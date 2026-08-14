Nước lọc đóng chai cũng đã có phiên bản cao cấp

Một nhóm các thương hiệu nước lọc đóng chai mới nổi, theo đuổi tiêu chí “sạch” và bổ sung thêm nhiều công dụng đặc biệt, đang dần chiếm lĩnh thị trường. Dữ liệu ngành hàng cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để các thương hiệu này bứt phá...

Ảnh: Loonen

Việc bổ sung nước giúp tối ưu cho cơ thể từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Xu hướng mới nhất hiện nay chính là các thương hiệu nước lọc cao cấp, hay còn được gọi là dòng sản phẩm “tốt cho sức khỏe hơn”.

Làn sóng quan tâm đến việc bổ sung nước trong những năm gần đây đã kéo theo doanh số tăng vọt của các sản phẩm bột điện giải. Cùng với đó là nhận thức ngày càng cao về vi nhựa và những tác động tiềm ẩn đến sức khỏe. Hai động lực trên đã thúc đẩy một làn sóng thương hiệu nước lọc đóng chai tìm cách mang đến nhiều giải pháp khác nhau cho phân khúc này, với mục tiêu tốt cho sức khỏe người tiêu dùng hơn.

Có thể kể đến những cái tên mới nổi như Loonen - thương hiệu nước đóng chai thủy tinh có trụ sở tại San Francisco, ra mắt vào tháng 12 - đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng người có sức ảnh hưởng nhờ các sản phẩm nước tinh khiết và nước có ga, được lấy từ nguồn suối tự nhiên, qua xử lý tinh lọc, với giá khoảng 35 USD cho một lốc sáu chai.

Các thương hiệu nước lọc đóng chai tìm cách mang đến nhiều giải pháp khác nhau cho phân khúc này. Ảnh: Loonen

Bên cạnh đó còn có WaterOuai, thương hiệu nước đóng lon ra mắt vào tháng 5 bởi nhà sáng lập thương hiệu Supergoop. Với giá 48 USD cho một thùng 24 lon, sản phẩm nước của thương hiệu này là nước giếng phun tự nhiên (artesian water), được khai thác từ tầng chứa nước Edwards tại bang Texas. Loại nước này không qua xử lý tinh lọc, nên vẫn giữ nguyên thành phần khoáng chất tự nhiên vốn có.

Ảnh: WaterOuai

Ngoài ra còn có oHy, thương hiệu nước hydro có ga có trụ sở tại bang Michigan, ra mắt năm 2025, với các thùng 12 lon giá 18 USD, có sáu hương vị trái cây khác nhau. Thương hiệu này sử dụng nước máy đô thị đã qua xử lý tinh lọc, đồng thời bổ sung 30 miligam magiê nguyên tố vào mỗi lon.

Theo ông Trent Hartwig, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành thương hiệu, thành phần này “phá vỡ liên kết hydro và giải phóng khí hydro”, được cho là giúp tăng cường công dụng chống oxy hóa. Mỗi lon nước oHy chứa 1,4 phần triệu (ppm) khí hydro được bổ sung.

Ảnh: oHy

“Đây gần như là một dạng ‘sức khỏe hóa’ mọi thứ xung quanh chúng ta,” bà Allison Collins, đồng sáng lập công ty tư vấn The Consumer Collective, nhận định về làn sóng này.

“Đây là sự tiếp nối của xu hướng bắt đầu từ khoảng năm 2010, khi mọi người bắt đầu tham gia các lớp tập luyện thể hình theo mô hình boutique, hay lựa chọn đồ ăn vặt và thực phẩm cho trẻ nhỏ theo hướng lành mạnh hơn. Đây chính là bước tiến tiếp theo của xu hướng đó, trong bối cảnh của thời đại thuốc GLP-1, văn hóa mạng xã hội và mối lo ngại về vi nhựa”.

“Nước uống là một trong những ngành hàng vốn đã có những thương hiệu lâu đời chiếm lĩnh thị trường, như Evian, Perrier hay Fiji, và giờ đây mọi người đang đặt câu hỏi: chủ đề tiếp theo mà người tiêu dùng quan tâm là gì? Câu trả lời chính là vi nhựa và nước chức năng,” ông Nat Campbell, doanh nhân, cựu giám đốc điều hành công ty nước bền vững Belu có trụ sở tại Anh, cho biết.

Cả Loonen và WaterOuai đều khẳng định việc giảm thiểu vi nhựa trong các sản phẩm nước đóng chai là một phần cốt lõi trong sứ mệnh của thương hiệu.

Do quy định yêu cầu ngay cả các sản phẩm đóng lon cũng phải có lớp lót nhựa bên trong để chống ăn mòn kim loại, WaterOuai đã lựa chọn nguồn sản xuất bao bì từ một nhà máy tại Nhật Bản, nơi các tấm nhôm được phủ lớp lót PET trước khi được tạo hình thành lon. Cách làm này giúp giảm nguy cơ lớp lót bị bong tróc, nứt vỡ hoặc bám dính không đều. Hiểu đơn giản, đây là một cách sản xuất lon sạch hơn.

Ảnh: WaterOuai

Theo NielsenIQ, doanh số nước đóng chai tại Mỹ đạt 19,7 tỷ USD trong năm 2025, gần như không đổi so với năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng trưởng trong 52 tuần gần nhất chủ yếu đến từ nước giếng phun tự nhiên, tăng 6,8%, và nước suối, tăng 3,3%. Nước có ga - không được tính vào định nghĩa “nước đóng chai” của NielsenIQ - cũng ghi nhận kết quả khả quan, với mức tăng 6% trong năm qua.

Xét theo loại bao bì, nước đóng chai thủy tinh đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với doanh số tại Mỹ tăng vọt 48,1% trong 52 tuần gần đây. Đứng thứ hai là bao bì nhôm, với mức tăng 30,3%, trong khi chai nhựa chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,9%.

Dữ liệu từ công ty phân tích Spate cho thấy các hashtag trên TikTok, bài đăng trên Instagram và lượt tìm kiếm trên Google có nhắc đến cụm từ “không chứa vi nhựa” (microplastic-free) đạt tổng lượng tương tác trung bình 841.000 lượt mỗi tháng, cho thấy đây vẫn là một chủ đề mới nổi, nhưng đang tăng trưởng theo từng năm, đặc biệt là thông qua mạng xã hội.

Xét theo loại bao bì, nước đóng chai thủy tinh đang có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Ảnh: Dan Frommer/The New Consumer

Tuy nhiên, tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào từng thương hiệu cụ thể và mức giá mà họ đưa ra, bởi nếu nhìn vào một số thương hiệu nước đóng chai như Loonen, đó rõ ràng là một sản phẩm nước có giá khá đắt đỏ. Sẽ khó có thể tiêu dùng sản phẩm này một cách thoải mái, trừ khi bạn có mức thu nhập nhất định.

“Nhưng nếu xu hướng này dần lan rộng hơn sang phân khúc nước uống đại trà hoặc cận cao cấp (masstige) với mức giá dễ tiếp cận hơn, thì tôi cho rằng ngành hàng này hoàn toàn có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa,” bà Collins nhấn mạnh.