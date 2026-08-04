Kết nối cung, cầu trên Sàn Việc làm quốc gia còn khiêm tốn

Sau hơn 3 tháng vận hành thử nghiệm, Sàn giao dịch việc làm quốc gia đã thu hút hơn 14.000 người lao động đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia với gần 300.000 vị trí việc làm được đăng tải…

Nền tảng Sàn giao dịch việc làm quốc gia, ngày 4/8. Ảnh chụp màn hình.

Sàn giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn) được chính thức ra mắt từ tháng 4/2026, đây là nền tảng số đầu tiên kết nối người lao động, doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Sau 3 tháng vận hành thử nghiệm, sàn thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gần 300.000 vị trí việc làm.

Điểm nổi bật của nền tảng này toàn bộ thông tin người lao động và doanh nghiệp đều được xác thực thông qua định danh điện tử VneID, góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế thông tin giả mạo, đảm bảo an toàn dữ liệu. Các dữ liệu được kết nối trên phạm vi toàn quốc, khắc phục tình trạng phân tán, cát cứ thông tin giữa các địa phương, tạo điều kiện để điều tiết linh hoạt nguồn nhân lực giữa các vùng, miền.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, so với quy mô của thị trường lao động Việt Nam, kết quả trên mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia vẫn còn khiêm tốn. Số lượng doanh nghiệp và người lao động tham gia chưa tương xứng với tiềm năng...

Hiện nay, lực lượng lao động Việt Nam có hơn 53,6 triệu người, cùng với khoảng 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh. Quy mô lớn, tính đa dạng cao đòi hỏi phải có cơ chế kết nối cung - cầu lao động hiệu quả, đồng bộ, hiện đại.

Để Sàn giao dịch việc làm quốc gia thực sự trở thành nền tảng số dùng chung, phát huy hiệu quả trong kết nối cung - cầu lao động và hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước, thời gian tới, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phiên bản chính thức của Sàn giao dịch việc làm quốc gia, đảm bảo đưa đầy đủ các tính năng vào vận hành cuối năm nay.

Quá trình triển khai cần tiếp thu ý kiến của các đơn vị, người lao động để hoàn thiện hệ thống theo hướng thân thiện, thuận tiện, dễ sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu của các bên tham gia.

Các Trung tâm Dịch vụ việc làm được yêu cầu phát huy tốt vai trò là đầu mối kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp; tích cực cập nhật dữ liệu thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm và coi việc khai thác Sàn giao dịch việc làm quốc gia là một nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động đăng ký, sử dụng Sàn Giao dịch việc làm quốc gia như kênh tuyển dụng chính thức, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; cung cấp thông tin tuyển dụng đầy đủ, trung thực, kịp thời; đồng thời tích cực phản hồi, góp ý để cơ quan quản lý và đơn vị công nghệ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để Sàn giao dịch việc làm quốc gia đóng góp tối đa hiệu quả vào kết nối cung - cầu lao động, chuyên gia lao động, việc làm Lê Quang Trung, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề thông tin thị trường lao động ở các địa phương cũng như ở Trung ương.

Theo ông, cần đảm bảo thông tin “sống” và “sạch”, đúng và đủ để xây dựng thông tin đầu vào. Bởi khi có thông tin đầu chuẩn thì mới thực hiện các sàn chuẩn. Song song đó, làm tốt công tác dự báo về thị trường lao động, trước hết là ngắn hạn và trung hạn, sau đó tiến tới dự báo dài hạn.

Chuyên gia cũng cho rằng cần xây dựng mô hình sàn chung và sàn chuyên đề cho từng nhóm đối tượng khác nhau, chẳng hạn lao động phổ thông, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nhóm cao tuổi, nhóm thanh niên, bộ đội xuất ngũ…

Ngoài ra, cần nâng cấp điều kiện về cơ sở vật chất của các sàn việc làm, trong đó đặc biệt lưu ý về hạ tầng phù hợp với điều kiện hiện nay, như hạ tầng số, công nghệ số và nhân lực số.