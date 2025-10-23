Nhà đầu tư cá nhân mua ròng thêm 1.200 tỷ gom nhiều cổ phiếu bất động sản

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1159.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 865.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản.

Thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa khi không có nhiều thông tin hỗ trợ tiền ngay lập tức đứng ngoài không vào. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số mặc dù vẫn tăng 8,56 điểm nữa tiến về vùng giá 1.687,06 nhưng lượng cổ phiếu giảm và đứng yên vùng tham chiếu nhiều hơn số mã tăng.

VIC và VHM quay lại vai trò trụ chính cõng VN-Index đi lên. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã kéo gần 13 điểm cho thị trường chung. Ngoài ra còn có VRE, KDH, NVL cũng bật tăng rất tốt. Trong khi đó ngân hàng và chứng khoán đang có xu hướng xấu hơn. Nhóm ngân hàng điều chỉnh ở hàng loạt cổ phiếu như CTG, TCB, MBB, VPB, BID, hay chứng khoán giảm ở VIX, TCX, SSI, VND, VCI.

Lác đác các mã còn lại tăng nhưng không đáng kể như VCB, LPB, STB, HDB, SHB. Nhóm sản xuất nguyên vật liệu và công nghệ thông tin không có cầu nên gặp áp lực bán ra giảm ở các cổ phiếu tiêu biểu như HPG, GVR, VGI, FPT, hay tiêu dùng có MSN.

Bên kia chiến tuyến, các cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu, năng lượng lại hút dòng tiền nhờ triển vọng kết quả kinh doanh như BSR, VPL, MWG, GAS, VNM, GEE.

Tiền không chịu vào thanh khoản hôm nay lại rơi về mức rất thấp khớp lệnh trên HOSE 24.578 cả ba sàn đạt gần 27.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ra ào ào, hôm nay rút thêm về 1485.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1844.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Du lịch và Giải trí, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, FPT, SHB, GEE, STB, VPB, KDH, MWG, HDB, TCX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: CTG, VHM, MSN, SSI, VRE, MBB, VCB, VND, VCI.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1159.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 865.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HDB, MWG, MSN, VCB, CII, VRE, CTG, DXG, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Du lịch và Giải trí. Top bán rồng có: VJC, CTD, GEE, TPB, HAH, SHB, GEX, VPB, STB.

Tự doanh mua ròng 223.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 728.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MBB, VPB, MSN, FPT, TCB, HDB, VIC, VHM, VNM. Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HVN, VIB, GEE, NAB, FUEVN100, C47, GMD, DCM, PLX, REE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 93.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 250.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có HDB, MWG, FPT, HPG, VPB, KDH, VJC, STB, NVL, ClI. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có CTG, SSI, GEX, VIC, VND, CTD, VIX, DIG, VCG, HDC.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.860,1 tỷ đồng, giảm -60,2% so với phiên liền trước và đóng góp 6,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài ở cổ phiếu HDB, FPT, HDG và FRT.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Hàng không, Hàng cá nhân trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Phần mềm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.