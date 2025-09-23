Thụy Sỹ đề nghị mua thêm vũ khí và năng lượng Mỹ để được giảm thuế quan

Theo các nguồn tin thân cận của tờ báo Financial Times, chính phủ Thụy Sỹ đang đề nghị mua thêm vũ khí và sản phẩm năng lượng gồm uranium đã làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, đồng thời đề nghị sẽ đầu tư thêm vào nước này.

Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm thuế quan.

Những đề nghị trên được đưa ra trong cuộc đàm phán giữa Bern và Washington vẫn đang diễn ra sau khi ông Trump bất ngờ áp đặt mức thuế quan đối ứng 39% với Thụy Sỹ do mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Đây là mức thuế quan thuộc hàng cao nhất mà Washington áp đặt với một quốc gia phương Tây.

“Gần đây, các cuộc đàm phán đã có tiến triển tốt. Đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không hy vọng sớm đạt được thỏa thuận”, ông Rahul Sahgal, giám đốc Phòng Thương mại Thụy Sỹ - Mỹ, chia sẻ với Financial Times.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng hai bên vẫn đang thảo luận về thỏa thuận thương mại.

Bern đã chuyển việc đàm phán thương mại với Mỹ cho Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin, người sẽ trở thành tổng thống liên bang vào năm tới theo cơ chế lãnh đạo luân phiên của nước này. Hồi đầu tháng này, ông Parmelin đã có mặt tại Washington và tham gia một số cuộc làm việc với các quan chức thương mại của chính quyền ông Trump là Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Sau khi hội đàm với ông Permalin, ông Lutnick nói rằng "Thụy Sỹ sẽ tự tìm cách giải quyết vấn đề trong thời gian tới”.

Thụy Sỹ giờ đây được cho là đang triển khai cách tiếp cận trên quy mô toàn chính phủ trong vấn đề thương mại với Mỹ, sau cuộc hội đàm không thành công giữa Tổng thống Karin Keller-Sutter và ông Trump. Tại cuộc hội đàm này, ông Trump đã từ chối yêu cầu giảm thuế quan của nhà lãnh đạo Thụy Sỹ. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng bà Keller-Sutter là một người thân thiện nhưng không lắng nghe những phàn nàn của ông về thâm hụt thương mại hàng tỷ USD của Mỹ với Thụy Sỹ.

Sau cuộc hội đàm, bà Keller-Sutter đã tới Washington để cố gắng thuyết phục ông Trump thay đổi quyết định nhưng phải ra về tay trắng. Bà dự kiến sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần này, nơi Trump cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Financial Times, hiện chưa có xác nhận nào về một cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo và bà Keller-Sutter cũng không có lịch trình tới thăm Nhà Trắng.

Năm ngoái, Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa khoảng 38,3 tỷ USD với Thụy Sỹ. Cán cân thương mại giữa hai quốc gia đảo ngược vào tháng 5 năm nay, khi Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa khoảng 2,4 tỷ USD với Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, các số liệu trên được cho là gây hiểu lầm bởi bao gồm cả vàng - mặt hàng vốn được miễn thuế quan. Bern trước đó tỏ ra quan ngại khi hải quan Mỹ bắt đầu áp đặt thuế quan với vàng miếng. Dù đã được dỡ bỏ ngay sau đó, chính sách này đã làm đảo lộn thị trường vàng trong một thời gian ngắn.

Ở trong nước, Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề Kinh tế (SECO) thuộc Bộ Kinh tế Thụy Sỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chung tay thúc đẩy nỗ lực thuyết phục Mỹ giảm thuế quan. Đầu tháng này, việc ông Jean-Frédéric Dufour, CEO của hãng đồng hồ Rolex, tiếp đón ông Trump tại trận chung kết quần vợt nam Giải Mỹ Mở rộng gây chú ý lớn.

“Động thái của Rolex không nằm trong kế hoạch của Seco nhưng cũng không bị ngăn cản", một nguồn tin chia sẻ với Financial Times.

Chính phủ Mỹ đã bổ nhiệm đại sứ mới tại Thụy Sỹ, là bà Callista Gingrich - vợ của nghị sĩ đảng Cộng hòa Newt Gingrich. Bà Gingrich từng là đại sứ của Tổng thống Trump tại Vatican trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Bà dự kiến sẽ nhậm chức vào tháng tới với thương mại là vấn đề trọng tâm ở cương vị mới.

Thuế quan của chính quyền ông Trump đã khiến xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ trong tháng 8 giảm 22,1% xuống còn 3,1 tỷ Franc Thụy Sỹ, tương đương 3,9 tỷ USD. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2020. Riêng xuất khẩu đồng hồ giảm 16,5%.