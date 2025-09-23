Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Thụy Sỹ đề nghị mua thêm vũ khí và năng lượng Mỹ để được giảm thuế quan

Ngọc Trang

23/09/2025, 16:55

Thụy Sỹ đang triển khai cách tiếp cận trên quy mô toàn chính phủ trong vấn đề thương mại với Mỹ...

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin (trái) sẽ tiếp quản chức vụ tổng thống liên bang từ bà Karin Keller-Sutter (phải) vào năm 2026 - Ảnh: Getty Images
Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin (trái) sẽ tiếp quản chức vụ tổng thống liên bang từ bà Karin Keller-Sutter (phải) vào năm 2026 - Ảnh: Getty Images

Theo các nguồn tin thân cận của tờ báo Financial Times, chính phủ Thụy Sỹ đang đề nghị mua thêm vũ khí và sản phẩm năng lượng gồm uranium đã làm giàu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, đồng thời đề nghị sẽ đầu tư thêm vào nước này.

Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm thuế quan.

Những đề nghị trên được đưa ra trong cuộc đàm phán giữa Bern và Washington vẫn đang diễn ra sau khi ông Trump bất ngờ áp đặt mức thuế quan đối ứng 39% với Thụy Sỹ do mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia. Đây là mức thuế quan thuộc hàng cao nhất mà Washington áp đặt với một quốc gia phương Tây.

“Gần đây, các cuộc đàm phán đã có tiến triển tốt. Đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng tôi không hy vọng sớm đạt được thỏa thuận”, ông Rahul Sahgal, giám đốc Phòng Thương mại Thụy Sỹ - Mỹ, chia sẻ với  Financial Times.

Một quan chức Mỹ xác nhận rằng hai bên vẫn đang thảo luận về thỏa thuận thương mại.

Bern đã chuyển việc đàm phán thương mại với Mỹ cho Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin, người sẽ trở thành tổng thống liên bang vào năm tới theo cơ chế lãnh đạo luân phiên của nước này. Hồi đầu tháng này, ông Parmelin đã có mặt tại Washington và tham gia một số cuộc làm việc với các quan chức thương mại của chính quyền ông Trump là Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Sau khi hội đàm với ông Permalin, ông Lutnick nói rằng "Thụy Sỹ sẽ tự tìm cách giải quyết vấn đề trong thời gian tới”.

Thụy Sỹ giờ đây được cho là đang triển khai cách tiếp cận trên quy mô toàn chính phủ trong vấn đề thương mại với Mỹ, sau cuộc hội đàm không thành công giữa Tổng thống Karin Keller-Sutter và ông Trump. Tại cuộc hội đàm này, ông Trump đã từ chối yêu cầu giảm thuế quan của nhà lãnh đạo Thụy Sỹ. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng bà Keller-Sutter là một người thân thiện nhưng không lắng nghe những phàn nàn của ông về thâm hụt thương mại hàng tỷ USD của Mỹ với Thụy Sỹ.

Sau cuộc hội đàm, bà Keller-Sutter đã tới Washington để cố gắng thuyết phục ông Trump thay đổi quyết định nhưng phải ra về tay trắng. Bà dự kiến sẽ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York tuần này, nơi Trump cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Financial Times, hiện chưa có xác nhận nào về một cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo và bà Keller-Sutter cũng không có lịch trình tới thăm Nhà Trắng.

Năm ngoái, Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa khoảng 38,3 tỷ USD với Thụy Sỹ. Cán cân thương mại giữa hai quốc gia đảo ngược vào tháng 5 năm nay, khi Mỹ đạt thặng dư thương mại hàng hóa khoảng 2,4 tỷ USD với Thụy Sỹ.

Tuy nhiên, các số liệu trên được cho là gây hiểu lầm bởi bao gồm cả vàng - mặt hàng vốn được miễn thuế quan. Bern trước đó tỏ ra quan ngại khi hải quan Mỹ bắt đầu áp đặt thuế quan với vàng miếng. Dù đã được dỡ bỏ ngay sau đó, chính sách này đã làm đảo lộn thị trường vàng trong một thời gian ngắn. 

Ở trong nước, Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề Kinh tế (SECO) thuộc Bộ Kinh tế Thụy Sỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chung tay thúc đẩy nỗ lực thuyết phục Mỹ giảm thuế quan. Đầu tháng này, việc ông Jean-Frédéric Dufour, CEO của hãng đồng hồ Rolex, tiếp đón ông Trump tại trận chung kết quần vợt nam Giải Mỹ Mở rộng gây chú ý lớn.

“Động thái của Rolex không nằm trong kế hoạch của Seco nhưng cũng không bị ngăn cản", một nguồn tin chia sẻ với Financial Times.

Chính phủ Mỹ đã bổ nhiệm đại sứ mới tại Thụy Sỹ, là bà Callista Gingrich - vợ của nghị sĩ đảng Cộng hòa Newt Gingrich. Bà Gingrich từng là đại sứ của Tổng thống Trump tại Vatican trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Bà dự kiến sẽ nhậm chức vào tháng tới với thương mại là vấn đề trọng tâm ở cương vị mới.

Thuế quan của chính quyền ông Trump đã khiến xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ trong tháng 8 giảm 22,1% xuống còn 3,1 tỷ Franc Thụy Sỹ, tương đương 3,9 tỷ USD. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ cuối năm 2020. Riêng xuất khẩu đồng hồ giảm 16,5%.

Xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ sụt mạnh vì thuế quan 39%

07:13, 19/09/2025

Xuất khẩu của Thụy Sỹ sang Mỹ sụt mạnh vì thuế quan 39%

Kinh tế Thụy Sỹ sụt tốc dưới sức ép thuế quan, lãi suất có thể giảm về âm

07:31, 19/08/2025

Kinh tế Thụy Sỹ sụt tốc dưới sức ép thuế quan, lãi suất có thể giảm về âm

Cú sốc thuế quan 39% đối với Thụy Sỹ

07:59, 04/08/2025

Cú sốc thuế quan 39% đối với Thụy Sỹ

Từ khóa:

Mỹ thuế quan Mỹ Thụy Sỹ

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Ngày 22/9, Mỹ đã công bố ý định hỗ trợ tài chính cho Argentina nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra...

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Kế hoạch thu phí thị thực dành cho lao động trình độ cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ căng thẳng trở lại, tạo ra rào cản mới cho thỏa thuận thương mại mà hai bên vẫn đang đàm phán...

22 cổ phiếu hàng đầu tạo nên những kỷ lục của chứng khoán Mỹ

22 cổ phiếu hàng đầu tạo nên những kỷ lục của chứng khoán Mỹ

Theo công ty nghiên cứu DataTrek Research, Phố Wall đang bắt đầu tin rằng kể cả những công ty phi công nghệ cũng có thể tận dụng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) để bứt phá…

Giới nhà giàu Pháp phản đối dự luật đánh thuế mạnh tay

Giới nhà giàu Pháp phản đối dự luật đánh thuế mạnh tay

Theo đề xuất được đưa ra, những cá nhân có tài sản vượt quá 100 triệu euro phải đóng thuế tối thiểu 2% hàng năm trên tổng tài sản của họ...

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Đầu tư

2

Tổng Bí thư: Sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc chính là sức mạnh của lòng dân

Tiêu điểm

3

Hơn 4 tỷ USD vốn đầu tư từ doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào Nghệ An

Đầu tư

4

Mỹ đề xuất “phao cứu sinh” tài chính cho Argentina

Thế giới

5

Căng thẳng Mỹ - Ấn Độ leo thang trở lại vì phí thị thực H-1B của Tổng thống Trump

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy