewable trong giao dịch này.

HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO GIAI ĐOẠN ĐẦU

Khoản tài trợ sẽ hỗ trợ danh mục dự án ban đầu có tổng công suất hơn 2 GW, trong khi danh mục phát triển dài hạn của Ukko Renewable hiện vượt 3 GW, bao gồm các dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện tại Việt Nam, Philippines và một số thị trường Đông Nam Á khác.

Nguồn vốn sẽ được sử dụng để đưa các dự án từ giai đoạn phát triển sang trạng thái sẵn sàng xây dựng (ready-to-build), bao gồm các hoạt động như khảo sát địa điểm, xin cấp phép, nghiên cứu đấu nối lưới điện, đánh giá tác động môi trường và thiết kế kỹ thuật ban đầu. Đồng thời, các dự án sẽ được hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật, môi trường và quản trị (ESG).

Hỗ trợ phát triển dự án ở giai đoạn đầu là một trong những trọng tâm chiến lược giai đoạn 2023-2030 của tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch công bằng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" tại Nam Á và Đông Nam Á.

Theo EAAIF, đây là một trong những giai đoạn khó huy động vốn nhất của các dự án hạ tầng năng lượng tái tạo tại các thị trường mới nổi do chưa tạo ra dòng tiền nhưng vẫn cần nguồn vốn lớn để triển khai.

Ông Philippe Valahu, Tổng Giám đốc PIDG nhấn mạnh việc huy động nguồn vốn cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh tại châu Á đòi hỏi sự phối hợp giữa nguồn tài chính phát triển và các nhà đầu tư quốc tế.

Theo ông, hợp tác với Groupe Duval là minh chứng cho cách nguồn vốn dài hạn, linh hoạt của EAAIF có thể thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo mới và thu hẹp khoảng trống đầu tư hạ tầng tại những khu vực còn thiếu nguồn lực.

VIỆT NAM VÀ PHILIPPINES LÀ HAI THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

Ukko Renewable đang phát triển nhiều loại hình năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió trên bờ, điện mặt trời mặt đất và mái nhà, thủy điện dòng chảy cũng như thủy điện tích năng.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã xây dựng danh mục dự án ban đầu với tổng công suất 1,4 GW, trong đó các dự án đều nằm trong danh mục ưu tiên của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (PDP8). Theo kế hoạch, danh mục này có thể mở rộng lên 2,1 GW trong thời gian tới.

Song song đó, Ukko Renewable cũng đang phát triển các dự án điện gió và thủy điện tại Philippines – thị trường đang đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch thông qua Chương trình Đấu giá Năng lượng Xanh (Green Energy Auction Programme), tạo cơ chế minh bạch để các dự án năng lượng tái tạo tham gia thị trường.

Ông Martijn Proos, Đồng Giám đốc phụ trách tín dụng thay thế tại các thị trường mới nổi của Ninety One, đơn vị quản lý EAAIF, cho rằng giao dịch này thể hiện cam kết của EAAIF trong việc thúc đẩy tài chính khí hậu, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của các khoản vay chuyên biệt đối với các nền kinh tế đang chuyển đổi.

Theo ông, nguồn vốn này không chỉ hỗ trợ phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới mà còn tạo tiền đề thu hút thêm dòng vốn thương mại và vốn đầu tư tổ chức vào quá trình chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam và Philippines.

THÚC ĐẨY HUY ĐỘNG VỐN TƯ NHÂN CHO CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG

Theo Groupe Duval, khoản tài trợ đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Ukko Renewable, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai danh mục dự án năng lượng tái tạo ban đầu trên 2 GW, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển hơn 3 GW công suất tại khu vực.

Khi toàn bộ danh mục dự án ban đầu đi vào vận hành, các dự án dự kiến sẽ giúp tránh phát thải khoảng 2,2 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm, đồng thời cung cấp điện cho hơn 2,8 triệu người sử dụng.

Nguồn tín dụng dài hạn và linh hoạt từ EAAIF sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục dự án nhanh hơn, đồng thời củng cố năng lực tài chính để phát triển hơn 3 GW các dự án năng lượng tái tạo, góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho các nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á.

Theo EAAIF, khoản tài trợ cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của nguồn vốn phát triển trong việc giảm rủi ro ở giai đoạn chuẩn bị dự án, từ đó tạo điều kiện để thu hút các dòng vốn tư nhân quy mô lớn tham gia đầu tư xây dựng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tại Đông Nam Á tiếp tục tăng cùng quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, việc huy động hiệu quả nguồn vốn cho các dự án năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng của khu vực.