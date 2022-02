Tỉ lệ học sinh học trực tiếp trên cả nước giảm

Cụ thể, ở bậc mầm non có 50 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp. 13 tỉnh, thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch bệnh diễn biến phức tạp là Hà Nội, Đà Nẵng (tổ chức cho đi học tại 2 quận Thanh Khê và Sơn Trà), Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang, Phú Yên, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên. Riêng ở tỉnh Đắk Lắk, TP Buôn Ma Thuột dừng dạy học trực tiếp.

Bậc tiểu học có 52 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp. 11 tỉnh, thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp là An Giang (khối lớp 1, 2), Tiền Giang (khối lớp 3, 4), Hà Nội (12 quận nội thành), Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột), Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh.

Bậc THCS có 59 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp. 4 tỉnh, thành phố dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp: Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội (khối lớp 6 của 12 quận nội thành). Bậc THPT có 62 tỉnh, thành phố đã tổ chức dạy học trực tiếp. Tỉnh Lào Cai dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp.

Hiện nay ở TP. Đà Nẵng, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường từ ngày 21/2. Tuy nhiên, khối mầm non vẫn chỉ có một số trường trên địa bàn quận Thanh Khê mở cửa. Các trường thuộc quận khác trên địa bàn hầu hết dự kiến mở cửa từ đầu tháng 3.

Còn tại Hà Nội vừa qua lại xuất hiện thông tin Sở GD&ĐT TP dự kiến đề xuất cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành đi học trực tiếp từ ngày 1/3, khiến nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng. Song lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết, Sở chưa có dự kiến đề xuất này với UBND TP. Hà Nội. Đồng thời phương án về việc đưa trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3 cũng chưa thể triển khai.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được Sở nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch Covid-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương, nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở đang tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các nhà trường trong công tác tổ chức dạy học với yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và tăng cường hỗ trợ học sinh về mọi mặt, không để học sinh nào bị gián đoạn việc học.

Đồng thời với yêu cầu duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các nhà trường về việc đón học sinh đến học trực tiếp cần được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh.

Phương án đưa học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận và trẻ mầm non trên địa bàn thành phố trở lại trường sẽ được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt. Chỉ khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, thời tiết ấm áp trở lại và các điều kiện đón học sinh bảo đảm an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề xuất UBND thành phố Hà Nội về lộ trình cụ thể.