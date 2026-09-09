Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt (8/9), nền tảng ẩm thực Trip.Gourmet công bố danh sách Fine Dining toàn cầu 2027 với sự góp mặt của ba đại diện nhà hàng Việt Nam...

Kết quả này phản ánh sức hút ngày càng tăng của thị trường ẩm thực cao cấp Việt Nam trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và du lịch ẩm thực tiếp tục phát triển mạnh trên toàn cầu.

Bà Sunny Sun, Phó Chủ tịch Trip.com Group kiêm CEO Trip.Gourmet phát biểu tại sự kiện.

Ra mắt cách đây một thập kỷ, danh sách của Trip.Gourmet đã phát triển từ một bảng xếp hạng địa phương của riêng một thị trường thành một chỉ số đánh giá ẩm thực toàn cầu, trải rộng trên 66 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 462 điểm đến, giúp du khách trải nghiệm những nhà hàng đặc sắc, những địa điểm đủ hấp dẫn để du khách lên kế hoạch ghé thăm.

BA NHÀ HÀNG VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH

Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm, Trip.Gourmet công bố Danh sách Fine Dining toàn cầu 2027 nhằm vinh danh các nhà hàng nổi bật với 744 nhà hàng thuộc 105 thành phố ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đại diện được công bố theo 3 hạng mục: Kim Cương Đen (Black Diamond) – danh hiệu cao quý nhất (60 nhà hàng), Kim Cương (Diamond) (160 nhà hàng) và Bạch Kim (Platinum) (524 nhà hàng).

Đáng chú ý, ba nhà hàng Việt Nam được vinh danh ở hạng Bạch Kim gồm nhà hàng Gia (Hà Nội), KOKI (Hà Nội) và Ănăn Saigon (TP. Hồ Chí Minh), cho thấy Việt Nam ngày càng được chú ý như một điểm đến nổi bật trên bản đồ fine dining toàn cầu.

Các nhà hàng được Trip.Gourmet công nhận đều được đánh giá thông qua sự kết hợp của các yếu tố như chất lượng nhà hàng, phản ánh qua đội ngũ đầu bếp và nhà sáng lập có danh tiếng, và phù hợp với nhu cầu thưởng thức, trải nghiệm ẩm thực của khách du lịch.

Ba nhà hàng fine dining Việt Nam được Trip.Gourmet vinh danh gồm Gia, KOKI và Ănăn Saigon.

Bên cạnh tôn vinh các nhà hàng fine dining tiêu biểu, nền tảng Trip.Gourmet hiện nay đang đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, bao gồm 39 nhà hàng fine dining, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn rộng hơn về ẩm thực bản địa, ẩm thực tại điểm đến cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.

“Du khách ngày nay không chỉ thưởng thức ẩm thực khi đặt chân đến một địa điểm, mà một bữa ăn đôi khi chính là yếu tố quyết định du khách sẽ đi đâu và đi vào thời điểm nào,” bà Sunny Sun, Phó Chủ tịch Trip.com Group kiêm CEO Trip.Gourmet, chia sẻ.

“Trong bối cảnh du lịch nước ngoài ngày càng phổ biến, mục tiêu mà Trip.Gourmet đề ra cho giai đoạn tiếp theo rất rõ ràng: giúp mỗi du khách tìm thấy một nhà hàng xứng đáng để đưa vào hành trình, hiểu được giá trị đặc biệt của nơi đó và tự tin đặt chỗ để thưởng thức”.

Bên cạnh việc công bố danh sách năm 2027, Trip.Gourmet ra mắt dịch vụ đặt bàn tại hơn 43.600 nhà hàng toàn cầu và chương trình WOW Privileges dành cho hội viên Black Diamond của Trip.com Group. Chương trình cho phép đặt trước các suất bàn giới hạn tại những nhà hàng nổi tiếng khó đặt, đồng thời hưởng các đặc quyền như ưu tiên chỗ ngồi, gặp gỡ đầu bếp và trải nghiệm thực đơn độc quyền.

CƠ HỘI MỚI CHO DU LỊCH ẨM THỰC

Sự kiện công bố Danh sách Fine Dining 2027 của Trip.Gourmet diễn ra trong bối cảnh du lịch gắn với trải nghiệm ẩm thực đang ngày càng được du khách trên toàn cầu quan tâm.

Theo dữ liệu của Trip.com Group, lượng tìm kiếm liên quan đến ẩm thực đã tăng 45% trong 8 tháng đầu năm 2026, đồng thời sự đa dạng của các từ khóa tìm kiếm trong mảng này cũng tăng 46% so với cùng kỳ.

Đại diện Trip.Gourmet cho biết nhóm du khách yêu thích ẩm thực có mức độ tương tác với ứng dụng vượt trội hơn hẳn, với khoảng 41% các lượt tìm kiếm liên quan đến ẩm thực. Từ đó dẫn đến việc người dùng tiếp tục khám phá các dịch vụ khác trên Trip.com, cao hơn đáng kể so với mức 28% của tất cả các danh mục tìm kiếm.

Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Indonesia, Nhật Bản và Hồng Kông ghi nhận tốc độ tăng trưởng lượng tìm kiếm ẩm thực nhanh nhất trong cùng kỳ. Đáng chú ý, Việt Nam vinh dự đứng thứ 4 trong danh sách các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực APAC trên nền tảng.

Theo dữ liệu của Trip.com Group, “Hanoi food” (Ẩm thực Hà Nội) nằm trong nhóm từ khóa kết hợp điểm đến và ẩm thực tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu, bên cạnh những tìm kiếm như “Macau buffet” (buffet Ma Cao), “Beijing restaurant” (Nhà hàng Bắc Kinh) và “Shanghai restaurant” (Nhà hàng Thượng Hải). Những từ khóa tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có “Ho Chi Minh City food” (Ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh), “Da Nang food” (Ẩm thực Đà Nẵng) và “Saigon food” (Ẩm thực Sài Gòn).

Trong thời gian tới, Trip.Gourmet và Trip.com sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch, lưu trú và dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam tiếp cận du khách quốc tế và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ẩm thực tăng cao trong bối cảnh ẩm thực đang dần định hình cách du khách chọn điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi.