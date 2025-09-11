Những chiếc đồng hồ điểm nhấn của Geneva Watch Days 2025

Ra đời trong năm đại dịch 2020, triển lãm đồng hồ Geneva Watch Days đóng vai trò như bước khởi động cho mùa mua sắm quan trọng nhất của ngành đồng hồ: kỳ nghỉ lễ cuối năm. …

Sự kiện mang đến một bầu không khí cởi mở và thân thiện với khách hàng hơn so với Watches & Wonders — hội chợ đồng hồ truyền thống lâu đời và thiên về giao thương diễn ra vào mùa xuân, vốn tập trung vào nhà bán lẻ và giới truyền thông.

Nếu Watches & Wonders được tổ chức trong một không gian khổng lồ tựa nhà chứa máy bay, thì Geneva Watch Days lại diễn ra tại các khách sạn và cửa hàng xung quanh hồ Geneva, nơi khách tham quan và đại diện thương hiệu gặp gỡ trong bối cảnh ít gò bó và thân thiện hơn.

Chỉ trong vài năm, Geneva Watch Days đã phát triển từ khoảng 20 thương hiệu thành một hội chợ tầm cỡ toàn cầu với 66 thương hiệu tham gia chính thức, cùng nhiều thương hiệu khác trong và quanh thành phố cùng thể hiện sự truyền thống, sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực chế tác đồng hồ.

Geneva Watch Days năm 2025 khai mạc với hàng loạt màn ra mắt mới, mang đến sự phong phú và phấn khởi trước khi mùa mua sắm cuối năm chính thức khởi động. Dưới đây là một vài mẫu đồng hồ mới được “trình làng” đáng chú ý tại sự kiện.

TAG HEUER CARRERA ASTRONOMER

TAG Heuer đã tri ân chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ đầu tiên được mang vào không gian vũ trụ (một chiếc đồng hồ Heuer 2915A trên găng tay phi hành gia John Glenn vào năm 1962) với phiên bản đồng hồ Carrera lấy cảm hứng từ đua xe thể thao, nay lần đầu tiên có thêm tính năng lịch tuần trăng.

Bên trong vỏ thép 39mm, hoặc thép kết hợp vàng, bộ máy Caliber 7 mới vận hành màn hiển thị tuần trăng độc đáo tại vị trí 6 giờ, sử dụng đĩa xoay mô phỏng chính xác bảy pha của mặt trăng theo chu kỳ khoa học 29,5 ngày.

ZENITH DEFY CHRONOGRAPH USM

Zenith Defy và những thiết kế mô-đun tiên phong của nhà máy nội thất gia đình USM Haller đều là sản phẩm mang dấu ấn Thụy Sĩ từ thập niên 1960. Bộ sưu tập đồng hồ capsule Defy Chronograph USM gợi mở hình ảnh thú vị về một chiếc đồng hồ cổ điển “có thể đã từng xuất hiện”.

Đây cũng là những mẫu đồng hồ chronograph đầu tiên trong dòng sản phẩm Defy, nổi bật với vành bezel góc cạnh 14 cạnh và được trang bị bộ máy El Primero – một biểu tượng khác của thập niên 1960. Mặt số ba mặt hiển thị (three-register) được phối bốn gam màu Pop-Art từ bộ sưu tập USM: xanh lá, cam, vàng và xanh dương.

GERALD GENTA MINUTE REPEATER

Một chiếc đồng hồ minute repeater thuần túy — không kèm các chức năng chế tác phức tạp khác như trong bộ grand complication — vốn đã rất hiếm. Thậm chí, ngày nay còn hiếm hơn khi có một mẫu repeater không phô bày hệ thống búa và gông ở mặt số.

Mẫu repeater tối giản này từ thương hiệu Gerald Genta được chế tác bằng vàng vàng mang hơi hướng cổ điển, đặt trong vỏ hình cushion (lần đầu tiên thương hiệu áp dụng kiểu dáng này), đi kèm mặt số onyx bóng loáng. Chỉ 10 chiếc được sản xuất mỗi năm. Điểm thú vị của chiếc đồng hồ này là dây đeo được làm từ da cừu đen.

H. MOSER & CIE PIONEER FLYING HOURS

Khái niệm “flying hours” vận hành giống như cơ chế jump hour, trong đó con số giờ xuất hiện trong một ô cửa sổ ở vị trí 12 giờ và sẽ nhảy sang vị trí mới khi chuyển sang giờ tiếp theo. Bộ máy được cấu tạo từ ba đĩa cố định, mỗi đĩa quay quanh một trục riêng, sắp xếp xoay quanh đĩa trung tâm hiển thị phút. Phút được thể hiện trên một cung 120 độ.

Mẫu đồng hồ có hai phiên bản: một với vỏ thép cùng mặt số fumé trắng, và một với vỏ vàng hồng kết hợp titan phủ DLC cùng mặt số aventurine. Điều thú vị là loại aventurine được sử dụng ở mặt đồng hồ không phải khoáng chất tự nhiên, mà là thủy tinh nhân tạo được pha lẫn các mảnh oxit đồng, tạo hiệu ứng lấp lánh như ánh bạc hoặc vàng.

Ulysse Nardin Freak X Crystalium

Ulysse Nardin chính là thương hiệu đầu tiên ứng dụng chất liệu silicium trong bộ máy đồng hồ vào năm 2001. Dòng Freak của thương hiệu, ra mắt lần đầu vào năm 2001, nổi bật với thiết kế độc đáo không dùng kim chỉ giờ; thay vào đó, toàn bộ bộ thoát (bao gồm bánh lắc và dây tóc) sẽ quay quanh mặt số mỗi giờ để hiển thị thời gian.

Ở phiên bản được ra mắt tại Geneva Watch Days, mặt số được chế tác từ crystalium — ruthenium trải qua quá trình kết tinh bằng bay hơi lắng đọng chậm và có kiểm soát, tạo nên cấu trúc tinh thể dạng fractal. Sau đó, bề mặt được xử lý bằng lớp phủ PVD vàng hồng ấm, kết hợp hiệu ứng bóng đen tinh tế, được hoàn thiện thủ công với lớp sơn mài mịn. Mẫu đồng hồ này chỉ giới hạn 50 chiếc.