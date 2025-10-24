Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp Thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 25/10/2025
Hà Lê
24/10/2025, 16:04
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện toàn diện công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm chất lượng, trang trọng và an toàn tuyệt đối.
Sáng 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban để rà soát tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành là thành viên Tiểu ban
Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo tình hình phối hợp triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng kể từ sau phiên họp tháng 9/2025 đến nay; về tiến độ thực hiện những nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu ban.
Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội đến nay đang được các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng.
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ từ nay đến Đại hội XIV của Đảng không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành, báo cáo đúng tiến độ những công việc như: Nội dung trình Đại hội; chương trình làm việc; cơ cấu, số lượng, chủ đề tham luận tại Đại hội; quy định sinh hoạt của đại biểu… Thường trực Ban Bí thư đề nghị, về chương trình làm việc của Đại hội cần được báo cáo sớm để Bộ Chính trị cho ý kiến. Quy định sinh hoạt của đại biểu cần được gửi kịp thời để đại biểu nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc…
Lưu ý về công tác xây dựng mẫu trang trí Đại hội, thiết kế mẫu huy hiệu, khách mời, các tác phẩm tuyên truyền cổ động…, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy cách.
Nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức Đại hội đảm bảo sự trang trọng, trang nghiêm, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cơ quan hữu quan thực hiện đảm bảo nguyên tắc trang trí khánh tiết hội trường Đại hội, quy chuẩn; có phương án cụ thể về chỗ ngồi đại biểu, khách mời…
Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư đề cập đến công tác báo chí, tuyên truyền đối nội, đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng; đồng thời nhấn mạnh, Bộ Công an, các cơ quan hữu quan rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Nhấn mạnh công tác hậu cần, phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành hữu quan có sự điều hành, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các công việc chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng làm đầu mối chủ động đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư. Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng, các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
11:57, 18/10/2025
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước...
Chuyến thăm Tổng thống Nam Phi không chỉ củng cố tình hữu nghị truyền thống mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo hai nước đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy hợp tác...
Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp nhà lãnh đạo Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ mở Công ước Hà Nội...
Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 24/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: