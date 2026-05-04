PMI tháng 4 rơi xuống 50,5 điểm, đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng
Mạnh Đức
04/05/2026, 10:18
Áp lực lạm phát và xung đột Trung Đông đẩy chi phí đầu vào tăng nhanh nhất trong 15 năm qua, khiến đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng. Trước khó khăn này, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự khi tâm lý kinh doanh rơi xuống mức thấp...
Sáng 4/5/2026,
S&P Global công bố báo cáo chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất
Việt Nam tháng 4/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Số lượng đơn đặt hàng mới
giảm lần đầu tiên trong tám tháng; Chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng mạnh
nhất kể từ tháng 4/2011; Sản lượng tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng là thấp nhất
trong mười tháng.
Báo cáo của S&P Global nêu rõ: Dưới áp lực lạm phát đạt
mức cao của 15 năm qua, đặc biệt trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và dầu tăng,
các nhà sản xuất Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm về số lượng đơn đặt hàng mới
trong tháng 4/2026.
Với số lượng đơn đặt hàng mới giảm, các công ty đã giảm số
lượng việc làm, giảm hoạt động mua hàng và hàng tồn kho. Mặc dù sản lượng vẫn
duy trì đà tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể, xuống mức thấp
nhất trong mười tháng. Cùng với đó, tâm lý kinh doanh giảm và đạt mức thấp nhất
kể từ tháng 9/2025.
Cụ thể, PMI ngành sản xuất Việt Nam đã giảm xuống mức thấp của bảy tháng là 50,5 điểm trong tháng 4/2026 so với 51,2 điểm của tháng 3/2026. Kết quả chỉ số
cho thấy các điều kiện kinh doanh tổng thể của ngành sản xuất đã cải thiện
tháng thứ mười liên tiếp, mặc dù mức độ cải thiện chỉ là nhỏ.
Nhân tố giúp giữ chỉ số toàn phần duy trì ở vùng tăng trưởng
trong tháng 4/2026 là sản lượng vẫn duy trì đà tăng. Đây là tháng thứ 12 liên
tiếp sản lượng ghi nhận sự đi lên, phản ánh việc thực hiện các dự án hiện có và
khả năng duy trì của nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, tốc độ tăng là chậm nhất kể từ
tháng 6/2025 trong bối cảnh áp lực lạm phát tăng, nguồn cung khan hiếm và thị
trường bất ổn do cuộc chiến tranh ở Trung Đông.
“Trong khi sản lượng tiếp tục tăng, các kết quả khác của khảo
sát đã vẽ một bức tranh ảm đạm hơn về các điều kiện kinh doanh của ngành sản xuất
trong tháng 4. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm lần đầu trong tám tháng khi giá cả
tăng đã ảnh hưởng tới khả năng có được đơn đặt hàng mới của các công ty”, báo
cáo của S&P Global đánh giá; đồng thời cho rằng sức ảnh hưởng này thậm chí
còn rõ hơn đối với số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, một chỉ số cũng chịu ảnh
hưởng của chi phí vận tải tăng. Số lượng đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm
đáng kể tháng thứ hai liên tiếp.
Báo cáo chỉ ra rằng chi phí nhiên liệu, dầu và cước phí vận
tải tăng trong tháng 4/2026 là nguyên nhân chính đẩy chi phí đầu vào tăng nhanh
với tốc độ mạnh nhất trong vòng 15 năm qua. Hơn một nửa số người trả lời khảo
sát cho biết giá đầu vào đã tăng trong tháng. Để bù đắp, giá cả đầu ra cũng
tăng mạnh. Đồng thời, tốc độ tăng giá là nhanh nhất kể từ tháng 4/2011.
Với số lượng đơn đặt hàng mới giảm, các nhà sản xuất đã giảm
nhân lực, thông qua cả việc giảm số lượng nhân viên và giảm số giờ lao động. Một
số công ty cũng báo cáo tình trạng nhân viên nghỉ việc. Đây là tháng thứ hai
liên tiếp số lượng nhân viên sụt giảm. Đồng thời, lượng công việc tồn đọng cũng
giảm lần thứ tư trong vòng năm tháng qua, với tốc độ giảm nhanh nhất kể từ
tháng 9/2025.
Các công ty cũng giảm hoạt động mua hàng và hàng tồn kho vào
thời điểm đầu quý 2/2026. Mặc dù hoạt động mua hàng đầu vào giảm là do số lượng
đơn đặt hàng mới giảm, nhưng việc mua hàng trước của một số nhà sản xuất để cố
gắng giảm thiểu những khó khăn về giá cả và nguồn cung đã khiến tốc độ giảm mua
hàng chỉ là nhẹ và yếu hơn so với tháng 3/2026. Tuy nhiên, tốc độ giảm tồn kho
cả hàng mua và hàng thành phẩm đều tăng.
Những vấn đề liên quan đến chi phí và khả năng vận chuyển,
cũng như tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, đã khiến thời gian giao hàng của
nhà cung cấp bị kéo dài trong tháng 4/2026. Hơn nữa, hiệu suất hoạt động của
nhà cung cấp đã suy giảm với mức độ lớn nhất trong bốn năm rưỡi.
Những lo ngại về ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Trung Đông
đã khiến tâm lý lạc quan của các nhà sản xuất Việt Nam tiếp tục giảm. Tâm lý
kinh doanh đã giảm xuống mức thấp của bảy tháng và thấp hơn mức trung bình của
lịch sử chỉ số. Tuy nhiên, các công ty tiếp tục dự báo sản lượng sẽ tăng trong
năm tới nhờ hy vọng về việc phục hồi số lượng đơn đặt hàng mới và môi trường thị
trường ổn định hơn.
Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc
Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết giá cả và sự gián đoạn
nguồn cung do cuộc chiến tranh Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng của
ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 4/2026, khi chi phí nhiên liệu, dầu và vận
tải tăng gây áp lực cho cả nhu cầu và nguồn cung.
Mặc dù sản lượng tiếp tục tăng trong kỳ khảo sát lần này,
nhưng tốc độ tăng đã chậm lại thành mức thấp, và với số lượng đơn đặt hàng mới
giảm về vùng suy thoái, nhiều khả năng sản lượng sẽ giảm theo trong những tháng
tới, trừ khi môi trường giá cả và nguồn cung sẽ cải thiện sớm.
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực
Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò "đầu tàu" khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…
Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD
Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (28,7%) vượt xa xuất khẩu (19,7%) nên cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước…
