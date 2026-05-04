Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ
Minh Huy
04/05/2026, 10:22
TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,7 triệu lượt khách, thu khoảng 8.700 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, nhờ liên kết vùng hiệu quả và đa dạng sản phẩm du lịch...
Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, trong 9 ngày từ 25/4 đến 3/5 (dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5), Thành phố đón gần 1,7 triệu lượt khách, trong đó 1,5 triệu khách nội địa và khoảng 190.000 khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.
Nhờ phát huy được lợi thế
liên kết vùng, Thành phố hình thành được chuỗi điểm đến đa dạng, gồm đô thị - biển - sinh thái - văn hóa, nên lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách nội địa.
Trong dịp này, khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh, lượng khách tham quan tăng rất
cao, tập trung tại nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Thành phố và các di tích
lịch sử, văn hóa kết hợp tham gia các sự kiện và dịch vụ giải trí.
Tại khu vực Vũng Tàu,
khách đặt phòng sớm với xu hướng lưu trú ngắn ngày (2 - 3 ngày) tăng mạnh. Công
suất phòng các địa bàn Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm luôn “cháy phòng”.
Riêng phường Vũng Tàu, thống
kê sơ bộ từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, từ ngày 28/4 đến 2/5, lượng khách
đổ về các bãi tắm đạt gần 200.000 lượt. Cao điểm là hai ngày 30/4 và 1/5, mỗi
ngày có hơn 70.000 người tắm biển.
Thực tế cho thấy, các hoạt
động du lịch - giải trí dịp lễ tiếp tục ghi nhận sức bật rõ nét. Trong hai ngày
nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (26 – 27/4) và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhiều điểm đến quen
thuộc như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Đầm Sen, Suối Tiên, Địa đạo Củ Chi, Hội trường
Thống Nhất… ghi nhận lượng khách tăng mạnh.
Song song với đó, các sản
phẩm du lịch đêm tiếp tục khẳng định sức hút, với những chương trình như “Chào
Show” hay dịch vụ du thuyền ăn tối trên sông Sài Gòn thường xuyên kín chỗ. Xu
hướng trải nghiệm văn hóa về đêm vì thế ngày càng trở nên rõ nét, đặc biệt với
nhóm khách trẻ và khách quốc tế.
Tại Địa đạo Củ Chi, ngoài
hoạt động tham quan truyền thống, khu di tích bổ sung biểu diễn nghệ thuật của
đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, cùng các hoạt động ngoài trời như zipline, bắn súng
sơn và khu lưu trú ven sông. Khách đi theo đoàn cũng được áp dụng ưu đãi giảm
giá vé trong dịp lễ.
Tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập),
chương trình VietCharm trở thành điểm nhấn văn hóa, với sự tham
gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, kết hợp trình diễn nghệ thuật và ẩm thực theo mạch
câu chuyện, mang đến hình thức thưởng thức mới, giàu tính trải nghiệm.
Đáng chú ý, khối doanh
nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất
Việt Tour… cũng đồng loạt triển khai các gói kích cầu với mức ưu đãi lên đến
41%.
Các sản phẩm tập trung vào trải nghiệm đô thị và
văn hóa đặc trưng như tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ bằng tàu cao tốc, tour
khám phá Sài Gòn về đêm bằng xe máy, Kỳ nghỉ văn hóa và thiên nhiên Sài Gòn, Di
sản Chợ Lớn, Huyền thoại về những người anh hùng (Đặc công Rừng Sác - Đất thép
thành đồng), Những căn hầm huyền thoại, Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - Sống
lại hồi ức 30/4, Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy, Sài Gòn di sản trăm năm, Sài
Gòn hoài cổ…
Cùng với đó, các sản phẩm
du lịch đặc trưng như Chợ Bình Tây - Chạm vào dấu xưa, Dấu ấn Tân Định, Sài Gòn
chào ngày mới, Sài Gòn đêm khoe sắc cũng tiếp tục được làm mới về nội dung và
cách thức tổ chức, nhằm gia tăng trải nghiệm và giữ chân du khách trong không
gian đô thị.
Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực
09:06, 04/05/2026
Sau hai kỳ nghỉ liên tiếp, du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực
Hai kỳ nghỉ lễ tuy không được gộp chung nhưng nối tiếp nhau, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Hầu hết các địa bàn du lịch trọng điểm đều ghi nhận những tín hiệu đáng mừng…
