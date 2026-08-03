UNDP đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số, sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng UNDP thống nhất đẩy mạnh triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển sinh kế, kinh tế xanh, thu hẹp khoảng cách phát triển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UNDP thống nhất đẩy mạnh triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030. Ảnh: UNDP tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang vừa tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, nhằm trao đổi về việc cụ thể hóa Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều nội dung thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cuộc gặp tái khẳng định cam kết chung trong việc thúc đẩy phát triển bao trùm, lấy người dân làm trung tâm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên khắp Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa UNDP với Ủy ban Dân tộc trước đây và Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay. Theo Bộ trưởng, sự quan tâm, hỗ trợ của Trưởng đại diện thường trú cùng đội ngũ chuyên gia UNDP đã góp phần đưa nhiều sáng kiến và kinh nghiệm quốc tế vào quá trình xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc tại Việt Nam.

Ngày 04/11/2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và UNDP đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo bản ghi nhớ, các lĩnh vực ưu tiên gồm thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); phát triển sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngay sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, các đơn vị chuyên môn của hai bên đã tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu về dân tộc.

Trao đổi về chính sách dân tộc của Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong các chiến lược, chương trình, đề án lớn về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được coi trọng.

“Mục tiêu nhất quán là bảo đảm 53 dân tộc thiểu số bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có cơ hội tham gia và thụ hưởng công bằng những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình chia cắt và dân cư phân tán vẫn gây nhiều trở ngại cho quá trình phát triển. Tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, hạ tầng điện, viễn thông còn chưa ổn định; khả năng tiếp cận thiết bị, dịch vụ số và kỹ năng số của một bộ phận đồng bào còn hạn chế.

Chính phủ đang tiếp tục ưu tiên khắc phục các điểm lõm sóng, trắng sóng và những bất cập về hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận lợi hơn với dịch vụ công, giáo dục, y tế, thông tin và các cơ hội phát triển trên môi trường số.

Từ thực tiễn đó, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị UNDP tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Bộ thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển dữ liệu chuyên ngành; nâng cao kỹ năng số và xây dựng các mô hình sinh kế số thiết thực. Chuyển đổi số cần trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận lợi hơn, giảm chi phí và rút ngắn khoảng cách địa lý.

Bộ trưởng cũng mong muốn UNDP từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam, góp phần cung cấp cho cộng đồng quốc tế những thông tin khách quan về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc; đồng thời tiếp tục đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững.

Hai bên thống nhất tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường trao đổi giữa các đơn vị chuyên môn và xây dựng kế hoạch phối hợp cho giai đoạn tiếp theo. Các hoạt động hợp tác sẽ tập trung vào những vấn đề thiết thực, có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy bình đẳng giữa các dân tộc tại Việt Nam.

Về phía UNDP, bà Ramla Khalidi đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam nói chung và những chuyển biến tích cực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong giảm nghèo, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và mở rộng cơ hội phát triển cho những cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Theo bà Ramla Khalidi, quan hệ hợp tác giữa UNDP với Ủy ban Dân tộc trước đây và Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện nay được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và cùng hướng tới phát triển bền vững, bao trùm. UNDP sẵn sàng đồng hành cùng Bộ trong chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu, phát triển sinh kế, hỗ trợ phụ nữ và thanh niên dân tộc thiểu số, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế.

Bà Ramla Khalidi tin tưởng Bản ghi nhớ hợp tác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, tạo thêm các kết quả tích cực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.