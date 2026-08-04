Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026: Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư

Ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank -HOSE: NAB), FiinGroup, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với sự đồng hành của Optima Wealth Partners…

Hội nghị sẽ quy tụ hơn 200 đại diện cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là sự kiện thường niên được khởi xướng theo sáng kiến của Nam A Bank nhằm xây dựng kênh kết nối bền vững cho thị trường tài chính xanh tại Việt Nam. Hội nghị sẽ quy tụ hơn 200 đại diện cơ quan quản lý, định chế tài chính, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Với chủ đề “Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư”, Hội nghị sẽ là diễn đàn đối thoại góp phần thúc đẩy chính sách, phát triển các công cụ tài chính xanh và kết nối nguồn vốn với các dự án tiềm năng tại Việt Nam.

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH XANH THEO HƯỚNG MINH BẠCH

Trong năm 2025, thị trường Việt Nam ghi nhận 5 giao dịch phát hành Trái phiếu Xanh bằng đồng nội tệ, với tổng giá trị 3.407 tỷ đồng. Cả 5 giao dịch đều có ý kiến đánh giá độc lập trước phát hành theo các chuẩn mực tài chính xanh quốc tế. Trên thị trường vốn quốc tế, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã huy động thành công các khoản vay xanh và khoản vay liên kết với mục tiêu phát triển bền vững từ các định chế tài chính quốc tế, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất toàn cầu còn nhiều thách thức.

Những diễn biến này cho thấy thị trường tài chính xanh tại Việt Nam đang từng bước phát triển theo hướng thực chất hơn: Khả năng tiếp cận vốn không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu huy động mà ngày càng gắn với chất lượng dự án, dữ liệu đáng tin cậy, minh bạch thông tin và đánh giá độc lập.

Một nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thị trường là Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự án đầu tư thuộc Danh mục phân loại xanh. Việc ban hành hệ thống phân loại xanh thống nhất giúp tổ chức tín dụng, nhà đầu tư và doanh nghiệp có thêm căn cứ để nhận diện dự án xanh, thiết kế giải pháp tài chính phù hợp và hạn chế rủi ro “tẩy xanh”.

Song song với quá trình hoàn thiện các hướng dẫn về tín dụng xanh, trái phiếu xanh và công bố thông tin, việc hình thành VIFC đang mở ra cơ hội cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và cơ chế kết nối vốn mới; đồng thời, VIFC được kỳ vọng trở thành một đầu mối kết nối nguồn vốn quốc tế cho các dự án xanh có khả năng đầu tư tại Việt Nam.

Cùng với một khung chính sách ngày càng hoàn thiện, việc chuyển hóa nhu cầu vốn thành các giao dịch thực tế còn đòi hỏi nguồn dự án đủ tiêu chuẩn, công cụ tài chính phù hợp, dữ liệu đáng tin cậy, cơ chế đánh giá độc lập và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

CHUYỂN TIỀM NĂNG XANH THÀNH NHỮNG DÒNG VỐN ĐẦU TƯ

Hội nghị Tài chính Xanh Việt Nam 2026 với chủ đề “Nơi dòng vốn xanh kết nối cơ hội đầu tư” được tổ chức vào ngày 6/8 tới tại TP.HCM. Đây là diễn đàn thường niên theo sáng kiến của Nam A Bank, tiếp nối thành công của Hội nghị Tài chính Xanh với chủ đề “Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam” do Nam A Bank tổ chức tại Đà Lạt năm 2025.

Sự kiện năm nay sẽ tạo lập một diễn đàn đối thoại thực chất giữa khu vực công và khu vực tư; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế; làm rõ yêu cầu và kỳ vọng của nhà đầu tư; đồng thời gợi mở những giải pháp khả thi để kết nối hiệu quả chính sách, công cụ tài chính, nguồn vốn và các dự án xanh tại Việt Nam. Hội nghị cũng sẽ giới thiệu kinh nghiệm phát triển tài chính xanh tại GIFT City - nơi đặt Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế đầu tiên của Ấn Độ - một mô hình tham chiếu đáng chú ý về cách thức xây dựng hệ sinh thái tài chính, thiết kế cơ chế đặc thù và thu hút các định chế tài chính quốc tế, qua đó gợi mở kinh nghiệm cho quá trình phát triển VIFC.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào năm nội dung trọng tâm: Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ tài chính xanh khu vực và quốc tế?; Nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm điều gì ở doanh nghiệp và dự án xanh tại Việt Nam?; Làm thế nào để kết nối hiệu quả chính sách, nguồn vốn và dự án?; Những công cụ tài chính nào có khả năng dẫn dắt thị trường trong giai đoạn tới?; Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để chuyển các dự án xanh thành những cơ hội đầu tư đủ tiêu chuẩn và đáng tin cậy?

Phiên sáng, các diễn giả sẽ tập trung thảo luận Toàn cảnh thị trường tài chính xanh, tập trung cập nhật chính sách, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển.

Cùng với những góc nhìn chuyên sâu, sự kiện sẽ cho thấy tinh thần chủ động của các định chế tài chính trong hành trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết: “Là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực tín dụng xanh tại Việt Nam, Nam A Bank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để khơi thông nguồn vốn chuyển đổi bền vững. Việc khởi xướng và đồng hành tổ chức hội nghị thường niên này là minh chứng cho cam kết hành động của Nam A Bank trong việc tạo dựng cầu nối thực chất giữa cơ chế chính sách, dòng vốn xanh và các dự án tiềm năng. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng tích hợp chiến lược tài chính bao trùm (Financial Inclusion) nhằm bảo đảm mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn vốn xanh, hướng tới phát triển toàn diện và bền vững của quốc gia”.

Phiên chiều, các diễn giả tập trung vào chủ đề Phát triển các sản phẩm và công cụ tài chính xanh đáp ứng thông lệ quốc tế, nâng cao khả năng thu hút dòng vốn đầu tư.

Ở góc nhìn của đơn vị cung cấp hạ tầng công nghệ dữ liệu tài chính, phân tích và đánh giá độc lập cho thị trường, ông Nguyễn Hữu Hiệu - Tổng giám đốc FiinGroup cho rằng việc tạo dựng niềm tin là chìa khóa cốt lõi để khơi thông nguồn vốn. Ông Nguyễn Hữu Hiệu chia sẻ: “Điểm kết nối quan trọng giữa dòng vốn và cơ hội đầu tư xanh là niềm tin thị trường. Niềm tin đó được củng cố khi chất lượng dự án có thể được kiểm chứng, rủi ro được đánh giá đầy đủ và dòng tiền có khả năng tiên liệu, trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, minh bạch thông tin và đánh giá độc lập. Khi những nền tảng này được phát triển đồng bộ, VIFC-HCMC sẽ có thêm điều kiện để phát huy vai trò cầu nối giữa dòng vốn quốc tế và các cơ hội đầu tư xanh tại Việt Nam.”