Tiềm năng của kính mắt tích hợp AI

Nền tảng mạng xã hội Meta Platforms Inc. và công ty kính mắt EssilorLuxottica SA đang thảo luận khả năng tăng gấp đôi công suất sản xuất kính thông minh Ray-Ban tích hợp AI vào cuối năm nay, nhằm đón đầu nhu cầu ngày càng tăng và tạo lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh, theo các nguồn thạo tin tiết lộ với Bloomberg.

Khi doanh số dòng sản phẩm kính Ray-Ban Meta bắt đầu tăng tốc, Meta - công ty mẹ của Facebook - đã đề xuất nâng công suất sản xuất hằng năm lên 20 triệu chiếc hoặc hơn vào cuối năm 2026, các nguồn tin cho biết, đồng thời đề nghị giấu tên do các cuộc thảo luận vẫn mang tính nội bộ.

Ngoài ra, hai đối tác cũng đã bàn tới kịch bản mở rộng năng lực sản xuất lên trên 30 triệu chiếc mỗi năm, trong trường hợp nhu cầu thị trường đủ lớn. Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Các cuộc thảo luận này cho thấy tham vọng của Meta trong việc mở rộng chiến lược trí tuệ nhân tạo sang mảng phần cứng do chính hãng kiểm soát, qua đó giảm sự phụ thuộc vào smartphone do các đối thủ sản xuất. Việc nâng công suất sản xuất, nếu được triển khai, sẽ là tín hiệu cho thấy Meta tin tưởng kính thông minh có thể vượt qua nhóm người dùng tiên phong để tiến tới quy mô thị trường đại chúng.

Bloomberg đưa tin EssilorLuxottica - đơn vị phụ trách sản xuất kính Ray-Ban tích hợp AI - tiến sát mục tiêu công suất 10 triệu cặp kính vào cuối năm 2026. Là nhà sản xuất kính mắt lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu như Ray-Ban, Oakley cùng hệ thống bán lẻ Sunglass Hut và LensCrafters, EssilorLuxottica có mạng lưới sản xuất và độ phủ khách hàng rộng khắp, qua đó mang lại cho Meta một nền tảng quy mô lớn để mở rộng lợi thế trong cuộc đua kính thông minh.

Các cuộc trao đổi về mở rộng sản xuất phản ánh mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai bên, trong bối cảnh Meta đang chuyển trọng tâm sang thực tế tăng cường (AR) thông qua kính thông minh, đồng thời giảm mức độ ưu tiên đối với các thiết bị thực tế ảo (VR) nhập vai hoàn toàn. Năm ngoái, Meta đã mua khoảng 3% cổ phần của EssilorLuxottica, qua đó tiếp cận chặt chẽ hơn với năng lực sản xuất và mạng lưới bán lẻ của tập đoàn này.

Meta và EssilorLuxottica bắt đầu hợp tác từ năm 2019 và ra mắt mẫu kính thông minh mang thương hiệu Ray-Ban đầu tiên vào năm 2021. Trong những tháng gần đây, hai bên ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, khi EssilorLuxottica cho biết hồi tháng 10 rằng kính thông minh Meta đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong quý III.

Tháng 9 năm ngoái, Meta đã giới thiệu mẫu Meta Ray-Ban Display mới với giá 799 USD tại thị trường Mỹ, lần đầu tiên tích hợp hiển thị văn bản trực tiếp trên tròng kính bên phải. Tại triển lãm CES ở Las Vegas diễn ra đầu tháng 1 năm nay, Meta cho biết hãng đã tạm hoãn kế hoạch mở rộng ra các thị trường quốc tế gồm Anh, Pháp, Italy và Canada đối với dòng kính mới này, do nhu cầu vượt xa dự kiến trong khi nguồn cung còn hạn chế.

Thông tin trên đã giúp cổ phiếu EssilorLuxottica tăng 5,2% trong phiên ngày 6/1, nối tiếp đà tăng 15% trong năm trước đó.

Các số liệu cụ thể về doanh số Ray-Ban Meta vẫn đang được giữ kín. Trước đó, các lãnh đạo EssilorLuxottica cho biết vào tháng 2/2025 rằng tập đoàn đã bán ra khoảng 2 triệu chiếc kính Ray-Ban Meta kể từ cuối năm 2023.

THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN NHANH

Thị trường kính thông minh đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong bối cảnh những tiến bộ về AI, thời lượng pin và linh kiện đang khiến các thiết bị đeo nhẹ hơn, không mang tính nhập vai trở nên ngày càng khả thi về mặt thương mại.

Meta hiện đang dẫn đầu từ sớm trên thị trường kính thông minh, với thị phần toàn cầu ước đạt 73% trong nửa đầu năm 2025, theo số liệu của Counterpoint. Đơn vị nghiên cứu này dự báo tốc độ tăng trưởng kép hằng năm của phân khúc kính thông minh sẽ vượt 60% cho đến năm 2029. Tuy nhiên, cạnh tranh đang ngày càng gia tăng.

Tháng 5 năm ngoái, Alphabet Inc. (công ty mẹ của Google) đã thiết lập quan hệ đối tác về kính thông minh với mảng kính mắt của Kering SA — tập đoàn sở hữu Gucci.

Trong khi đó, Apple Inc. đã tái phân bổ nguồn lực sang phát triển kính tích hợp AI, sau khi thu hẹp quy mô dự án kính thực tế hỗn hợp Vision Pro. Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Xiaomi và Huawei cũng đã ra mắt các mẫu kính thông minh, trong bối cảnh các doanh nghiệp đồng loạt thăm dò nhu cầu của người tiêu dùng đối với thiết bị đeo tích hợp AI.

Meta xem kính thông minh là một kênh then chốt để triển khai các dịch vụ AI, trong bối cảnh hãng đang tăng tốc cạnh tranh với những “ông lớn” công nghệ như Alphabet và OpenAI nhằm chiếm lĩnh thế hệ công nghệ tiếp theo.

Kính thông minh có thể từng bước thay thế smartphone trong tương lai?

Chiến lược mở rộng sang kính thông minh của ngành công nghệ cũng song hành với tầm nhìn của ông Francesco Milleri, Tổng giám đốc EssilorLuxottica, trong việc phát triển các thiết bị đeo và công nghệ y tế, đồng thời vẫn duy trì vị thế thống lĩnh ở mảng kính truyền thống — ông Milleri chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10. Theo ông, kính thông minh có thể từng bước thay thế smartphone trong tương lai.

Tuy nhiên, việc đẩy nhanh tốc độ mở rộng sản xuất cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho EssilorLuxottica, khi tập đoàn này phải cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và chi phí đầu tư, chuẩn bị nhà máy để đáp ứng tham vọng mở rộng quy mô.

Theo các chuyên gia phân tích của RBC Capital Markets, kính thông minh Ray-Ban Meta được dự báo sẽ tạo ra biên lợi nhuận gộp thấp hơn đáng kể so với danh mục sản phẩm rộng hơn của EssilorLuxottica. Tuy nhiên, doanh thu tăng và chi phí linh kiện được cải thiện nhiều khả năng sẽ giúp giảm bớt áp lực này khi quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng.