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Thưởng thức ẩm thực Việt Nam - Thái Lan giữa không gian lễ hội Huế

N Nguyễn Thuấn

Một không gian văn hóa Việt Nam - Thái Lan đang được mở ra tại Huế, quy tụ ẩm thực, âm nhạc, trò chơi dân gian và các hoạt động sáng tạo cộng đồng, góp phần tạo thêm điểm vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách dịp Quốc khánh 2/9...

Người dân và du khách tham quan các gian hàng tại Ngày hội văn hóa ẩm thực Huế 2026. Ảnh: Huegov
Người dân và du khách tham quan các gian hàng tại Ngày hội văn hóa ẩm thực Huế 2026. Ảnh: Huegov

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế vừa tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa ẩm thực, trong khuôn khổ Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế 2026. Ngày hội diễn ra từ 28/8 đến hết 1/9, mở cửa từ 9h30 đến 23h mỗi ngày tại khu vực đường Tố Hữu - Lý Tự Trọng.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian giới thiệu, trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Thái Lan. Các gian hàng được tổ chức theo hướng mở, tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham quan, tìm hiểu và tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Bên cạnh các gian hàng, ngày hội còn bố trí khu vực trò chơi dân gian như bài chòi, tò he, cùng các hoạt động trải nghiệm làng nghề truyền thống và giao lưu nghệ thuật.

Ẩm thực được xác định là một trong những nội dung nổi bật, giúp kết nối du khách với những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động quảng diễn ẩm thực được tổ chức trực tiếp, giới thiệu những món ăn tiêu biểu của hai quốc gia. Đáng chú ý, màn quảng diễn Pad Thái mang đến cho du khách cơ hội quan sát quá trình chế biến, đồng thời tìm hiểu thêm về một món ăn quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Thái Lan.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thưởng thức, những màn quảng diễn còn tạo ra cách tiếp cận trực quan, sinh động, qua đó giúp ẩm thực trở thành một phương thức kể chuyện về văn hóa và con người.

Không gian ngày hội được duy trì xuyên suốt trong 5 ngày với nhiều hoạt động đan xen giữa văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Vào buổi tối, các chương trình âm nhạc Acoustic được tổ chức, tạo không gian thư giãn để người dân và du khách vừa thưởng thức âm nhạc, vừa trải nghiệm ẩm thực.

Các gian hàng giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Huegov
Các gian hàng giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Huegov

Một điểm nhấn khác là hoạt động trưng bày và Ngày hội vẽ tranh cộng đồng Draw All You Can. Hoạt động này mở rộng sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích người dân và du khách cùng sáng tạo, tương tác và để lại dấu ấn cá nhân trong không gian lễ hội.

Việc kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm giúp ngày hội không chỉ dừng ở một sự kiện ẩm thực mà trở thành một không gian văn hóa mở, nơi du khách có thể dành nhiều thời gian tham quan, vui chơi và khám phá.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội góp phần bổ sung thêm sản phẩm du lịch trong dịp lễ, tạo điểm vui chơi, giải trí mới cho người dân và du khách khi đến Huế trong thời gian diễn ra Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Đặc biệt, các hoạt động giao lưu Việt Nam - Thái Lan được kỳ vọng góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Huế, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa và du lịch giữa các địa phương, quốc gia.

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