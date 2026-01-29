Tổ chức trong nước mạnh tay gom ròng hơn 800 tỷ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 681.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 836.0 tỷ đồng.

Sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường cuối cùng cũng có một phiên “đổi gió” đúng nghĩa khi VN-Index ghi nhận cú lội ngược dòng khá thuyết phục. Áp lực bán vẫn hiện hữu trong buổi sáng, phản ánh tâm lý thận trọng còn sót lại sau nhịp điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện trong phiên chiều khi dòng tiền bất ngờ quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, đủ lực kéo chỉ số đảo chiều tăng 12 điểm, đóng cửa tại 1.814,98 điểm.

Chất lượng nhịp hồi được củng cố bởi độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt, với 188 mã tăng so với 125 mã giảm. Tâm điểm của dòng tiền là nhóm bán lẻ – tiêu dùng, nơi hàng loạt cổ phiếu đồng loạt bứt tốc mạnh như MWG, MSN, VNM, SAB và PNJ.

Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở những nhóm ngành có nền tảng tiêu dùng nội địa, thay vì chỉ tập trung vào các trụ quen thuộc. Song song đó, nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao cũng sôi động trở lại, với KSV và MSR tăng kịch trần, phản ánh khẩu vị rủi ro đang dần được cải thiện.

Ngược lại, bức tranh ở nhóm ngân hàng và chứng khoán cho thấy sự phân hóa rõ nét. Các ngân hàng tư nhân cùng nhiều cổ phiếu chứng khoán bị bán ra chốt lời, đảo chiều giảm đồng loạt như VPB, HDB, ACB, STB, LPB hay VCK, VIX, VPX. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rời khỏi những nhóm đã tăng hoặc hồi mạnh trước đó để tìm kiếm “vùng trũng” mới.

Ở nhóm bất động sản, áp lực bán hạ nhiệt đáng kể: VIC thoát sàn và đóng cửa tại giá tham chiếu, trong khi VHM tăng 2,59% và VRE tăng 3%, góp phần ổn định tâm lý thị trường. Nhìn tổng thể, phiên hồi này mang ý nghĩa cải thiện tâm lý hơn là xác nhận một xu hướng tăng bền vững.

Dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện nhưng còn dè dặt, thể hiện qua thanh khoản ba sàn chỉ đạt gần 28.000 tỷ đồng – mức tương đối thấp.

Khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng 591.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 453.5 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, FPT, PNJ, HPG, GVR, VNM, DGW, VHC, BSR, TCX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, ACB, VCB, MWG, GAS, HDB, PLX, CTG, HAG.

Cá nhân bán ròng 277.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 434.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MWG, GAS, VCB, VJC, ACB, CTG, VIX, DBC, PLX, VPL.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: PNJ, FPT, MSN, VIC, VHM, STB, GEX, TCB, GVR.

Tự doanh mua ròng 52.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 52.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, TCB, FUEVFVND, VCB, VNM, HDB, HPG, VRE, STB, VHM.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, MSN, VIX, VSC, GVR, E1VFVN30, FRT, VIC, DBC, PNJ.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 681.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 836.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống Top bán ròng có MSN, FPT, HPG, VHC, VNM, VPL, PNJ, DGW, DGC, DBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, MWG, VCB, SHB, ACB, STB, HDB, VPB, VHM, GEX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.575,9 tỷ đồng, tăng +235,3% so với phiên liền trước và đóng góp 14,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu GEX, với hơn 9,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 362,7 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Hàng cá nhân & gia dụng, Tài nguyên cơ bản trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Dầu khí, Tiện ích, Xây dựng và vật liệu. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.