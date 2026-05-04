Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á
Trọng Hoàng
04/05/2026, 10:20
Cuộc xung đột tại Iran đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông…
Không chỉ là một cú sốc ngắn hạn về
nguồn cung, diễn biến địa chính trị lần này đang buộc các nền kinh tế trong khu
vực phải nhìn lại cấu trúc năng lượng vốn phụ thuộc nặng vào nhập khẩu. Trong
bối cảnh đó, bài toán an ninh năng lượng đang dần được đặt ngang hàng với mục
tiêu chuyển dịch xanh và phát triển bền vững.
Các chuyên gia nhận định diễn biến
căng thẳng tại khu vực Trung Đông - đặc biệt là nguy cơ gián đoạn tại eo biển
Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu - đã phơi bày
rõ mức độ phụ thuộc lớn của Đông Nam Á vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Điều này
khiến khu vực dễ bị tổn thương trước biến động giá nhiên liệu, gián đoạn chuỗi
cung ứng và áp lực lên hệ thống điện.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu đa dạng
hóa cơ cấu năng lượng không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu mang tính
chiến lược.
AN
NINH NĂNG LƯỢNG TRỞ THÀNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU
Theo ông Arkady Gevorkyan, chiến
lược gia của Citibank, Đông Nam Á là một trong những khu vực chịu tác
động rõ rệt nhất từ biến động dầu khí Trung Đông.
Ông cho biết các gián đoạn nguồn
cung đã khiến chi phí phát điện tăng mạnh, đặc biệt là đối với điện nền - mức
công suất tối thiểu mà hệ thống điện phải duy trì liên tục để đảm bảo vận hành
ổn định. Giá điện nền gia tăng đang tạo áp lực lên cả nền kinh tế, từ sản xuất
công nghiệp đến tiêu dùng.
Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân nổi
lên như một giải pháp tiềm năng khi có thể cung cấp nguồn điện ổn định, liên
tục 24/7, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như năng lượng tái tạo.
Dù điện gió và điện mặt trời đang
phát triển nhanh, nhưng tính gián đoạn của các nguồn này khiến hệ thống điện
vẫn cần một nguồn điện nền đáng tin cậy. Đây chính là khoảng trống mà điện hạt
nhân có thể lấp đầy.
Không chỉ vậy, điện hạt nhân còn có
lợi thế không phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành, sử dụng ít tài
nguyên để tạo ra sản lượng điện lớn, đồng thời chiếm diện tích đất nhỏ hơn so
với nhiều loại hình năng lượng khác. Điều này đặc biệt phù hợp với các quốc gia
Đông Nam Á vốn có mật độ dân số cao và quỹ đất hạn chế.
Theo Tiến sĩ Tan-Soo Jie-Sheng từ
Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), ngay cả
trước khi xảy ra xung đột, sự quan tâm đến điện hạt nhân đã gia tăng do nhu cầu
điện tăng nhanh, áp lực giảm phát thải carbon và hạn chế về không gian phát
triển năng lượng.
“Xung đột hiện nay đã làm rõ hơn các
rủi ro địa chính trị và củng cố lập luận về an ninh năng lượng, từ đó thúc đẩy
nhanh hơn quá trình xem xét điện hạt nhân,” ông nhận định.
KHU
VỰC TĂNG TỐC CHUẨN BỊ VÀ ĐA DẠNG HÓA NGUỒN CUNG
Một trong những điểm đáng chú ý là
các chuyên gia đã liên hệ tình hình hiện nay với bài học từ châu Âu sau xung
đột Nga - Ukraine năm 2022.
Theo ông Gevorkyan, việc châu Âu phụ
thuộc lớn vào khí đốt nhập khẩu, kết hợp với những giai đoạn sản lượng năng
lượng tái tạo suy giảm, đã buộc khu vực này phải đẩy nhanh chiến lược tự chủ
năng lượng.
Kể từ đó, châu Âu đã tăng cường đầu
tư vào năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời, đồng thời đa dạng hóa
nguồn cung nhiên liệu và nâng cao khả năng dự phòng.
Theo ông, việc bổ sung một nguồn
điện nền như điện hạt nhân không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn
hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu trên thị trường quốc tế.
Đáng chú ý, trong bối cảnh giá khí
đốt toàn cầu có xu hướng tăng, điện hạt nhân đang dần trở nên cạnh tranh hơn về
mặt chi phí trong dài hạn. Trên thực tế, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu
đưa điện hạt nhân vào quy hoạch phát triển năng lượng.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế
(IEA), các nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines đã tích hợp
điện hạt nhân vào kế hoạch phát triển điện quốc gia, đồng thời triển khai các
nghiên cứu khả thi, chuẩn bị cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Tại Việt Nam, một thỏa thuận với Nga
được ký kết vào ngày 23/3 nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân với hai lò phản
ứng, tổng công suất 2.400 MW. Mục tiêu là đưa nhà máy đầu tiên vào vận hành từ
năm 2030.
Indonesia cũng đã đạt thỏa thuận hợp
tác với Nhật Bản về phát triển điện hạt nhân, bao gồm khả năng xây dựng nhà máy
tại Tây Kalimantan trên đảo Borneo.
Trong khi đó, Malaysia đang tiến
hành đánh giá toàn diện chương trình điện hạt nhân sau khi đưa lĩnh vực này vào
Kế hoạch Malaysia lần thứ 13. Chính phủ nước này cho rằng việc nghiên cứu điện
hạt nhân ngày càng cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến
động do yếu tố địa chính trị.
Singapore, dù chưa có kế hoạch xây
dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ hạt nhân
tiên tiến và thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế để chuẩn bị cho các kịch bản
trong tương lai.
Theo các chuyên gia, khu vực Đông
Nam Á đang chuyển từ giai đoạn “quan tâm ban đầu” sang “thể chế hóa”, với việc
hình thành các chính sách, mục tiêu và khuôn khổ hợp tác cụ thể.
ĐIỆN
HẠT NHÂN VẪN LÀ GIẢI PHÁP DÀI HẠN, KHÔNG PHẢI TỨC THỜI
Trong khi điện hạt nhân được xem là
giải pháp dài hạn, một số quốc gia vẫn phải quay lại với than đá như phương án
tạm thời để đảm bảo an ninh năng lượng.
Thái Lan đang xem xét khôi phục nhà
máy nhiệt điện than Mae Moh đã ngừng hoạt động, trong khi Indonesia quyết định
tăng sản lượng than để bù đắp thiếu hụt năng lượng.
Than đá có ưu điểm là chi phí thấp
và dễ tiếp cận, giúp nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.
Tuy nhiên, đây cũng là loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm lớn nhất, đi ngược
lại các cam kết giảm phát thải carbon.
Theo ông Victor Nian, đồng sáng lập
Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tài nguyên Chiến lược, quá trình chuyển dịch
năng lượng trong tương lai có thể không chỉ xoay quanh mục tiêu giảm phát thải,
mà còn phải cân bằng với yêu cầu về an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.
Dù triển vọng ngày càng rõ ràng,
điện hạt nhân không phải là giải pháp có thể triển khai nhanh chóng. Theo các
chuyên gia, việc phát triển điện hạt nhân đòi hỏi thời gian dài, thậm chí hàng
thập kỷ, để đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống pháp lý và an toàn, cũng
như lựa chọn địa điểm phù hợp về địa chất, môi trường và xã hội.
Bà Dinita Setyawati, chuyên gia của
tổ chức Ember, cho rằng các yêu cầu về kỹ thuật và thể chế khiến điện hạt nhân
trở thành một trong những dự án năng lượng phức tạp nhất.
Trong khi đó, bà Yao Lixia từ Viện
Nghiên cứu Năng lượng (Đại học Quốc gia Singapore) nhấn mạnh các rào cản như
chi phí đầu tư lớn, thời gian xây dựng kéo dài, khoảng trống về quy định và
những lo ngại của công chúng.
“Dù khủng hoảng hiện nay đã làm gia
tăng sự quan tâm đến điện hạt nhân như một nguồn điện nền an toàn và phát thải
thấp, nhưng khả năng triển khai trên quy mô lớn trong ngắn và trung hạn là rất
hạn chế,” bà nhận định.
Theo bà, các sáng kiến hiện nay chủ
yếu vẫn dừng ở cấp độ hoạch định chính sách và chuẩn bị thể chế, thay vì triển
khai thực tế.
Cùng quan điểm, Tiến sĩ Tan-Soo cho
rằng xung đột hiện nay đã đưa điện hạt nhân từ một lựa chọn bên lề trở thành
một phần trung tâm hơn trong chiến lược năng lượng dài hạn.
“Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa
với việc có thể rút ngắn thời gian cần thiết để phát triển điện hạt nhân một
cách an toàn và có trách nhiệm,” ông nhấn mạnh.
Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có
thể chưa tạo ra những thay đổi ngay lập tức, nhưng đang góp phần định hình lại
tư duy chiến lược về năng lượng tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh thế giới ngày
càng bất ổn, điện hạt nhân đang dần được nhìn nhận không chỉ là giải pháp giảm
phát thải, mà còn là trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và ổn
định kinh tế trong dài hạn.
Đọc thêm
Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số
Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.
Vì sao thế giới khó “cai” nhiên liệu hóa thạch?
Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu “chia tay dầu mỏ” trở nên đầy thách thức...
Giải “cơn khát” năng lượng các trung tâm dữ liệu
Sự bùng nổ của công nghệ điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi hạ tầng dữ liệu mở rộng và sự hình thành các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Điều này dẫn đến yêu cầu mới về năng lượng điện tiêu thụ và làm mát cho các trung tâm dữ liệu. Năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng nhất cho phát triển các trung tâm dữ liệu hiện nay...
Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu
Những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đang giúp Trung Quốc không chỉ đảo ngược xu hướng sa mạc hóa trong nước mà còn từng bước trở thành hình mẫu toàn cầu, với các giải pháp kết hợp giữa công nghệ, sinh thái và phát triển kinh tế…
Đón cơ hội từ thị trường carbon
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ xây dựng khung pháp lý sang triển khai thực tế thị trường carbon. Phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon, tham gia thị trường carbon đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: