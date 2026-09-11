Thương mại Việt - Trung mở rộng, doanh nghiệp có thêm lựa chọn giao dịch CNY xuyên biên giới từ Techcombank

Trong sáu tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 115,2 tỷ USD. Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua các cửa khẩu biên giới ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa, kéo theo nhu cầu thanh toán ngoại tệ và quản trị dòng tiền ngày càng lớn của doanh nghiệp.

Hoạt động ngoại thương của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026. Theo Bộ Công Thương , tổng kim ngạch XNK hàng hóa sáu tháng đầu năm đạt khoảng 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD và nhập khẩu đạt 283,17 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam , với kim ngạch đạt 115,2 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm 40,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tiếp tục là nguồn cung hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 37,9 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 8,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt 153,22 tỷ USD, giúp Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Đằng sau những con số này là dòng chảy hàng hóa lớn giữa hai thị trường. Ở chiều nhập khẩu nói chung, máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất chiếm tỷ trọng chủ yếu, phản ánh nhu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Quy mô giao thương càng lớn, nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc đưa hàng hóa qua biên giới, mà còn mở rộng sang các nhu cầu về thanh toán, mua bán ngoại tệ và quản lý dòng tiền xuyên biên giới.

TỪ CỬA KHẨU TRUYỀN THỐNG ĐẾN CỬA KHẨU THÔNG MINH

Sự phát triển của thương mại Việt – Trung đang đi cùng với quá trình hiện đại hóa hạ tầng và phương thức thông quan tại các khu vực cửa khẩu.

Tại Lạng Sơn, địa phương đang được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh, ứng dụng công nghệ vào quy trình giao nhận hàng hóa và thủ tục XNK, hướng tới nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Tại Quảng Ninh, mô hình cửa khẩu thông minh Móng Cái – Đông Hưng cũng đang được thúc đẩy, với định hướng ứng dụng công nghệ, AI vào quản lý, logistics và hoạt động XNK. Hai bên thống nhất triển khai các luồng riêng cho khách du lịch và vận tải hàng hóa, hướng tới một mô hình cửa khẩu hiện đại hơn.

Trong khi đó, tại Lạng Sơn, nền tảng cửa khẩu số đã được đưa vào quy trình quản lý xuất nhập khẩu, nhằm hỗ trợ hoạt động XNK thông suốt và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Những thay đổi này cho thấy hoạt động thương mại biên giới Việt – Trung đang dần chuyển từ mô hình giao thương truyền thống sang một hệ sinh thái giao thương hiện đại, số hóa và chuyên nghiệp hơn.

Với doanh nghiệp, điều đó đồng nghĩa các khâu trong chuỗi giao dịch xuyên biên giới – từ logistics, thông quan đến thanh toán và quản trị dòng tiền – ngày càng cần được kết nối và tối ưu.

KHI GIAO THƯƠNG MỞ RỘNG, NHU CẦU THANH TOÁN BẰNG CNY TĂNG LÊN

Đối với doanh nghiệp thường xuyên giao dịch với đối tác Trung Quốc, việc lựa chọn đồng tiền thanh toán phù hợp có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình mua bán hàng hóa, đặc biệt với các giao dịch qua đường bộ và cửa khẩu biên giới.

Thay vì thực hiện nhiều bước trung gian trong quá trình thanh toán, doanh nghiệp có thể lựa chọn các giải pháp hỗ trợ giao dịch bằng CNY, phù hợp với đặc thù thương mại Việt – Trung.

Đây cũng là xu hướng phù hợp với quá trình chuẩn hóa hoạt động thương mại quốc tế, khi doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng kiểm soát dòng tiền, quản trị ngoại hối, minh bạch giao dịch và tối ưu chi phí thay vì chỉ đơn thuần hoàn tất một giao dịch thanh toán.

TECHCOMBANK THÊM LỰA CHỌN GIAO DỊCH CNY CHO DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh đó, Techcombank triển khai giải pháp giao dịch CNY dành cho doanh nghiệp, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương với Trung Quốc.

Với giải pháp thanh toán biên mậu, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa được vận chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc; đồng thời có thể thực hiện nhận tiền hoặc chuyển tiền cho các giao dịch mua bán hàng hóa qua cửa khẩu ngay tại Techcombank.

Giải pháp giúp bổ sung lựa chọn cho doanh nghiệp giao dịch với đối tác Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ việc thực hiện và quản lý các giao dịch thanh toán liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch tại hơn 30 chi nhánh Techcombank, kết hợp với nền tảng Techcombank Business cho các nhu cầu giao dịch ngân hàng số.

Đáng chú ý, Techcombank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, với ưu đãi tỷ giá CNY lên tới 45 điểm và miễn phí giao dịch chuyển tiền quốc tế tại quầy đến hết ngày 31/12/2026. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể tiếp cận thêm các ưu đãi liên quan đến giao dịch ngoại tệ và thanh toán quốc tế trong hệ sinh thái giải pháp của Techcombank theo điều kiện chương trình từng thời kỳ.

Những ưu đãi này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí giao dịch và chủ động hơn trong hoạt động thương mại Việt – Trung.

KHÔNG CHỈ CNY, TECHCOMBANK MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP XNK

Với doanh nghiệp XNK, một giao dịch xuyên biên giới thường gắn với nhiều nhu cầu tài chính khác nhau – từ mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế đến quản lý dòng tiền và nguồn vốn.

Vì vậy, bên cạnh giải pháp CNY, Techcombank cung cấp hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động giao thương quốc tế, bao gồm ngoại tệ, thanh toán quốc tế và các giải pháp vốn.

Doanh nghiệp có thể giao dịch mua bán ngoại tệ tại Techcombank với các ưu đãi theo chương trình, đồng thời thực hiện giao dịch thuận tiện trên Techcombank Business.

Với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, các giải pháp tài trợ thương mại và vốn cũng có thể được kết nối trong quá trình sử dụng dịch vụ.

GIAO THƯƠNG NGÀY CÀNG LỚN, NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG

Thương mại Việt – Trung đang bước vào giai đoạn phát triển với quy mô ngày càng lớn và phương thức giao thương ngày càng hiện đại. Khi các cửa khẩu được số hóa, logistics được nâng cấp và dòng hàng hóa xuyên biên giới ngày càng gia tăng, yêu cầu đối với doanh nghiệp cũng chuyển từ “giao dịch được” sang “giao dịch hiệu quả”.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động lựa chọn đồng tiền giao dịch, tối ưu tỷ giá, chi phí thanh toán và quản trị dòng tiền sẽ ngày càng trở thành một phần quan trọng trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp XNK.

Với giải pháp giao dịch CNY cùng hệ sinh thái ngoại tệ, thanh toán quốc tế và nguồn vốn, Techcombank hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động thương mại Việt – Trung.

* Tìm hiểu thêm về giải pháp CNY của Techcombank tại: https://techcombank.com/thong-tin/thong-bao/khai-mo-cny-khoi-dong-giao-thuong-cung-techcombank?utm_source=PR&utm_medium=Article&utm_campaign=CNY_Solution&utm_id=SME_IMEX