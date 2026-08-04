“Tối ưu hóa bản thân” khiến con người khoẻ mạnh hơn và “cô đơn” hơn

Đại dịch cô đơn cùng những giới hạn của việc "tối ưu hóa bản thân" đang chỉ ra hướng đi tiếp theo của ngành wellness hạng sang...

Ảnh: Auberge Collection

Chúng ta thuộc về một thế hệ theo dõi giấc ngủ, kiểm soát cảm giác thèm ăn, giám sát mức độ wellness theo thời gian thực, và giao phó các quyết định của mình cho thuật toán của trí tuệ nhân tạo. Nhưng cũng chính chúng ta, theo hầu hết các thước đo, lại đang cô đơn và lo âu hơn thế hệ trước. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một vấn đề mang tính thời đại.

Các ngành hàng xa xỉ đang đứng ngay giữa nghịch lý này. Nó sở hữu đủ nguồn lực và tầm ảnh hưởng văn hóa để mang đến một điều gì đó khác biệt, thay vì chỉ tiếp tục tạo ra thêm nhiều sản phẩm mới.

Trớ trêu thay, một số người cô đơn nhất thế giới lại nằm trong nhóm những người giàu có nhất thế giới. Những cá nhân sở hữu khối tài sản ròng siêu cao thường trải qua một mức độ cô lập sâu sắc và sự xói mòn lòng tin mà ít nhóm nào khác phải đối mặt, ngay cả khi mọi quan điểm xung quanh họ vẫn luôn khẳng định rằng giàu có và hạnh phúc song hành cùng nhau.

Một số người cô đơn nhất thế giới lại nằm trong nhóm những người giàu có nhất thế giới. Ảnh: Six Senses Vana, Ấn Độ

Thay vì dừng lại để đặt câu hỏi vì sao, các ngành công nghiệp được xây dựng xung quanh khái niệm "sự khỏe mạnh toàn diện" (well-being) lại càng dấn sâu hơn vào chính hành trình theo đuổi đó, tìm đến công nghệ, thuốc men và các phương pháp tối ưu hóa, để cố gắng tìm kiếm những gì mà sự giàu có đơn thuần đã không thể mang lại.

NGHỊCH LÝ CỦA VIỆC TỐI ƯU HÓA BẢN THÂN

Theo Khảo sát Mức độ Chấp nhận của Người tiêu dùng năm 2025 của Rock Health, tỷ lệ người trưởng thành tại Mỹ sở hữu thiết bị đeo thông minh đã đạt 57%, tăng mạnh so với mức 13% vào năm 2015.

Các thiết bị này giờ đây không chỉ đo lường các chỉ số thể chất, mà còn có thể "đọc" được khả năng điều tiết cảm xúc và mức độ căng thẳng, trong khi trang phục thông minh tích hợp vải cảm biến sinh trắc học cũng đang dần bắt kịp xu hướng này.

Công nghệ càng trở nên toàn diện, câu hỏi liệu đây có thực sự là "sự tự nhận thức bản thân", hay chỉ là một hình thức "tự giám sát" được khoác lên lớp vỏ bọc mỹ miều "wellness", lại càng trở nên khó tránh khỏi.

Ảnh: Forbes

Một câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với các loại thuốc GLP-1 - loại thuốc ức chế chính cảm giác thèm ăn vốn là một phần bản năng làm nên con người, nhằm đạt được một cân nặng mà xã hội cho là lý tưởng.

Một nghiên cứu trên chuột được công bố vào tháng 5 năm 2026 cho thấy các thuốc chủ vận thụ thể GLP-1 dạng uống làm giảm sự giải phóng dopamine tại nhân accumbens (nucleus accumbens) - khu vực não bộ liên quan đến cảm giác thỏa mãn khi ăn uống. Các tác giả nghiên cứu mô tả đây là một tác động mang tính chọn lọc, chứ không phải là sự suy giảm chung của toàn bộ hệ thống khen thưởng trong não bộ.

Trong khi đó, các nghiên cứu về "Vùng Xanh" (Blue Zones) - những khu vực nổi tiếng với cư dân có tuổi thọ trung bình cao - lại chỉ ra một hướng đi hoàn toàn khác. Ông Dan Buettner, người đã dành nhiều năm nghiên cứu và ghi chép lại những cộng đồng có tuổi thọ cao nhất thế giới, từng chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2018 rằng "hạnh phúc và tuổi thọ đều hội tụ ở một điểm chung: sở hữu một mạng lưới xã hội chất lượng".

Ảnh: Blue Zones

Những người sống tại các khu vực này không hề theo đuổi sức khỏe theo cách mà phần lớn người tiêu dùng hiện đại vẫn hình dung. Họ ăn uống theo nguồn thực phẩm địa phương, vận động một cách tự nhiên mà không cần lên lịch trình cụ thể, và tìm thấy cảm giác thuộc về ngay trong tầm đi bộ từ nhà mình. Họ đạt được điều đó mà không cần đến sự tự giám sát hay khắc khổ, thiếu thốn.

Nếu sự kết nối chính là động lực cốt lõi cho một cuộc sống trọn vẹn, còn những công cụ đang được bán ra dưới danh nghĩa "wellness" lại đang dần bào mòn chính khả năng kết nối ấy của chúng ta, thì bước đi tiếp theo của ngành xa xỉ cũng chính là bước đi mang tính nhân văn nhất mà nó có thể thực hiện. Không phải là tạo ra sự kết nối một cách nhân tạo, mà là kiến tạo những điều kiện để sự kết nối ấy có thể tự nhiên nảy sinh.

KIẾN TẠO NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHO SỰ KẾT NỐI

Các chương trình wellness giờ đây đã trở thành một tiêu chuẩn cơ bản tại các khách sạn hạng sang, thay vì là một yếu tố tạo nên sự khác biệt như trước đây. Nghiên cứu của Deloitte về tương lai của du lịch hạng sang cho thấy 68% các cố vấn du lịch hạng sang ghi nhận khách hàng của họ có xu hướng lựa chọn những kỳ nghỉ dài hơn, đề cao sự riêng tư hơn, và sẵn sàng chi trả cho đặc quyền đó.

Six Senses là một trong những thương hiệu lưu trú thể hiện rõ ràng nhất định hướng này. Bản Dự báo Xu hướng Wellness năm 2025 của thương hiệu, được công bố vào tháng 1/2025, đã chỉ ra rằng đại dịch cô đơn chính là một trong những thách thức mang tính định hình đối với ngành wellness, đồng thời dẫn chứng các cộng đồng "Vùng Xanh" như một minh chứng cho thấy sự tương tác xã hội phong phú chính là động lực thúc đẩy tuổi thọ.

Một hoạt động trong sự kiện wellness Alma Frequency tại khu nghỉ dưỡng Crans-Montana. Ảnh: IHG

Vào tháng 6/2025, khu nghỉ dưỡng Crans-Montana của thương hiệu này tại dãy núi Alps của Thụy Sĩ đã tổ chức sự kiện Alma Frequency - một cuộc gặp gỡ kéo dài bốn ngày do Talana Bestall khởi xướng, nơi các vị khách cùng nhau leo núi bên cạnh các chuyên gia và nhà nghiên cứu, cùng dùng bữa, và trao đổi ý tưởng trong một không gian được thiết kế riêng để thu hẹp khoảng cách giữa con người với nhau.

Để tạo ra sự kết nối, không nhất thiết phải là một retreat kéo dài bốn ngày hay một điều gì đó quá xa xỉ. Một căn phòng dành riêng cho các trò chơi boardgame, một lớp học cắm hoa, hay một danh sách rượu vang đủ hấp dẫn để người ta sẵn sàng vượt đường xa tìm đến. Tất cả những điều này đều có chi phí thấp hơn nhiều so với việc xây dựng một khu spa, nhưng lại mang đến hiệu quả tương tự: cho khách một lý do chính đáng để dành thời gian bên nhau một cách thong thả, không vội vã.

Ngành công nghiệp wellness đang bán những khát vọng cho những người đang thực sự khao khát một điều gì đó mà không một sản phẩm nào có thể mang lại trọn vẹn. Và khoảng trống ấy sẽ không thể được lấp đầy chỉ bằng việc tạo ra thêm nhiều sản phẩm tương tự.