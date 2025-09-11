Những chiếc đồng hồ điểm nhấn của Geneva Watch Days 2025
Hoàng Anh
11/09/2025, 09:18
Ra đời trong năm đại dịch 2020, triển lãm đồng hồ Geneva Watch Days đóng vai trò như bước khởi động cho mùa mua sắm quan trọng nhất của ngành đồng hồ: kỳ nghỉ lễ cuối năm. …
Sự kiện mang đến một bầu không khí cởi mở và thân thiện với khách hàng hơn so với Watches & Wonders — hội chợ đồng hồ truyền thống lâu đời và thiên về giao thương diễn ra vào mùa xuân, vốn tập trung vào nhà bán lẻ và giới truyền thông.
Nếu Watches & Wonders được tổ chức trong một không gian khổng lồ tựa nhà chứa máy bay, thì Geneva Watch Days lại diễn ra tại các khách sạn và cửa hàng xung quanh hồ Geneva, nơi khách tham quan và đại diện thương hiệu gặp gỡ trong bối cảnh ít gò bó và thân thiện hơn.
Chỉ trong vài năm, Geneva Watch Days đã phát triển từ khoảng 20 thương hiệu thành một hội chợ tầm cỡ toàn cầu với 66 thương hiệu tham gia chính thức, cùng nhiều thương hiệu khác trong và quanh thành phố cùng thể hiện sự truyền thống, sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực chế tác đồng hồ.
Geneva Watch Days năm 2025 khai mạc với hàng loạt màn ra mắt mới, mang đến sự phong phú và phấn khởi trước khi mùa mua sắm cuối năm chính thức khởi động. Dưới đây là một vài mẫu đồng hồ mới được “trình làng” đáng chú ý tại sự kiện.
TAG HEUER CARRERA ASTRONOMER
TAG Heuer đã tri ân chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ đầu tiên được mang vào không gian vũ trụ (một chiếc đồng hồ Heuer 2915A trên găng tay phi hành gia John Glenn vào năm 1962) với phiên bản đồng hồ Carrera lấy cảm hứng từ đua xe thể thao, nay lần đầu tiên có thêm tính năng lịch tuần trăng.
Bên trong vỏ thép 39mm, hoặc thép kết hợp vàng, bộ máy Caliber 7 mới vận hành màn hiển thị tuần trăng độc đáo tại vị trí 6 giờ, sử dụng đĩa xoay mô phỏng chính xác bảy pha của mặt trăng theo chu kỳ khoa học 29,5 ngày.
ZENITH DEFY CHRONOGRAPH USM
Zenith Defy và những thiết kế mô-đun tiên phong của nhà máy nội thất gia đình USM Haller đều là sản phẩm mang dấu ấn Thụy Sĩ từ thập niên 1960. Bộ sưu tập đồng hồ capsule Defy Chronograph USM gợi mở hình ảnh thú vị về một chiếc đồng hồ cổ điển “có thể đã từng xuất hiện”.
Đây cũng là những mẫu đồng hồ chronograph đầu tiên trong dòng sản phẩm Defy, nổi bật với vành bezel góc cạnh 14 cạnh và được trang bị bộ máy El Primero – một biểu tượng khác của thập niên 1960. Mặt số ba mặt hiển thị (three-register) được phối bốn gam màu Pop-Art từ bộ sưu tập USM: xanh lá, cam, vàng và xanh dương.
GERALD GENTA MINUTE REPEATER
Một chiếc đồng hồ minute repeater thuần túy — không kèm các chức năng chế tác phức tạp khác như trong bộ grand complication — vốn đã rất hiếm. Thậm chí, ngày nay còn hiếm hơn khi có một mẫu repeater không phô bày hệ thống búa và gông ở mặt số.
Mẫu repeater tối giản này từ thương hiệu Gerald Genta được chế tác bằng vàng vàng mang hơi hướng cổ điển, đặt trong vỏ hình cushion (lần đầu tiên thương hiệu áp dụng kiểu dáng này), đi kèm mặt số onyx bóng loáng. Chỉ 10 chiếc được sản xuất mỗi năm. Điểm thú vị của chiếc đồng hồ này là dây đeo được làm từ da cừu đen.
