Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25/4 đến 3/5 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5), Thành phố đón gần 1,7 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu khách nội địa và khoảng 190.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Nhờ phát huy được lợi thế liên kết vùng, Thành phố hình thành được chuỗi điểm đến đa dạng, gồm đô thị - biển - sinh thái - văn hóa, nên lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách nội địa. Trong dịp này, khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh, lượng khách tham quan tăng rất cao, tập trung tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Thành phố và các di tích lịch sử, văn hóa kết hợp tham gia các sự kiện và dịch vụ giải trí.

Tại khu vực Vũng Tàu, khách đặt phòng sớm với xu hướng lưu trú ngắn ngày (2 - 3 ngày) tăng mạnh. Công suất phòng các địa bàn Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm luôn “cháy phòng”.

Riêng phường Vũng Tàu, thống kê sơ bộ từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, từ ngày 28/4 đến 2/5, lượng khách đổ về các bãi tắm đạt gần 200.000 lượt. Cao điểm là hai ngày 30/4 và 1/5, mỗi ngày có hơn 70.000 người tắm biển.

Thực tế cho thấy, các hoạt động du lịch - giải trí dịp lễ tiếp tục ghi nhận sức bật rõ nét. Trong hai ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (26 – 27/4) và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều điểm đến quen thuộc như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đầm Sen, Suối Tiên, Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất… ghi nhận lượng khách tăng mạnh.

Song song với đó, các sản phẩm du lịch đêm tiếp tục khẳng định sức hút, với những chương trình như “Chào Show” hay dịch vụ du thuyền ăn tối trên sông Sài Gòn thường xuyên kín chỗ. Xu hướng trải nghiệm văn hóa về đêm vì thế ngày càng trở nên rõ nét, đặc biệt với nhóm khách trẻ và khách quốc tế.

Tại Địa đạo Củ Chi, ngoài hoạt động tham quan truyền thống, khu di tích bổ sung biểu diễn nghệ thuật của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, cùng các hoạt động ngoài trời như zipline, bắn súng sơn và khu lưu trú ven sông. Khách đi theo đoàn cũng được áp dụng ưu đãi giảm giá vé trong dịp lễ.

Tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), chương trình VietCharm trở thành điểm nhấn văn hóa, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp trình diễn nghệ thuật và ẩm thực theo mạch câu chuyện, mang đến hình thức thưởng thức mới, giàu tính trải nghiệm.

Đáng chú ý, khối doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour… cũng đồng loạt triển khai các gói kích cầu với mức ưu đãi lên đến 41%.

Các sản phẩm tập trung vào trải nghiệm đô thị và văn hóa đặc trưng như tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ bằng tàu cao tốc, tour khám phá Sài Gòn về đêm bằng xe máy, Kỳ nghỉ văn hóa và thiên nhiên Sài Gòn, Di sản Chợ Lớn, Huyền thoại về những người anh hùng (Đặc công Rừng Sác - Đất thép thành đồng), Những căn hầm huyền thoại, Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - Sống lại hồi ức 30/4, Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy, Sài Gòn di sản trăm năm, Sài Gòn hoài cổ…

Cùng với đó, các sản phẩm du lịch đặc trưng như Chợ Bình Tây - Chạm vào dấu xưa, Dấu ấn Tân Định, Sài Gòn chào ngày mới, Sài Gòn đêm khoe sắc cũng tiếp tục được làm mới về nội dung và cách thức tổ chức, nhằm gia tăng trải nghiệm và giữ chân du khách trong không gian đô thị.