H. MOSER & CIE PIONEER FLYING HOURS
Khái niệm “flying hours” vận hành giống như cơ chế jump hour, trong đó con số giờ xuất hiện trong một ô cửa sổ ở vị trí 12 giờ và sẽ nhảy sang vị trí mới khi chuyển sang giờ tiếp theo. Bộ máy được cấu tạo từ ba đĩa cố định, mỗi đĩa quay quanh một trục riêng, sắp xếp xoay quanh đĩa trung tâm hiển thị phút. Phút được thể hiện trên một cung 120 độ.
Mẫu đồng hồ có hai phiên bản: một với vỏ thép cùng mặt số fumé trắng, và một với vỏ vàng hồng kết hợp titan phủ DLC cùng mặt số aventurine. Điều thú vị là loại aventurine được sử dụng ở mặt đồng hồ không phải khoáng chất tự nhiên, mà là thủy tinh nhân tạo được pha lẫn các mảnh oxit đồng, tạo hiệu ứng lấp lánh như ánh bạc hoặc vàng.
Ulysse Nardin Freak X Crystalium
Ulysse Nardin chính là thương hiệu đầu tiên ứng dụng chất liệu silicium trong bộ máy đồng hồ vào năm 2001. Dòng Freak của thương hiệu, ra mắt lần đầu vào năm 2001, nổi bật với thiết kế độc đáo không dùng kim chỉ giờ; thay vào đó, toàn bộ bộ thoát (bao gồm bánh lắc và dây tóc) sẽ quay quanh mặt số mỗi giờ để hiển thị thời gian.
Ở phiên bản được ra mắt tại Geneva Watch Days, mặt số được chế tác từ crystalium — ruthenium trải qua quá trình kết tinh bằng bay hơi lắng đọng chậm và có kiểm soát, tạo nên cấu trúc tinh thể dạng fractal. Sau đó, bề mặt được xử lý bằng lớp phủ PVD vàng hồng ấm, kết hợp hiệu ứng bóng đen tinh tế, được hoàn thiện thủ công với lớp sơn mài mịn. Mẫu đồng hồ này chỉ giới hạn 50 chiếc.
Bãi biển rực rỡ và streetwear Nhật Bản trên một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ
09:33, 22/08/2025
Đồng hồ Thuỵ Sĩ "chao đảo" vì cú sốc thuế quan từ Mỹ
11:22, 06/08/2025
Thương hiệu đồng hồ "họ hàng" của Rolex trên đà phát triển
Gia tăng xuất khẩu sản phẩm trong tháng 7 có thể giúp các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tránh được phần nào tác động toàn diện từ mức thuế mới 39% của Mỹ…
Gen Z Trung Quốc góp tiền “chia nhỏ” trang sức xa xỉ
Cơn sốt “mua chung hàng hiệu” của Gen Z Trung Quốc khiến các thương hiệu trang sức xa xỉ như Tiffany hay Van Cleef & Arpels phải loay hoay cân bằng giữa sức hút trên mạng xã hội và việc bảo vệ giá trị thương hiệu…
Những cái tên mới “vẽ lại” thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc
Tâm điểm của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc (K-beauty) giờ đây đã chuyển từ bộ ba thương hiệu lâu đời Amorepacific, LG Household & Health Care và Aekyung Industrial, sang bộ ba mới: APR, d'Alba Global và Goodai Global…
Kiểm nghiệm SPF có đem lại độ tin cậy cho kem chống nắng?
Với nhiều đợt tự nguyện thu hồi sản phẩm và những bất nhất trong kiểm nghiệm, các thương hiệu startup kem chống nắng đình đám đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi phải đối mặt với mức độ hoài nghi chưa từng có về chỉ số SPF…
Trang sức nam giới: Phân khúc giàu tiềm năng thường bị bỏ qua
Doanh số trang sức nam đã tăng trưởng trong nhiều năm qua, thậm chí còn vượt qua cả phân khúc nữ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng hiện nay càng trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu đang suy giảm rõ rệt...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: